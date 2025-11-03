ETV Bharat / state

‘சேம் சேம்... பட் டிஃபரண்ட்’ நாட்டாகுடியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 2 அபூர்வ கல்வெட்டுகள்!

நாட்டாகுடி கிராமத்தில் கி.பி.17ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நாயக்கர் கால கல்வெட்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் பல சுவாரசிய தகவல் இடம்பெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

கல்வெட்டுகளுடன் ஆய்வாளர்கள்
கல்வெட்டுகளுடன் ஆய்வாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: நாட்டாகுடி மகா கணபதி கோயிலில் இருந்து ஒரே தகவல்கள் அடங்கிய இரண்டு வெவ்வேறு கல்வெட்டுகளை சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவினர் கண்டெடுத்து ஆய்வு செய்தனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், படமாத்தூர் அருகே நாட்டாகுடி எனும் கிராமம் அமைந்துள்ளது. இந்த கிராமத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பல்வேறு காரணங்களால் பொதுமக்கள் வெளியேறினர். இச்சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அந்த ஊரில் உள்ள மகா கணபதி கோயிலின் அருகே இரண்டு கல்வெட்டுகள் கிடப்பதாக ஊரார் அளித்த தகவலை அடுத்து, சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவின் நிறுவனர் புலவர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் நேரடியாக அங்கு சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அந்த ஆய்வின் மூலம் கல்வெட்டில் இருந்து பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுகுறித்து சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் புலவர் கா.காளிராசா செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, “நாட்டாகுடி பிள்ளையார் கோயில் வடக்குப் பகுதியில் 2 கல்வெட்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இரண்டுமே ஒரே நாளில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள். மேலும் ஒரே தகவல்கள்தான் இரண்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

இக்கல்வெட்டில் கனகப்ப நாயக்கர் என்பவருடைய பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. இவர் இப்பகுதியின் அரசப்பிரதிநிதியாக இருந்திருக்கலாம். மேலும் இந்த கல்வெட்டில் 'சுபகிருது வருடம், ஆனி மாதம் 5ஆம் தேதி, ‘கனகப்ப நாயக்கருக்கு புண்ணியமாக சொக்கருக்கு விசேஷ கட்டளைக்கு பாதி மடப்புறமாக பாதி சர்வ மானியமாக நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டு கல்வெட்டுகள்
கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டு கல்வெட்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மற்றொரு கல்வெட்டும் அதே செய்தியையே கூறியுள்ளது. மேலும், 'அந்த கல்வெட்டை சேதம் செய்பவர் காராம் பசுவைக் கொன்ற தோஷம் பெறுவார்' எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இந்த கல்வெட்டு மூலம் நிலங்களை வரி நீக்கி சர்வமானியமாக வழங்கப்பட்டு வந்தது தெரிய வருகிறது. இவ்வூரில் சிவன் கோவில் ஏதும் இப்போது இல்லை. ஆனால், இக்கல்வெட்டு இருந்த பகுதியிலிருந்து அழிந்து போன சிவன் கோயில் ஒன்று இருந்துள்ளது. அதற்கான வரியும் நீக்கப்பட்டு சர்வ மானியமாக நிலம் வழங்கப்பட்டதும் தெரிய வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அதிமுகவிலும் வாரிசு அரசியல்; செங்கோட்டையன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

கல்வெட்டில் கலியாண்டு, சகாப்தம் போன்ற அடிப்படையில் ஆண்டுகள் இடம்பெறாததால் நேரடியான ஆங்கில ஆண்டை கணக்கிட முடியவில்லை. இருந்தும் கல்வெட்டின் எழுத்தமைப்பை வைத்து பார்த்தால் இது 17ஆம் நூற்றாண்டு எனக் கருதலாம். சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு சிவகங்கை பகுதியில் அடையாளப்படுத்திய நாயக்கர் ஆட்சியின் மூன்றாம் கல்வெட்டு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது" என்று காளிராசா தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நாட்டாகுடி
கல்வெட்டுகள்
சிவகங்கை
NAYAK PERIOD INSCRIPTIONS
SIVAGANGAI NATTAKUDI INSCRIPTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.