இன்ஸ்டாகிராமில் பழகிய மாணவியைக் கடத்திச் சென்ற இளைஞர் சிறையில் அடைப்பு
ஆசை வார்த்தைக் கூறி மாணவியுடன் இளைஞர் அப்பாஸ் ஒரே வீட்டில் குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளார் என்று காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 9:13 PM IST
சேலம்: இன்ஸ்டாகிராமில் பழகிய மாணவியைக் கடத்திச் சென்ற இளைஞரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் ஓமலூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், தாரமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 14 வயது சிறுமி. இவர், அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். பள்ளி படிப்பிற்காக தனது பாட்டி வீட்டில் தங்கியிருந்துள்ள மாணவி, ஸ்மார்ட்போனை பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். அத்துடன், இன்ஸ்டாகிராம் என்ற சமூக வலைதளப் பக்கத்தையும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.
அப்போது, இன்ஸ்டாகிராமில் இளைஞர் ஒருவருடன் மாணவிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த இளைஞருடன் அடிக்கடி தொலைபேசியில் பேசியும், சாட் செய்தும் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 26- ஆம் தேதி மாணவி திடீரென மாயமானார். இதனால் மாணவியின் பாட்டி மற்றும் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, மாணவியின் பாட்டி உடனடியாக தாரமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் மாணவி மாயமானது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். விசாரணையில், "பள்ளி மாணவி ஸ்மார்ட்போனில் இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். இன்ஸ்டாகிராமில் இளைஞர் ஒருவரிடம் பழகியுள்ளார். அந்த இளைஞர், மாணவியைக் கடத்திச் சென்றது" தெரிய வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணத்தில் உள்ள செம்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த அப்பாஸ் (வயது 24) என்பவருடன் தங்கி இருப்பதை அறிந்த காவல்துறையினர், அங்கு விரைந்து மாணவியை மீட்டனர். அத்துடன், இளைஞர் அப்பாஸை கைது செய்த காவல்துறையினர், ஓமலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர், இருவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், "மாணவிக்கு ஆசை வார்த்தைக் கூறி அப்பாஸ் கடத்திச் சென்றுள்ளார். அவரை வன்கொடுமையும் செய்துள்ளார். ஒரே வீட்டில் மாணவியுடன் குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளார்" என்பதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, அப்பாஸ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த ஓமலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர், அவரை சேலம் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, நீதிமன்றக் காவலில் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை, சேலத்தில் உள்ள அரசு காப்பகத்தில் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் செல்ஃபோன்களை பயன்படுத்தும்போது அவர்களை பெற்றோர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.