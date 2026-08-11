இன்ஸ்டாகிராம் காதலால் தாய், மகள் கொலை - காதலன் கைது
அக்ஷய் என்பவரை கைது செய்த பல்லடம் காவல் துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 11, 2026 at 1:47 PM IST
திருப்பூர்: பல்லடம் அருகே இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ஏற்பட்ட காதல் விவகாரத்தில் தாய் மற்றும் மகள் இருவரையும் காதலன் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே உள்ள பச்சாபாளையம் பகுதியில் பழனிச்சாமி என்பவர் தனது மனைவி தனலட்சுமி மற்றும் மகள் பூவரசியுடன் வசித்து வந்துள்ளார். பழனிச்சாமியும், தனலட்சுமியும் அங்கு உள்ள தனியார் பனியன் கம்பெனியில் தொழிலாளர்களாக பணியாற்றி வந்தனர்.
இவர்களது மகள் பூவரசி கல்லூரி படிப்பை முடித்து விட்டு அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 11) காலை பழனிச்சாமி வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார். வீட்டில் தனலட்சுமியும், மகள் பூவரசியும் மட்டும் இருந்துள்ளனர்.
அப்போது வீட்டிற்குள் திடீரென மர்ம நபர் ஒருவர் வந்துள்ளார். அவர் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதத்தை எடுத்து தனலட்சுமி மற்றும் பூவரசி இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. அவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்த போது, பலத்த காயம் அடைந்த தாய் மற்றும் மகள் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்து கிடந்தனர்.
இதனிடையே, அப்போது அங்கிருந்து தப்பி செல்ல முயன்ற நபரை அப்பகுதி பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்தனர். பின்னர் இதுகுறித்து பல்லடம் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பல்லடம் டிஎஸ்பி பார்த்திபன் தலைமையிலான காவல் துறையினர், இரட்டை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிருஷ்டி சிங் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து பார்வையிட்டு, போலீசாரிடம் சம்பவம் தொடர்பான விவரங்களை கேட்டறிந்தார்.
உயிரிழந்த தாய் மற்றும் மகள் இருவரின் உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல் துறையினர், பிரேத பரிசோதனைக்காக பல்லடம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதையடுத்து, பொதுமக்களால் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நபரிடம் காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், அவர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அக்ஷய் என்பது தெரிய வந்தது.
மேலும் அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர் விசாரணை குறித்து காவல் துறையினர் கூறுகையில், “அக்ஷயும், பூவரசியும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி வந்துள்ளனர். இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியுள்ளது. இதையடுத்து, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருவருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது. இருப்பினும், பூவரசி தொடர்ந்து, தனது தாய் வீட்டிலேயே இருந்து வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளார்.
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இந்நிலையில், பூவரசி மற்றும் அக்ஷய்யின் காதல் விவகாரம் பற்றியும், அவர்களது திருமணம் பற்றியும் பூவரசியின் தாய் தனலட்சுமிக்கு தெரிய வந்துள்ளது. இதற்கு தனலட்சுமி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பூவரசியை இனி அக்ஷய்யை தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது என்றும் தனலட்சுமி கண்டித்துள்ளார். இதையடுத்து, அக்ஷய் பலமுறை பூவரசியுடன் பேச முன்றும், பூவரசி அவரை தவிர்த்து வந்துள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அக்ஷய், இன்று காலை பூவரசியின் வீட்டிற்கு சென்று பூவரசி மற்றும் தனலட்சுமி இருவரையும் கொலை செய்துள்ளார்“ என்று தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, அக்ஷயை கைது செய்த காவல் துறையினர் அவரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காதல் விவகாரத்தில் தாய் மற்றும் மகள் இருவரும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.