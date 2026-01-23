ETV Bharat / state

2000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மதுரை மாநகர தெருக்கள்; 'அக்கசாலை' எனும் பாண்டிய நாட்டின் ரிசர்வ் வங்கி!

தென்னோலைக்காரத் தெரு, எழுத்தாணிக்காரத் தெரு, கருவேப்பிலை காரத்தெரு, காவற்கூடத் தெரு என இன்றும் பழமையான மதுரையின் தெருக்கள் அதே பெயரோடு அழைக்கப்படுகின்றன.

மதுரை அக்கசாலை பிள்ளையார் கோவில் தெரு
மதுரை அக்கசாலை பிள்ளையார் கோவில் தெரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
மதுரை: 2000 ஆண்டுகள் தொன்மை வாய்ந்த மதுரை வீதிகள் குறித்தும் அப்போது வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் குறித்தும் இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.

பழம்பெரும் மதுரையின் தெருக்கள், அதே மரபோடும் வாழ்வியலோடும் பின்னிப் பிணைந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அக்கசாலை, எழுத்தாணிக்கார தெரு, தென்னை ஓலை காரத்தெரு என பல்வேறு பெயர்கள் இன்றும் வழங்கப்பட்டும், சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட சில தெருக்கள் இன்றைய ஏ.ஐ. யுகத்தில் மறைந்தும் போய் உள்ளன.

தொன்மையான மதுரை மாநகரம்

இந்த தெருக்கள் குறித்து அண்மையில் வெளியான 'நாம் தொலைத்த மதுரை வீதிகள்' என்ற ஆய்வு நூல் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம். மதுரையின் வரலாற்றையும், அதன் சிறப்பை வெறும் சொற்களுக்குள் அடக்கி விட முடியாது. உலகின் தொன்மையான மற்றும் உயிர்ப்போடு இருக்கின்ற நகரங்களை பட்டியலிட்டால், அதில் மதுரை முக்கிய இடத்தைப் பெறும். மிகவும் நேர்த்தியாக திட்டமிடப்பட்ட இந்த நகரம், நகரக் கட்டமைப்பின் பொறியியல் அதிசயம் என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல.

மதுரையின் தெருக்கள் குறித்த செய்தித் தொகுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

”மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரைப் பூவொடு புரையும், சீர் ஊர்; பூவின் இதழகத்து அனைய தெருவம்; இதழகத்து அரும் பொகுட்டு அனைத்தே, அண்ணல் கோயில்” என்று பரிபாடல் மதுரை நகர் தாமரை மலருக்கு ஒப்ப அழகுடன் உள்ளது என வர்ணிக்கிறது. இந்தப் பாடலின் உண்மை பொருளை இப்போதும் உணர முடியும். தாமரை மலரின் இதழ்களை ஒத்த வகையில் தெருக்கள் அமைந்துள்ளது. நடுவில் உள்ள மொட்டு அரண்மனையையும், அந்த மொட்டில் வந்து குவியும் தேனீக்கள் மக்களாகவும், உருவகம் செய்து பாடப்பட்டுள்ளது. மதுரையின் வரலாறு இந்த ஆண்டில் தொடங்குகிறது என சொல்ல முடியாத ஒரு சீரூர்.

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலை சுற்றி பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்து சென்றால் அங்குள்ள தெருக்களும், அதன் பெயர்களும் மதுரையின் பழமையை இன்றும் பறை சாற்றிக் கொண்டிருப்பதை உணரலாம். சிலப்பதிகாரம் சுட்டிக் காட்டுவதைப் போன்று, 'விழாமலி மூதூர்' என்பதும் உண்மை. ஆண்டு முழுவதும் விழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் நிறைந்த ஊராகவும் மதுரை திகழ்கிறது.

நாம் தொலைத்த மதுரை வீதிகள்

அண்மையில் தமிழினியாள் மற்றும் கார்த்திகேயன் பார்கவிதை என்ற இரு இளைஞர்கள், ’நாம் தொலைத்த மதுரை வீதிகள்' எனும் தலைப்பில் உருவாக்கியுள்ள நூல் மதுரையின் பெருமையை மேலும் ஒரு படி உயர்த்தி காட்டுகிறது. தென்னோலைக்காரத் தெரு, எழுத்தாணிக்காரத் தெரு, கருவேப்பிலை காரத்தெரு, காவற்கூடத் தெரு என இன்றும் பழமையான மதுரையின் தெருக்கள் அதே பெயரோடு வழங்கப்படுகிறது.

ஆனால் பரிபாடல், மதுரைக்காஞ்சி, சிலப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தமிழ் இலக்கியங்களில் மதுரை குறித்து கூறப்படும் தெருக்கள் இன்று காணாமல் போனதா அல்லது வேறு பெயரில் உள்ளதா? என்பது குறித்த ஆய்வு நூலாக அந்நூல் வெளிவந்துள்ளது. நூல் ஆசிரியர்களுள் ஒருவரான தமிழினியாள் கூறுகையில், ”மதுரையைப் பற்றி நூல் ஒன்று எழுத வேண்டும் என்ற சிந்தனை உருவான போது, மதுரையின் அழகான வீதிகள் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தொடங்கினோம்.

அக்கசாலை பிள்ளையார் கோவில் தெரு

2000 ஆண்டுகள் பழமையான மதுரை என்றுதான் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஆனால் எங்களது ஆய்வில், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குள் மதுரையை அடக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம். இதன் காலத்தை கணிக்க முடியாத அளவிற்கு பழம் பெருமைகள் இங்கு நிறைந்து கிடக்கின்றன. தற்போது நான் நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த இடம் ’அக்கசாலை பிள்ளையார் கோவில் தெரு’ ஆகும். மன்னர்களின் உரிமம் பெற்ற நாணயங்கள் அச்சடிக்கும் இடத்திற்கு பண்டைய பெயர் தான் ’அக்கசாலை’.

மன்னர்கள் காலம் முடிவுற்று மக்களாட்சி நடைபெறும் இந்த நூற்றாண்டிலும் பண்டைய கால பெயர் தொடர்ச்சியை பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னமும் இந்த பகுதியில் பட்டறைகள், பொற்கொல்லர்கள் உள்ளனர். நாங்கள் எழுதிய நூலில் அக்கசாலை குறித்தும் அங்குள்ள பிள்ளையார் கோவில் குறித்தும் விளக்கி உள்ளோம். அதுமட்டுமன்றி எழுத்தாணி கார தெரு, அளவை வீதி, சோற்றுக்கடை வீதி போன்றவை இன்றைக்கும் உயிரோடு இயங்குவதை பார்க்கும் போது மதுரையின் தொன்மையை உணர முடிகிறது” என்றார்.

மற்றொரு நூலாசிரியர் கார்த்திகேயன் பார்கவிதை கூறுகையில், ”நான் பிறந்து வளர்ந்தது அனைத்தும் மதுரையில் தான். ஆகையால் மதுரையின் மீது அளவில்லாத பெருமை எனக்கு உண்டு. ’மதுரை காரன்டா’ என வெற்று பெருமை பேசாமல், உள்ளபடியே மதுரையின் பழமையை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவலில் தான் இந்த நூலை உருவாக்கினோம். 'ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந்தெரு' என மதுரையைப் பற்றி குறிப்பிடும் பண்டைய நமது இலக்கியங்களை படிக்கும் போது தான் இந்த தேடல் அதிகமானது.

இந்த தேடலின் போது தான் மதுரை எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் என்பதை எங்களால் உணர முடிந்தது. அதனால் இங்குள்ள தெருக்களை ஆய்வு செய்யும் முயன்றால் குறைந்தது மூன்று நான்கு வருடங்களாவது ஆகும். ஆகையால் முன்னோட்டமாக இந்த நூலை உருவாக்கினோம். இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில தெருக்கள் முற்றிலுமாக இப்போது இல்லை. ஆனாலும் சங்க இலக்கியங்களிலோ சிலப்பதிகாரம் திருவிளையாடல் புராணங்களிலோ குறிப்பிடப்பட்ட பல தெருக்கள் சிறிது மாற்றத்துடன் தொடர்ந்து இயங்கி வருவதை உணர்ந்தோம்.

இந்த ஆய்வின் மூலம் மதுரையில் 300 தெருக்களை நாங்கள் கண்டறிந்தோம். மதுரையை பொருத்தவரை அறிவார்ந்த மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு பேரூர் என்பதற்கு இந்த எழுத்தாணி கார தெரு முக்கிய அடையாளம். தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் என்ற மன்னன் கூட புலவராக இருந்துள்ளார்.

அதேபோன்று ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியனும் தமிழில் புலமைமிக்கவராக இருந்துள்ளார். மேலும் வணிகம் செய்தவர்களும்கூட மிகச் சிறந்த புலவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு மதுரை கூல வணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் நல்ல எடுத்துக்காட்டு. பொற்கொல்லர்களும் கூட புலவர்களாக வாழ்ந்துள்ளனர். இவையெல்லாம் மதுரை குறித்த மிக வியப்பான தகவல்கள்” என்றார்.

