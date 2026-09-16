இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி 150 சவரன் நகை மற்றும் ரூ. 30 லட்சம் மோசடி: இளைஞர் கைது
ஹரிகிருஷ்ணனிடம் இருந்து நகை மற்றும் பணத்தை திரும்ப பெற முயற்சி செய்த போதும், அவர் தன்னை தொடர்ந்து ஏமாற்றி வந்ததாகவும் அந்த பெண் கூறியுள்ளார்
Published : September 16, 2026 at 9:22 PM IST
சென்னை: இளம்பெண்ணிடம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி 150 பவுன் நகை மற்றும் ரூ 30 லட்சம் பணத்தை பெற்று மோசடி செய்ததாக இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை திருவொற்றியூரை சேர்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன் (29) என்பவருக்கு, தண்டையார்பேட்டையை சேர்ந்த இளம்பெண்ணுடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பெண்ணுக்கு திருமணமான நிலையில் கணவருடன் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக கடந்த 6 மாதங்களாக தனியாக வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், ஹரிகிருஷ்ணனுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் சமூக வலைதளத்தில் ஏற்பட்ட பழக்கம் நாளடைவில் நெருக்கமாக மாறியதாகக் கூறப்படுகிறது. தனது குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்னை குறித்து ஹரிகிருஷ்ணனிடம் அந்த பெண் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். அப்போது அவர் ஆறுதல் கூறி தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இளம்பெண்ணின் தந்தை பாரிமுனை பகுதியில் நகைக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இளம்பெண்ணிடம் இருந்து ஹரிகிருஷ்ணன் நகை மற்றும் பணத்தை பெற்றுள்ளார். அவர் பெற்ற நகைகளின் மொத்த அளவு 150 பவுன் என்றும், அதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.1.80 கோடி என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் ரூபாய் 30 லட்சம் ரொக்கத்தையும் அந்த பெண்ணிடம் இருந்து அந்த ஹரிகிருஷ்ணன் வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் கணவன், மனைவிக்கு இடையிலான பிரச்சினை முடிவுக்கு வந்து அந்த இளம்பெண் மீண்டும் கணவருடன் சேர்ந்து வாழத் தொடங்கியுள்ளார். வீட்டில் இருந்த நகை மற்றும் பணம் குறித்து கணவர் கேட்டுள்ளார். அப்போது அந்த இளம்பெண் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமான ஹரிகிருஷ்ணனிடம் நகை மற்றும் பணத்தை கொடுத்ததை தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் ஹரிகிருஷ்ணனிடம் இருந்து நகை மற்றும் பணத்தை திரும்ப பெற முயற்சி செய்த போதும், அவர் தன்னை தொடர்ந்து ஏமாற்றி வந்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து இளம்பெண் அவர் கணவருடன் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஹரிகிருஷ்ணனை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், ஹரிகிருஷ்ணன் அந்த இளம் பெண்ணை ஏமாற்றியது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து ஹரிகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர். இளம்பெண்ணிடம் இருந்து பெற்றதாக கூறப்படும் நகைகள் மற்றும் பணம் தொடர்பாகவும் அதை என்ன செய்தார் என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.