மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம் - இன்ஸ்டா பிரபலம் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவின் செல்போனில் இருந்து மதுரை திருப்பாலை பகுதியைச் சேர்ந்த யூடியூபரும் இன்ஸ்டாகிராம் இன்புளூயன்சருமான மீனாட்சி என்ற பெண்ணுக்கு அழைப்பு சென்றது காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
Published : November 14, 2026 at 5:47 PM IST
மதுரை: பிரபல தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நடைபெற்ற பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கொள்ளை வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக, பிரபல இன்ஸ்டாகிராம் இன்புளூயன்சர் மற்றும் முக்கியக் குற்றவாளியின் தந்தை ஆகிய இருவரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து இதுவரை 6 கிலோ தங்க நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன
மதுரை காளவாசல் புறவழிச் சாலையில் அண்மையில் திறக்கப்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையின் புதிய கிளையில், கடந்த நவம்பர் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை மர்ம நபர் ஒருவர் உள்ளே புகுந்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க மற்றும் வைர நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றார். மறுநாள் காலை ஊழியர்கள் கடையைத் திறந்து பார்த்த போது தான் நகைகள் மாயமானது தெரிய வந்தது.
இது குறித்துப் புகாரளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தனிப்படை காவல் துறையினர் அமைக்கப்பட்டுக் கடையிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளைக் கைப்பற்றித் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், முகமூடி அணிந்த நபர் ஒருவர் கடையின் பின்பக்கத்தில் கட்டடப் பணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த சாரங்கள் வழியாக மேலே ஏறி, லிப்ட் திறப்பு வழியாக உள்ளே நுழைந்து கொள்ளையை அரங்கேற்றியது தெரியவந்தது
கடைக்குள் இருந்த காட்சிப் பெட்டிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளைப் பைகள் மற்றும் டிராலி பேக்குகளில் எடுத்துச் சென்ற கொள்ளையன், சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கடைக்குள் இருந்ததும் தெரிய வந்தது.
நவம்பர் 5-ஆம் தேதியே ஒத்திகை
கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பாகக் கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போது, நவம்பர் 5-ஆம் தேதி அதிகாலை முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர் கடையின் கட்டுமான சாரம் வழியாக ஏறி மொட்டை மாடிக்கு சென்று நோட்டமிட்டது தெரியவந்தது.
இதனால் கொள்ளையன் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி கொள்ளையடிப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே திட்டமிட்டு ஒத்திகை பார்த்திருக்கலாம் என காவல் துறையினர் சந்தேகித்தனர்.
பழங்காநத்தம் பட்டதாரி இளைஞர் வீட்டில் சோதனை
இதற்கிடையே, கொள்ளையன் இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படும் வழித்தடங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த காவல் துறையினருக்கு பழங்காநத்தம் அருட்பெருஞ்ஜோதி தெருவைச் சேர்ந்த நிஷாந்த் கிருஷ்ணா என்ற பட்டதாரி இளைஞர் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. இதையடுத்து அவரது வீட்டில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு சோதனை மேற்கொண்டனர்.
மதுரை மாநகர காவல் துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன் நேரில் சென்று விசாரணையை மேற்பார்வையிட்டார். வீட்டின் அறைகள், மாடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளனவா அல்லது வேறு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனவா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்றது.
மாடக்குளம் பகுதியில் நகைகளைத் தேடிய போலீசார்
இதற்கிடையே, நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாடக்குளம் பகுதியில் உள்ள வயல்வெளிக்குச் சென்று இரண்டு பைகளில் துணிகளை எரித்ததாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த பகுதியில் மாடு மேய்த்த நபர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் காவல் துறையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஆட்டோவில் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்று வந்தது கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது.
யூடியூபர் மீனாட்சி, நிஷாந்தின் தந்தை கைது
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவின் செல்போனில் இருந்து மதுரை திருப்பாலை பகுதியைச் சேர்ந்த யூடியூபரும் இன்ஸ்டாகிராம் இன்புளூயன்சருமான மீனாட்சி என்ற பெண்ணுக்கு அழைப்பு சென்றது காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
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செல்போன் அழைப்பு மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் மீனாட்சியை பிடித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்ததால் மீனாட்சியையும், நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவின் தந்தை சுரேஷையும் போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து இதுவரை 6 கிலோ தங்க நகைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமறைவாகி விட்டதால், அவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.