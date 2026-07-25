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நெல்லை சீமையின் 'கேமரா பெண்'| தடைகளை தகர்த்து ஸ்டூடியோ நடத்தும் பிரேமாவின் சாதனை பயணம்!

பிரேமாவின் இந்த வெற்றிப் பயணம், கிராமப்புற மற்றும் சிறுநகரப் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளது. "பெண்களால் சாதிக்க முடியாத துறை என்று எதுவுமே இல்லை" என்பதை தனது உழைப்பின் மூலம் பிரேமா நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார்.

தனது கணவருடன் உள்ள பிரேமா
கணவருடன் புகைப்பட கலைஞர் பிரேமா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 10:35 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 10:49 AM IST

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- BY இரா.மணிகண்டன்

"ஒரு பொண்ணு போட்டோ எடுத்தா நல்லா வருமா? பெண்ணால எப்படி ஸ்டுடியா நடத்த முடியும்? என மிகவும் ஏளனமாக பேசினார்கள்... ஆனால், அவை அனைத்தையும் தாண்டி வாழ்வில் சாதித்து காட்டி இருக்கிறேன்" என்று பெருமிதத்துடன் பேசுகிறார் போட்டோகிராபர் பிரேமா.

புகைப்படக் கலை என்பது பொதுவாக ஆண்களே அதிகம் கோலோச்சும் ஒரு துறையாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாலை முதல் நள்ளிரவு வரை நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள், கனமான கேமரா கருவிகளை கையாளுதல் மற்றும் மாறி வரும் தொழில்நுட்பங்கள் போன்ற காரணங்களால் பெண்கள் இத்துறைக்குள் நுழைவது பெரும் சவாலாக இருந்தது. ஆனால், இந்த சவால்களை கடந்து சாதித்து வருகிறார் பிரேமா என்ற 43 வயது பெண். யார் இவர்?

பிரேமா -விக்னேஷ் தம்பதி
பிரேமா -விக்னேஷ் தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் இந்த லட்சிய பெண்மணி?

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே முதலியார்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் (43). புகைப்படக் கலைஞராக வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு இருந்த அவர், கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அதே ஊரில் 'அம்மா ஸ்டுடியோ'வை தொடங்கினார். இதன் மூலம் அந்த பகுதியில் திருமணம் உள்ளிட்ட அனைத்து சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் புகைப்படம் எடுத்து கொடுத்து நல்ல பெயர் பெற்றார். அவரது 'அம்மா ஸ்டூடியோ' அருகில் உள்ள கிராமங்களில் வேகமாக பிரபலமடைந்தது.

தொடர்ந்து, வாழ்க்கை துணையாக பிரேமா (34) என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். பிரேமா திருமணத்திற்கு முன்பு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்தவர் என்பதால், அவரை மகாராணி போல பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என விக்னேஷ் எண்ணியுள்ளார். நாட்களும் நகர்ந்தன. அவர்களுக்கு முதலில் ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது.

இது போன்ற சூழலில், கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்த போது, விக்னேஷூக்கு திடீரென பார்வை மங்கியுள்ளது. மருத்துவரிடம் சென்ற போது நரம்பு பாதிப்பால், விக்னேஷ் முழுவதுமாக பார்வை இழந்தது தெரிய வந்தது. இது அவரது மனைவி பிரேமாவுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது.

திடீரென பார்வை இழந்ததை தாங்க முடியாத விக்னேஷ் கண்ணீர் விட்டு கதறியுள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல், அப்போது பிரேமா இரண்டாவது குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருந்தார். இதனால், கர்ப்பிணி மனைவியையும், குழந்தைகளையும் எப்படி காப்பாற்றப் போகிறோமோ? என வேதனையில் தவித்த விக்னேஷ், ஒரு நாள் விபரீத முடிவுக்கும் முயன்றுள்ளார். ஆனால், அதிர்ஷ்டவசமாக காப்பாற்றப்பட்டார்.

புகைப்படம் எடுக்கும் பிரேமா
புகைப்படம் எடுக்கும் பிரேமா (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் தொழிலை கைவிடாமல் வெளி ஆட்களை கொண்டு, தனக்கு வந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு புகைப்படம் எடுத்துக் கொடுக்கத் தொடங்கினார். ஆனால், வெளி ஆட்கள் எடுக்கும் புகைப்படங்களில் திருப்தியில்லாத வாடிக்கையாளர்கள், விக்னேஷிடம் ஆர்டர் கொடுப்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கத் தொடங்கினர். இதனால் என்ன செய்வது என யோசித்த போது, அவரது மனக்கண் முன் வந்து நின்றவர் பிரேமா. கேமிராக்களை கையாளுவதை கற்றுக் கொடுக்கிறேன், நீயே நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொடு என கேட்டுள்ளார்.

முதலில் தயங்கிய பிரேமா, கணவரின் நிலைமையை உணர்ந்து சரி என்று சொல்லிவிட்டார். அதீத மன உறுதியால், வெறும் பத்தே நாளில் புகைப்பட கலையை கற்றுக் கொண்டார் பிரேமா.

நவீன ரக டிஜிட்டல் கேமராக்களை கையாளுவது மட்டுமின்றி, போட்டோஷாப் போன்ற மேம்பட்ட எடிட்டிங் மென்பொருட்களையும் கற்றுக் கொண்டு, புகைப்படங்களை மிக நேர்த்தியாக உருவாக்கும் கலையில் கைதேர்ந்தார் பிரேமா.

நெல்லைப் பகுதி மக்களின் தேவைகளை புரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்ப கனிவான சேவையை வழங்கியதால் குறுகிய காலத்திலேயே மக்களின் நம்பிக்கைக்குரியவராக மாறினார் பிரேமா. குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் தங்களின் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெண் புகைப்படக் கலைஞர் இருப்பதை மிகவும் பாதுகாப்பாகவும், வசதியாகவும் உணர்ந்தனர். இதுவே அவரது தொழில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணியாக அமைந்தது.

புகைப்படம் எடுக்கும் பிரேமா
புகைப்படம் எடுக்கும் பிரேமா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தற்போது திருநெல்வேலி மட்டுமல்லாமல் தூத்துக்குடி, மதுரை, ராமநாதபுரம் மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புகைப்படம் எடுத்து தன்னை கேலி பேசியவர்களை புருவம் உயர்த்தி பார்க்க வைத்துள்ளார்.

அவமானங்களை படிக்கட்டாக மாற்றிய பிரேமா

பிரேமா இந்த தொழிலுக்கு வந்த போது அவருக்கு இரு கைக்குழந்தைகள். எனவே, ஆரம்பத்தில் போட்டோ எடுக்க செல்லும் போது கணவர் மற்றும் குழந்தைகளை கையோடு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். சொல்லப் போனால் கணவரும் பிரமாவுக்கு அப்போது ஒரு குழந்தையாக தான் இருந்துள்ளார். தற்போது, பிரேமாவின் மூத்த மகன் சக்திபூதத்தாருக்கு 14 வயது. அவர் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறார். மகள் சக்தி வள்ளிக்கு 11 வயது, எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்.

சைக்கிளே ஓட்டத் தெரியாது

ஆரம்பத்தில் சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாத பிரேமா பேருந்தில் மிகவும் சிரமத்தோடு சென்று வந்துள்ளார். பஸ் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் கேமரா மற்றும் பிற உபகரணங்களை எடுத்து செல்வதில் சிரமம் இருந்தால், எப்படியாவது கார் வாங்க வேண்டும் என பிரேமா எண்ணியுள்ளார். இப்படிப்பட்ட சூழலில், விக்னேஷின் நிலைமையை அறிந்த பாதிரியார் ஒருவர் ரூ.2.40 லட்சம் மதிப்புள்ள காரை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்து உதவியுள்ளார். அப்போது யார் உதவியும் இல்லாமல், கார் ஓட்டவும் பிரேமா கற்றுக் கொண்டார்.

இந்த தம்பதியின் மன உறுதி மற்றும் தன்னம்பிக்கையை கேள்விப்பட்டு, அவர்களை நேரில் பார்ப்பதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் முதலியார்பட்டி கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டோம். செல்லும்போதே, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் கண்ணிற்கு குளிர்ச்சியாக காட்சியளித்தது அந்த கிராமம்.

பார்வை இல்லையென்றாலும் மனைவிக்கு உதவும் கணவர் விக்னேஷ்
பார்வை இல்லையென்றாலும் மனைவிக்கு உதவும் விக்னேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மனைவிக்கு தூணாக நிற்கும் கணவர்

அங்கே, 'அம்மா ஸ்டுடியோ' என்ற பெயர் பலகையை கண்டதும் உள்ளே சென்றோம். அப்போது விக்னேஷை பிரேமா இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து வந்திருந்தார். விக்னேஷ் அனுபவத்தின் அடிப்படையில், தன் மனைவி அருகில் இல்லாமலேயே சில வேலைகளை அவர் தானாகவே செய்யும் அளவுக்கு தன்னை பழகிக் கொண்டதை நேரில் பார்த்தோம்.

குறிப்பாக, பிரேமா இல்லாத நேரத்தில் விக்னேஷ் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக் கொடுக்கும் பணிகளை கவனிக்கிறார். ஸ்டுடியோவை திறப்பது, விளக்குகளை ஒளிர வைப்பது, புகைப்படம் எடுக்க பயன்படும் வெள்ளை நிற குடைகளை மாட்டுவது போன்ற சின்ன சின்ன பணிகளை விக்னேஷ் செய்து வருவதை பார்க்க முடிந்தது.

இது குறித்து விக்னேஷிடம் கேட்டபோது, “என் மனைவி 5 ஆம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ளார். திருமணத்துக்கு முன் வெளியுலகமே தெரியாது. எனவே, ஆரம்பத்தில் மிகவும் தயங்கினார். முயற்சி செய்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என என் மனைவிக்கு தொழிலை சொல்லிக் கொடுத்தேன். அவரும் ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொண்டார்.

அழகு கலையையும் பிரேமா படித்துள்ளார். அதனால், மிகவும் கஷ்டப்படும் குடும்பத்தினருக்கு என் மனைவி நகைகளை இலவசமாக கொடுத்து, இலவசமாக மேக்கப்பும் செய்து விடுவார்.

பார்வையை இழந்த பிறகு, என் வாழ்க்கையே இருட்டானது. குழந்தையின் சின்ன சின்ன அசைவுகளைக் கூட பார்க்க முடியாமல் தவித்தேன். குழந்தைகளை நான் பார்க்க வேண்டிய காலகட்டத்தில், அவர்கள் என்னைப் பார்த்துக் கொள்ளும் சூழல் ஏற்பட்டது” என வேதனையை கொட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த தொழில் பெண்களுக்கு சவாலானது தான். போட்டோ எடுக்கணும்ன்னு நேரம் காலம் பார்க்காமல் கூப்புடுவாங்க. அதை தைரியமாக செய்தார். பலரும் பல மாதிரி பேசுவார்கள். அதை தாங்கிக்கொள்ள வேண்டுமென நான் ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு தைரியம் ஊட்டினேன். அந்த ஊக்கத்தில் பெண் புகைப்பட கலைஞராக மாவட்ட அளவில் பல்வேறு அமைப்புகளிடம் இருந்து 8 விருதுகள் வாங்கியுள்ளார்.

பிரேமா வாங்கிய கார்
பிரேமா வாங்கிய கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வைராக்கியம் தான் வாழ வைத்தது

பல்வேறு சிகிச்சை எடுத்தும் எதுவும் பலனளிக்கவில்லை. இறுதியாக பார்வை மாற்றுத்திறனாளி என அரசும் சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. அரசு சார்பில் இலவச இடமும் கொடுத்துள்ளது. தற்போது வாடகை வீட்டில் வசிப்பதால், சொந்த வீடு கட்ட அரசு உதவி செய்ய வேண்டும். நாங்கள் அரசிடம் கேட்பது இது மட்டுமே” என கோரிக்கை வைத்தார் விக்னேஷ்.

தொடர்ந்து பிரேமா நம்மிடம் கூறுகையில், “பிறந்த வீட்டில் தான் கஷ்டப்படுகிறோம், கல்யாணத்துக்குப் பின்னாடி போற வீட்டிலாவது நிம்மதியாக வாழலாம் என்பது தான் அனைத்து பெண்களின் நினைப்பு. எனக்கும் அது தான் இருந்தது. ஆனால், கணவருக்கு திடீரென பார்வை பறிபோனது, கண்ணைக்கட்டி காட்டில் விட்டது போல் ஆகிவிட்டது. அவரும் உடைந்துவிட்டார்.

அப்போது என்ன செய்வது என தெரியவில்லை, கவலைப்படாதீங்க... ஸ்டுடியோவை நான் எடுத்து நடத்துறேன் என ஆறுதல் கூறினேன். ஆரம்பத்தில, கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் கூட பிடிக்க தெரியாது. வைராக்கியத்தில் எப்படியோ அனைத்தையும் கற்றுக் கொண்டேன். இப்போ நினைச்சாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கு” என்ற பெருமிதத்துடன் பேசினார்.

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ஆரம்பத்தில், பிரேமா போட்டோ எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது, சிலர் ஏளனமாகப் பேசியுள்ளார்கள். ஏன், ஒரு பொண்ணால எப்படி போட்டா எடுக்க முடியும்? போட்டா ஆல்பத்தில வருமா? போட்டோ முழுசா இருக்குமா? பொண்ணு எடுத்தா சரியா வருமா என்ன? என பேசியுள்ளார்கள். ஆனால், அன்று கேலி கிண்டல் செய்தவர்கள் தான் இன்று அவரது 'அம்மா ஸ்டூடியோ'வின் வாடிக்கையாளர்கள்.

இது குறித்து பேசிய பிரேமா, “முதலில் ஒன்றுமே புரியவில்லை. கண்ணீர் விட்டு அழுதேன். அப்படி என்ன தான் இருக்கிறது? என்ற ஒரு வேகத்தில் கற்றுக் கொண்டேன். சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாத எனக்கு முதலில் பைக் வாங்கி கொடுத்தார் என் கணவர். பகலில் ஓட்டி பழகும் போது, கீழே விழுந்தால் கிண்டல் செய்வார்கள் என்பதால், இரவு 11 மணிக்கு மேல் பைக் ஓட்டி பழகினேன்.

நள்ளிரவு கூட சில ஆர்டர் வரும். சிலர் பெண் என்பதால் இரவில் அழைத்தால் தவறாக நினைத்துக் கொள்வேன் என்று தயங்குவார்கள். ஆனால் நான் அவர்களிடம் எடுத்துக் கூறி, ஸ்டூடியேவை சிறப்பாக நடத்தி வருகிறேன். ஒருமுறை இரு சக்கர வாகனத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு சென்று வரும் போது, சாலையில் கரடி நின்று கொண்டிருந்தது. என்னுடன் வந்தவர்கள், என்னை தனியாக விட்டு விட்டுச் சென்றுவிட்டார்கள். அன்று எப்படியே தப்பிவிட்டேன். இதுபோன்ற சிரமங்கள் வருவதால், தற்போது கார் வாங்கிவிட்டேன்.

இதே போன்று என் குழந்தைகளுக்கும் படிப்பை தாண்டி கைத்தொழிலையும் கூடுதலாக கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை. குழந்தைகளுக்காக தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகையால், பெண்கள் யாரும் எதற்கும், எந்த சூழ்நிலையிலும் மனதளவில் சோர்ந்து போகக் கூடாது. நம்மாலும் முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு, சாதிக்க வேண்டும்” என்றார்.

பிரேமாவின் இந்த வெற்றிப் பயணம், கிராமப்புற மற்றும் சிறுநகரப் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளது. "பெண்களால் சாதிக்க முடியாத துறை என்று எதுவுமே இல்லை" என்பதை தனது உழைப்பின் மூலம் பிரேமா நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார். தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக் கொள்ளும் ஆர்வமும், சளைக்காத உழைப்பும் இருந்தால் எந்தவொரு துறையிலும் சாதிக்கலாம் என்பதற்கு பிரேமா ஒரு சிறந்த உதாரணம்.

Last Updated : July 25, 2026 at 10:49 AM IST

TAGGED:

நெல்லை அம்மா ஸ்டுடியோ
NELLAI AMMA STUDIO
NELLAI AMMA STUDIO PREMA
போட்டோகிராபர் பிரேமா
43 YEAR OLD WOMAN ACHIEVE STORY

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