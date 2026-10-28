சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் தயாராகும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் முகாம் அலுவலகம் - சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
புனரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகம் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இதன் மூலம் முதலமைச்சரின் அன்றாடப் பயண நேரம் குறைவதுடன், அலுவலகப் பணிகளுக்கான கூடுதல் இடவசதிகளும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 28, 2026 at 6:30 PM IST
-By. எஸ்.உசேன்
சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் முகாம் அலுவலகம், பல்வேறு வசதிகளுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த அலுவலகத்தில், முதலமைச்சரின் அலுவலக அறை, தனிச் செயலாளர்களுக்குத் தனித்தனி அறைகள், அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவதற்கான கூட்ட அரங்கம், பொதுமக்கள் மனு அளிக்க காத்திருக்கும் வசதிகள் என பல்வேறு ஏற்பாடுகள் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், அங்கு உடற்பயிற்சிக் கூடம், பேட்மிண்டன் மைதானம், நடைப்பயிற்சிப் பாதை, பசுமை புல்வெளி உள்ளிட்ட வசதிகளும் அமைக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாக மாறும் அரசு இல்லம்
தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றி, திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய், கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
அவர், முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அரசு நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். தற்போது நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்கு சென்று வரும் முதலமைச்சர், தனது அலுவல் பணிகளுக்காகத் தினமும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது.
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இதனால் ஏற்படும் பயண நேரத்தைக் குறைப்பதுடன், முதலமைச்சரின் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகக் காவல் துறையினர் நீண்ட தொலைவுக்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதில் ஏற்படும் சிரமங்களை குறைக்கும் வகையிலும், சென்னையில் டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் உள்ள அரசு இல்லம், முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாக புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து நம்பத் தகுந்த அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகையில், "முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தை முதலமைச்சரின் தங்குமிடமாக மட்டுமின்றி, அலுவலகப் பணிகள், அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைகள் மற்றும் முக்கியச் சந்திப்புகளை மேற்கொள்ளும் இடமாகவும் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
விசாலமான அலுவலகம்; தனிச் செயலாளர்களுக்குத் தனி அறைகள்
முதலமைச்சரின் அன்றாட அலுவலகப் பணிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் தனிச் செயலாளர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். இதைக் கருத்தில் கொண்டு, முகாம் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சருக்கான தனி அலுவலக அறையும், அவரது தனிச் செயலாளர்கள் அமர்ந்து பணியாற்றுவதற்குத் தனித்தனி அறைகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அலுவலகப் பணியாளர்கள் தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான இடவசதிகளும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் முதலமைச்சரின் அலுவலகப் பணிகள், கோப்புகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாக ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை ஒரே வளாகத்தில் மேற்கொள்ள முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சரைச் சந்திக்க வரும் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவதற்காக சிறிய கூட்ட அரங்கமும் அமைக்கப்பட உள்ளது.
பொதுமக்கள் மனு அளிக்கத் தனி வசதி
தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்து பொதுமக்கள் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் பொதுமக்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்தில் வசதிகளை ஏற்படுத்துவது குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் காத்திருப்பதற்கான விசாலமான பகுதி, மனுக்களை பெறுவதற்கான இடம், வருகையாளர்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வசதிகள் ஆகியவையும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
இந்த ஏற்பாடுகள் நடைமுறைக்கு வந்தால், தொலைதூர மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் பொதுமக்கள் காத்திருப்பதற்கான இடவசதிகள் தாராளமான கிடைக்கும்.
ஜிம், பேட்மிண்டன் மைதானம், நடைப்பயிற்சிப் பாதை
முதலமைச்சரின் அன்றாடப் பயன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு, முகாம் அலுவலகத்தில் உடற்பயிற்சிக் கூடம் உள்ளிட்ட வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. மேலும், பேட்மிண்டன் மைதானம், நடைப்பயிற்சிப் பாதை மற்றும் பசுமையான புல்வெளி உள்ளிட்ட வசதிகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
அலுவலகப் பணிகளுக்கு இடையே உடற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான வசதிகளை ஒரே வளாகத்தில் உருவாக்கும் வகையில் இந்த ஏற்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாவலர்கள் தங்கும் வசதி
முதலமைச்சரின் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள் தங்குவதற்கான வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலக அறைகளில், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு ஏற்ற வகையில் புனரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேரில் ஆய்வு
இந்நிலையில், அரசு முகாம் இல்லத்தில் நடைபெற்று வரும் புனரமைப்புப் பணிகளை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேற்றிரவு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பணிகள் எந்த நிலையில் உள்ளன? அலுவலகப் பயன்பாட்டுக்கான வசதிகள் எவ்வாறு அமைக்கப்படுகின்றன?என்பது குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
புனரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், இந்த இல்லம் முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இதன் மூலம் முதலமைச்சரின் அன்றாடப் பயண நேரம் குறைவதுடன், அலுவலகப் பணிகளுக்கான கூடுதல் இடவசதிகளும் கிடைக்கும்.
தலைமைச் செயலகத்துடன் இணைந்து செயல்படுமா?
முதலமைச்சரின் பிரதான அரசு நிர்வாகப் பணிகள், தலைமைச் செயலகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் அமைக்கப்படும் முகாம் அலுவலகம் கூடுதல் ஆலோசனைகள், அதிகாரிகளுடனான சந்திப்புகள், அலுவலகப் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் மனுக்களைப் பெறுவதற்கான இடமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாக இந்த அரசு இல்லம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் போது, அலுவலகப் பணிகள், அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைகள், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளைப் பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் எனப் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.