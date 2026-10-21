இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் எடுத்த விபரீத முடிவு... 'சைபர் புல்லியிங்' இவ்வளவு கொடுமையானதா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் எடுத்த விபரீத முடிவு... 'சைபர் புல்லியிங்' இவ்வளவு கொடுமையானதா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
சைபர் புல்லியிங் தொல்லைக்கு ஆளாகிறவர்கள் பெரும்பாலும் தனிமையில் இருப்பவராகவும், நீண்டகாலமாக செல்போனையும், மின் சாதனங்களை மட்டுமே முழு உலகமாக நினைத்து வாழ்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்" என மனநல மருத்துவர் கூறுகிறார்.
Published : October 21, 2026 at 8:55 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
இன்ஸ்டாகிராமில் நிதி ஆலோசனை வழங்கி வந்த ஹரிஷ் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது தான் தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. ஹரிஷின் இந்த விபரீத முடிவுக்கு பின்னால் 'சைபர் புல்லியிங்' (cyber bullying) இருப்பதாக அவரது தந்தை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து, 'சைபர் புல்லியிங்' தொடர்பான விவாதங்களும் எழுந்திருக்கின்றன.
இந்நிலையில், ஹரிஷ் விவகாரத்தின் பின்னணி பற்றியும், சைபர் புல்லியிங் என்றால் என்ன; அது ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு நிலைக்குலைய வைக்கும் என்பது பற்றியும் இந்த சிறப்புத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
என்ன நடந்தது?
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஷ் (27). இவர் 'Finance with Harish' என்ற பெயரிலான இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நிதி ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்துள்ளார். பங்குச்சந்தை முதலீடு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு உள்ளிட்டவை குறித்து இவர் பேசி வந்திருக்கிறார். இவருக்கு இன்ஸ்டாவில் 13 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட 'ஃபாலோயர்ஸ்கள்' இருந்துள்ளனர்.
இந்த சூழலில், thejasonsamuel.com என்ற பெயரில் இன்ஸ்டா பக்கம் வைத்துள்ள ஜேசன் சாமுவேல் என்பவர் அண்மையில் ஹரிஷ் குறித்து பேசியிருந்தார். அதில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், பங்குச்சந்தை குறித்து பொதுவெளியில் பேசுவதற்கான செபியின் முறையான சான்றிதழ்களை ஹரிஷ் பெறவில்லை எனக் குற்றம்சாட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தன்னை பற்றி சிலர் அவதூறு பரப்புவதாகவும், பணப்பறிப்பில் ஈடுபட முயல்வதாகவும், மன உளைச்சல் ஏற்படுத்துவதாகவும் ஹரிஷ் கண்ணீர் மல்க பேசி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். இதற்கு அடுத்த தினமே அதாவது நேற்று (அக்.20) தனது வீட்டில் அவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
சைபர் புல்லியிங் புகார்
இதையடுத்து, ஜேசன் சாமுவேலின் 'சைபர் புல்லியிங்'-ஆல் தனது மகன் இப்படி ஒரு விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டதாக ஹரீஷின் தந்தை கானத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க, போலீசாரும் 'தற்கொலைக்கு தூண்டுதல்' பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணை தொடக்க நிலையில் இருப்பதாகவும், இந்த விவகாரத்தில் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை சேகரித்து வருவதாகவும் கானத்தூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தெரிவித்தார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, சைபர் புல்லியிங் என்றால் என்ன? இதற்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? இதில் இருந்து ஒருவர் தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? என்பது பற்றி சைபர் நிபுணரும், வழக்கறிஞருமான கார்த்திகேயனை தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் இதுபற்றி பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
சைபர் புல்லியிங் என்றால் என்ன?
"பொதுவாக ஒருவரை தொடர்ந்து கிண்டல் செய்வதையும், தொந்தரவு செய்வதையும் 'புல்லியிங்' (Bullying) என்கிறோம். இதுவே இணையவழியில் நடக்கும்போது அதனை 'சைபர் புல்லியிங்' (Cyber Bullying) என அழைக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, ஒருவர் பதிவிடும் பதிவுகளுக்கு தொடர்ந்து எதிர்மறையான கமெண்ட்டுகளை இடுவது; ஒருவரின் பெயரில் போலி கணக்குகளை தொடங்கி அவருக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துவது; ஒருவரை பற்றி சமூக வலைதளங்களில் எதிர்மறையான பிரச்சாரங்களை பரப்புவது; அவரது புகைப்படங்களை தவறாக சித்தரித்து பதிவிடுவது போன்றவை அனைத்தும் சைபர் புல்லியிங்கில் அடங்கும்.
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கடுமையான சட்டங்கள்
இதனை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் புறக்கணிக்கும் வரை பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை. இருந்தபோதிலும், இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் தப்பிக்க முடியாது. இவற்றைத் தடுக்க சட்டத்தில் பல வழிகள் உள்ளன. இந்தியாவில் குற்றத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் (IT Act) ஆகியவற்றின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
அதிரடியாக வழக்குகள் பாயும்
மிரட்டல், அவதூறு, அடையாளத் திருட்டு, ஆள்மாறாட்டம், தனியுரிமை மீறல், ஆபாச உள்ளடக்கங்களை பரப்புதல் போன்ற செயல்களுக்கு வெவ்வேறு சட்டப்பிரிவுகள் பொருந்தும். இவற்றில் மிரட்டலுக்கு எதிராக பிரிவு 66, ஒருவரின் அடையாளத்தை திருடி பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக பிரிவு 66d, ஆள் மாறாட்டம் செய்து போலிக் கணக்கு உருவாக்குதல் பிரிவு 66e, தனிநபர் சுதந்திரம் மற்றும் தனி உரிமையை மீறுதல் பிரிவு 67, 67ஏ, 67பி என பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பாயும்.
இந்தக் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு குற்றத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து 3 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், ரூ.10 லட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட சட்டத்தில் இடம் உள்ளது" என வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.
எப்படி புகார் அளிப்பது?
போலி கணக்குகள் மூலம் தொல்லை கொடுப்பவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க பல வழிகள் உள்ளன. இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற எந்த சமூக வலைதளமாக இருந்தாலும், போலி கணக்கு அல்லது தொந்தரவு தரும் பதிவு குறித்து ரிப்போர்ட் செய்ய வேண்டும். மனக்குறை தீர்ப்பு அதிகாரி தளங்களில் உள்ள Grievance பக்கத்தில் புகார் அளித்தால் அதனை பரிசீலீத்து அதிகபட்சமாக 15 நாட்களுக்குள் அந்த கணக்கை நீக்கிவிடுவார்கள்.
இல்லையெனில், 1930 என்ற அவசர உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம். cybercrime.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் புகாரை பதிவு செய்யலாம். இணையவழியில் புகார் அளிக்க இயலாதவர்கள், நேரடியாக தங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட உள்ளூர் காவல் நிலையத்திலேயே இதுபற்றி புகார் அளிக்கலாம். சைபர் கிரைம் பிரிவுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை.
'சைபர் புல்லியிங்' கால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பலர் கடுமையான மனஅழுத்தத்திற்கு ஆளாகி, சமூக வலைதளங்களை விட்டே விலகும் நிலை ஏற்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் புகழுக்காக இயங்கிவிட்டு இதுபோன்ற தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகும்போது பொதுவெளியில் வரக்கூடப் பயப்படும் சூழல் உருவாகிறது. எனவே இது போன்ற தொல்லைகளை எதிர்கொள்பவர்கள் சட்ட ரீதியான தீர்வுகளை நாட வேண்டும்.
சைபர் புல்லியிங்கும், மனஉளைச்சலும்
இதுகுறித்து மனநல மருத்துவர் ஹேமப்பிரியாவை சந்தித்து பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "சைபர் புல்லியிங்கை எதிர்கொள்பவர்கள் அவற்றைத் தனியாக சமாளிக்கலாம் என நினைக்கக் கூடாது. உடனடியாக, இதுபற்றி தனக்கு நம்பிக்கைக்குரிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் பேச வேண்டும். தொல்லை தரும் பதிவுகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக அவசரப்படக் கூடாது. சிறிது இடைவெளி எடுத்து ஆதாரங்களை சேகரிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளை தடை செய்வது தொடர்பாக புகார் அளிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும்.
'தைரியம் முக்கியம்'
சைபர் புல்லியிங் தொல்லைக்கு ஆளாகிறவர்கள் பெரும்பாலும் தனிமையில் இருப்பவராகவும், நீண்டகாலமாக செல்ஃபோனையும், மின் சாதனங்களை மட்டுமே முழு உலகமாக நினைத்து வாழ்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். இவர்களால் தங்களை பற்றிய எதிர்மறையான விமர்சனங்களை தாங்கிக்கொள்ள முடிவதில்லை. இதனால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். இவர்கள் தைரியத்தையும், மன உறுதியையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
தவிர்ப்பது எப்படி?
குறிப்பாக, இரவு 7:30 மணிக்கு மேல் செல்ஃபோன் பயன்பாட்டை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும். அந்த நேரத்தில் நமது மூளை சோர்வடைந்திருக்கும். இதனால் எந்தவொரு எதிர்மறை செய்திக்கும் உடனடியாகத் தவறாக எதிர்வினையாற்ற தோன்றும்.
இதுபோன்ற பாதிப்புகளுக்கு 'கேட்ஜெட் டிப்ரஷன் (Gadget Depression) என்று பெயர். இவர்களுக்கு மனநல மருத்துவத்தில் தகுந்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன. தற்கொலை எண்ணம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மனநல நிபுணரின் உதவியை நாட வேண்டும்.
புகார் அளிக்க தயக்கம் வேண்டாம்
உங்களை ஆன்லைன் மூலமாக யாராவது மிரட்டினாலோ அல்லது பிளாக்மெயில் செய்தாலோ உடனடியாக தேசிய சைபர் கிரைம் போர்ட்டலில் புகார் அளிக்கலாம். நீங்கள் தீவிர ஆபத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று கருதினால் 112 என்ற எண்ணைத் தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம்" என ஹேமப்பிரியா கூறினார்.