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கள்ளுக்கான தடை நியாயமானது என்று நிரூபித்தால் இனோவா கார் - தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் அறிவிப்பு

இடைத்தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்துவோம் என்று தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு
தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 3:08 PM IST

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சென்னை: சட்டப்பேரவையில் யாராவது கள்ளுக்கான தடை நியாயமானது என்று நிரூபித்தால் அவர்களுக்கு இனோவா கார் வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தமிழ்நாடு கள் இயக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி இன்று (ஆகஸ்ட் 29) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “கர்நாடகாவில் குறுவை சாகுபடி சாத்தியமானது, தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமாகவில்லை. இது குறித்து சட்டப்பேரவையில் யாராவது பேசினார்களா? செங்கோட்டையன், எ.வ. வேலு, கே.என். நேரு போன்ற மூத்த தலைவர்கள் சட்டமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள். ஏன் இது குறித்து அவர்கள் வாய் திறக்கவில்லை?

கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய கட்சிகள் காவிரி விவகாரம் தொடர்பான எந்த வழக்கையும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரவில்லை. அதனால் தான் கர்நாடகாவில் குறுவை சாகுபடி சாத்தியமானது, தமிழ்நாட்டின் சாத்தியமாகவில்லை. மேலும், கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய நீர் தினந்தோறும் வந்திருந்தால் குறுவை சாகுபடி நடந்திருக்கும்.

நடப்பு சட்டப்பேரவையில் பாட்டுக்கு பாட்டுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கள் தடை நியாயமானது என சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் யாராவது நிரூபித்தால் அவர்களுக்கு இனோவா கார் நாங்கள் கொடுப்போம். மேலும், கர்நாடக அரசு காவிரிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தீர்ப்பை காலில் போட்டு மிதித்து உள்ளது.

பவானி ஆற்றினுடைய கரைகளில் காகித தொழிற்சாலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள், சாராய தொழிற்சாலைகள் ஆகியவை அரசின் அனுமதி இன்றி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது உண்மைக்கு மாறானது என்று யாராவது நிரூபித்தாலும் நான் அவர்களுக்கு பரிசு தருகிறேன். தமிழ்நாடு அரசு கள் இறக்குமதியை செவி சாய்கிறதோ இல்லையோ, வருகின்ற இடைத்தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்த போகிறோம்.

காவிரி உரிமை மீட்பு மற்றும் கள் விடுதலைக்கான வேட்பாளராக அவர் போட்டியிடுவார். நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்க போகிறோம். மக்கள் செம்மறி ஆடுகளாக இருக்கிறார்களா? அல்லது மக்கள் மக்களாக இருக்கிறார்களா? என்று சோதித்து பார்ப்போம். சினிமா கவர்ச்சியில் ஒரு நடிகரை பார்த்து விசில் அடித்து ஓட்டு போட்டால் இந்த நாடு நாசமாக தான் போகும்.

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தமிழ்நாட்டில் மது கொள்கை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களுக்கு வள்ளல் போல் வாரி வழங்கியது அன்றைய தமிழ்நாடு அரசு. இலவச மானியம், சலுகை, கடன் தள்ளுபடி, காப்பீடு நிவாரணம், இது எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை.

எங்களையும் தன்மானத்துடனும், சுயமரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும். எங்களை கையேந்தியலாக்கிவிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. அமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தோம். விரைவில் உங்கள் கோரிக்கை தீர்க்கப்படும் எனக் கூறினார். எங்களைப் பார்த்து அனைத்து முதலமைச்சர்களும் ஓடினார்கள். தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் ஓடிகிறாரா? இல்லையா? என்பதை பார்ப்போம்” என்று தெரிவித்தார்.

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TODDY MOVEMENT ANNOUNCEMENT
தமிழ்நாடு கள் இயக்கம்
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