கருத்து வேறுபாடு காரணமாக காதலர்கள் எடுத்த விபரீத முடிவு! மருத்துவமனையில் காதலிக்கு தீவிர சிகிச்சை!!

காதலர்கள் குளத்தில் குதிக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

குளத்தில் குதித்த காதலர்கள்
குளத்தில் குதித்த காதலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 10:42 PM IST

1 Min Read
திருவாரூர்: கருத்து வேறுபாடு காரணமாக காதலர்கள் குளத்தில் குதித்த சம்பவம் திருவாரூரில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் மருதப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரவீன் குமார்(21). இவர் பிபிஏ முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்து வருகிறார். பிரவீன் குமார் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் கும்பகோணம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயஸ்ரீ (19) என்ற பெண்ணுடன் பழக்கமாகி இருவரும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இந்த பெண் அப்பகுதியில் தனியார் கல்லூரியில் பி.காம் இரண்டாம் ஆண்டு வந்துள்ளார். இருவருக்கும் கடந்த சில நாட்களாக மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு சண்டை போட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று இருவரும் திருவாரூர் மாவட்டம் திருக்கண்ணமங்கை பகுதியில் உள்ள விநாயகர் கோயில் குளத்தின் ஓரம் சந்தித்து பேசி உள்ளனர். இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் சண்டை ஏற்பட்டதால், பிரவீண் குமார் அருகில் உள்ள குளத்தில் குதித்துள்ளார். காதலனை காப்பாற்றுவதற்காக காதலி ஜெயஸ்ரீயும் குளத்தில் குதித்துள்ளார்.

அப்போது அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு இருவரையும் காப்பாற்றுவதற்காக குளத்தில் குதித்துள்ளனர். இந்த நிலையில் இருவரையும் மீட்டு திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் பிரவீன் குமார் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

மேலும், ஜெயஸ்ரீ தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் குறித்து குடவாசல் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் ,பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பிரவீன் குமார் உடலை திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், காதலர்கள் குளத்தில் குதிக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

