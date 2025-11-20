ETV Bharat / state

ராணிப்பேட்டையில் பரிதாப விபத்து: கார் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் உயிரிழப்பு!

விபத்தில் சேதமடைந்த கார்
விபத்தில் சேதமடைந்த கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 20, 2025 at 1:49 PM IST

ராணிப்பேட்டை: காரைக்கூட்றோடு மேம்பாலம் அருகே இன்று அதிகாலையில் கார் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காரைக்கூட்றோடு மேம்பாலம் அருகே இளைஞர்கள் மூன்று பேர் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது எதிரே அதி வேகத்தில் வந்த கர்நாடகா பதிவு எண் கொண்ட கார் திடீரென இளைஞர்கள் வந்த இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.

இந்த விபத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்களான தினேஷ், சஜன், பாலமுருகன் ஆகியோருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது. இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு மற்றும் ராணிப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இத்தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை போலீசார் அவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைகாக வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த விபத்தில் காரின் முன் பகுதி முற்றிலும் நொறுங்கி சேதமடைந்த நிலையில், படுகாயமடைந்த ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், மற்ற இருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருந்ததால், அவர்களை மேல்சிகிச்சைக்காக வேலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர்களும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர்.

இதையடுத்து, ராணிப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்த வாலாஜாபேட்டை பகுதியில் வசிக்கும் ஒருவர் கூறுகையில்," நான் அப்போது அருகில் இருந்தேன். கார் அப்படியே அதிக வேகத்தில் வந்து இரு சக்கர வாகனம் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது. மூன்று பேர் ஒரே வாகனத்தில் இருந்தார்கள். உடனே அவர்கள் காயமடைந்ததைப் பார்த்தேன். அந்தச் சம்பவம் மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது" என்று கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, இச்சம்பவத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் ராணிப்பேட்டை காவல் நிலையம் அதிகாரி கூறுகையில், "விபத்தில் மூவர் உயிரிழந்தது மிகவும் வருந்தத்தக்கது. விபத்துக்கு காரணமான காரை பறிமுதல் செய்து, காரை ஓட்டியவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். சாலை பாதுகாப்பு குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் இது போன்ற விபத்துகள் அதிர்ச்சிக்குரியது" என்று கூறினார்.

