சைபர் புல்லியிங்? - இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் விபரீத முடிவு: விசாரணையில் இறங்கிய கானத்தூர் போலீஸ்
குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நபர், அவருடைய சட்டவிரோத செயலைத் தான் சுட்டிக்காட்டினேன் என்று விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: அவதூறு புகார்கள் மற்றும் சைபர் புல்லியிங் காரணமாக மனஉளைச்சலில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் பிரபல இன்ஸ்டாகிராம் நிதி ஆலோசகர் ஹரிஷ் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, ஹரிஷின் தந்தை விநாயகம் சென்னை கானத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
சைபர் புல்லியிங்
அதில், ‘புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஹரிஷ் (27), கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நிதி ஆலோசனை மற்றும் மேலாண்மைத் தொழிலை செய்து வந்தார். ‘financewithharishofficial’ என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் மூலம் 1.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ்களை கொண்டு இயங்கி வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 18ஆம் தேதி ‘thejasonsamuel.com’ என்ற பெயரில் இயங்கும் யூடியூபர் ஜேசன் சாமுவேல், அவரது இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கங்களில் ஹரிஷ் மீது ஆதாரமற்ற மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், தனது சமூக வலைத்தள செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி ஹரிஷுக்கு எதிராக தவறான தகவல்களைப் பரப்பியது மட்டுமின்றி, அவரை பொதுவெளியில் அவமானப்படுத்தி சைபர் புல்லியிங் செய்துள்ளார்’ என அந்த புகாரில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான ஹரிஷ்
அத்துடன், 'சைபர் புல்லியிங் செய்யப்பட்டதால் அவர் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளானார்; பின்னர் பல பிரபலமான யூடியூபர்கள் ஹரிஷுக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்டனர். இருந்தாலும் தொடர்ந்து மனஉளைச்சலில் இருந்த ஹரிஷ், நேற்று (அக். 20) காலை முட்டுக்காடு பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டில் விபரீத முடிவு எடுத்துக் கொண்டார்' என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபரீத முடிவுக்கு முன் வெளியிட்ட வீடியோ
இதனிடையே, ஹரிஷ் தான் இறப்பதற்கு முன்பாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் அவரது தந்தை தமது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், 'தனது விபரீத முடிவுக்குக் காரணம் ஜேசன் சாமுவேல் தான். அவர் தன்னிடம் ரூ.3 கோடி பணம் கேட்டதாகவும், பணம் தராவிட்டால் சமூகவலைத்தளக் கணக்கை முடக்கிவிடுவேன். புதிய கணக்கு தொடங்கினால், அதையும் முடக்குவேன்' என்று மிரட்டியுள்ளார்.
மேலும், 'தனக்கு புதுச்சேரி எம்.எல்.ஏ மற்றும் முதலமைச்சரை தெரியும், உனது பெற்றோர் நண்பர்களை தூக்கிவிடுவேன்” என்றும் ஜேசன் சாமுவேல் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார் என்று ஹரிஷின் தந்தை தமது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
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எனவே ‘ஜேசன் சாமுவேல் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து, சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஜேசன் சாமுவேலின் சமூக வலைதளப் பதிவுகள், வீடியோக்கள் மற்றும் ஹரிஷின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு மெட்டா நிறுவனத்தால் முடக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். ஹரிஷ் உயிரிழப்பதற்கு முன்பு பதிவிட்ட வீடியோக்கள், ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் உள்ளிட்ட மின்னணு ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஹரிஷ் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த கானத்தூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆரம்பத்தில் சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், தற்போது தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஜேசன் சாமுவேல் விளக்கம்
இந்த சூழலில், ஹரிஷின் மரணத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள ஜேசன் சாமுவேல், இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், “நடந்த சம்பவத்தைக் கேட்டு நான் ஆழ்ந்த வருத்தமும், பெரும் துயரமும், அதிர்ச்சியும் அடைந்து உறைந்து போயுள்ளேன். இந்த உயிர் இழப்பிற்காக நான் இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இதை எதிர்பார்க்கவில்லை
நான் அவரை இணைய வழியில் துன்புறுத்தவில்லை (cyber-bully). அவருடைய உரிமம், அதிகாரமின்மை, உரிமம் குறித்து தவறாக சித்தரித்தது, செபி (SEBI) மற்றும் ஆம்ஃபி (AMFI) அமைப்புகளிடம் செய்த மோசடி ஆகியவற்றை மட்டுமே நான் சுட்டிக்காட்டினேன். அவர் தனது பணிக்கு செபி ஆர்.ஐ.ஏ (SEBI RIA) உரிமம் பெறவில்லை, மேலும் மிக சமீபத்தில் தான் ஏ.ஆர்.என் (ARN) பெற்றிருந்தும், அவரிடம் ஆம்ஃபி உரிமம் இருப்பதாக தவறாக சித்தரித்தார்.
அதாவது, அவருடைய சட்டவிரோத செயலைத் தான் சுட்டிக்காட்டினேன். சரியான செபி உரிமத்துடன் மீண்டும் வந்து இதைச் செய்யுமாறு நான் வீடியோவில் அவரிடம் நேரடியாகக் கேட்டிருந்தேன். இந்த விபரீதமான முடிவு நடக்கும் என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கவோ அல்லது எதிர்பார்க்கவோ இல்லை, இந்த இழப்பிற்காக நான் வருந்துகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் இணையத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. தொடர்ந்து, நான்கு வருடமாக ஹரிஷ் வைத்திருந்த இன்ஸ்டா பக்கம் தற்போது முடக்கப்பட்டுள்ளது.