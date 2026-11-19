திண்டுக்கல்லில் இருவேறு வழக்குகளில் புகாரளிக்க வந்த பெண்களிடம் அத்துமீறல் - 2 காவல் அதிகாரிகள் மீது அதிரடி நடவடிக்கை
வழக்கில் சிக்கிய 2 காவல் அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
Published : November 19, 2026 at 11:37 AM IST
திண்டுக்கல்: இரண்டு வெவ்வேறு வழக்குகளில் புகார் அளிக்கவந்த பெண்களிடம் அத்துமீறியதாக எழுந்த புகாரில், காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளரை நிரந்தர பணி நீக்கம் செய்து தென்மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர எஸ். பிதாரி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பழனி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தவர் சி. ராஜகோபால். இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அடிதடி பிரச்சினை காரணமாக புகார் அளிக்க வந்த ஒரு இளம்பெண்ணின் செல்போன் எண்ணிற்கு தொடர்புகொண்டு, வாட்ஸ் அப்பில் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியுள்ளார். தொடர்ந்து செல்போன் அழைப்புகள் மூலம் தவறான நோக்கத்துடன் அத்துமீறியதாக அந்த பெண் புகார் அளித்தார். இதனையடுத்து, அவர் ஏற்கனவே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், அவர் மீதான துறை ரீதியான விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மதுரை தென் மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர எஸ். பிதாரி, கடந்த நவம்பர் 17-ஆம் தேதி ராஜகோபாலை காவல்துறைப் பணியில் இருந்து நிரந்தரமாகப் பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
வத்தலகுண்டு ஆய்வாளர் பணி நீக்கம்
இதேபோல், வத்தலகுண்டு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கௌதம் (45) மீதும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது. இவர், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பணியாற்றியபோது, அங்கு புகாரளிக்க வந்த பெண்ணுடன் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அந்த பெண்ணின் கணவருக்கு தெரியவரவே, அவர் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து புகார் அளித்துள்ளார்.
இருப்பினும், சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணுடன் காவல் ஆய்வாளர் கௌதம் தொடர்பு தொடர்பில் இருந்து வந்துள்ளார். இதுகுறித்து கௌதமின் மனைவிக்கு தெரியவரவே, அவர் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்ததோடு, அப்போதைய திமுக அமைச்சரிடமும் பிரச்சினையை கொண்டு சென்றுள்ளார்.
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இதனையடுத்து, கௌதமின் மனைவி வசித்து வந்த வத்தலகுண்டு பகுதிக்கே அவர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். எனினும், தூத்துக்குடி புகார் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை முடிவடையாமல் நிலுவையில் இருந்தது. இதுகுறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தி, கௌதமனை பணி நீக்கம் செய்து தென் மண்டல காவல் துறைத் தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி புதன்கிழமை உத்தரவிட்டார்.