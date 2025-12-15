ETV Bharat / state

எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பங்களை சிறைவாசிகள் அளிப்பது எப்படி?

அனைத்து சிறைகளிலும் அடைக்கப்பட்டுள்ள, விசாரணை கைதிகள், தடுப்புக் காவல் கைதிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகளிடமும் நடத்த வேண்டும் என மனுதாரர் கேட்டுக் கொண்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 2:12 PM IST

சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் போது, சிறையில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களின் ரத்த சொந்தங்கள் மூலம் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வழங்கலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் கடந்த நவம்பர் 4-ம் தேதி தொடங்கியது. இந்த பணிகள் நேற்றுடன் (டிச 14) நிறைவு பெற்றுள்ளன. இதனையடுத்து வரும் 19 ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது. மேலும், சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் 2026-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், சிறைக் கைதிகள் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கான படிவங்களை விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கும், தமிழ்நாடு அரசுக்கும் உத்தரவிடக் கோரி, மதுரை கே.புதூரைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

ராஜா தாக்கல் செய்த அந்த மனுவில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் அடைக்கப்பட்டுள்ள, விசாரணை கைதிகள், தடுப்புக் காவல் கைதிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகளிடமும் நடத்த வேண்டும். இது சம்பந்தமாக அளித்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கும், தமிழக அரசுக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் போது, சிறையில் இருக்கும் வாக்காளர் சார்பில், அவரது ரத்த சொந்தங்கள், படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வழங்கலாம். இல்லாவிட்டால், பின்னாளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப்படும் போதும் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம் என தெரிவித்தார்.

இந்த விளக்கத்தை மனுவாக தாக்கல் செய்யும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் ஜி. அருள் முருகன் அமர்வு, விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
