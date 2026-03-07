ETV Bharat / state

2 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: முறையாக விசாரிக்க தவறிய இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட்

2 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் திமுக அஞ்செட்டி ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளர் பெரியநாயகம் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.

அஞ்செட்டி காவல் நிலையம்
அஞ்செட்டி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

March 7, 2026

கிருஷ்ணகிரி: இரண்டு வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கை முறையாக விசாரணை நடத்த தவறிய காவல் ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அஞ்செட்டியை அடுத்துள்ள ஜேசுராஜபுரம் ஊராட்சி கவுண்டன் கொட்டாய் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரின்சி (24). இவரும், ஓசூரில் கட்டிட வேலை செய்து வந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாந்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சூர்யா (28) என்பவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணத்துக்கு பிறகு கீழ்பெண்ணாந்தூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்த இந்த ஜோடிக்கு இரண்டு வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது.

இதனிடையே, கணவரிடம் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவரை பிரிந்த பிரின்சி, குழந்தையுடன் தனது தாய் வீட்டில் வாழ்ந்து வந்துள்ளார். சூர்யா கவுண்டன் கொட்டாய் கிராமத்திற்கு அவ்வப்போது சென்று தனது குழந்தையை பார்த்து விட்டு வந்துள்ளார். இந்த சூழலில், கடந்த டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி குழந்தைக்கு வலிப்பு வந்ததாக கூறி பிரின்சி அஞ்செட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றுள்ளார்.

அப்போது குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த தகவலை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்த தந்தை சூர்யா, தனது குழந்தை மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக அஞ்செட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில், சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் குழந்தையின் மர்ம உறுப்பில் உள்காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கை போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்தனர். இதில், கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த பிரின்சிக்கும், ஜேசுராஜபுரம் அடுத்துள்ள கோழம்பை காடு கிராமத்தை சேர்ந்த திமுக அஞ்செட்டி ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளரான பெரியநாயகம் (40) என்பவருக்கும் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், பிரின்சி இல்லாத நேரத்தில் பெரியநாயகம் அந்த குழந்தையை பாலியல் தொந்தரவு செய்து தவறாக நடந்ததும், இதனால் குழந்தை உயிரிழந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 3 பேருக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனை!

இதன் தொடர்ச்சியாக, பெரியநாயகத்தை போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்த போலீசார், கிருஷ்ணகிரி மகிளா நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அஞ்செட்டி ஆய்வாளராக இருந்த சுமித்ரா, இந்த வழக்கை முறையாக விசாரிக்க தவறியதாக கூறி, அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் மாநகர ஆணையர் அனில்குமார் சிங் உத்தரவிட்டார்.

