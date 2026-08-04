தவெக அரசின் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் - இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?
‘மக்களின் தேர்வு பட்ஜெட்’ மூலம், மாவட்ட அளவில் ஒதுக்கப்படும் நிதியில் 10 சதவீதத்தை எந்தத் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மக்கள் நேரடியாகத் தீர்மானிக்கும் நடைமுறையும் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : August 4, 2026 at 8:53 AM IST
சென்னை: ரூ. 50,000 கோடி மாநில முதலீட்டு நிதி, AI நகரம், விண்ணப்பமின்றி நலத்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய அம்சங்கள் தமிழக அரசின் ஐந்தாண்டு தொலைநோக்கு திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தவெக தலைமையிலான அரசானது ‘தமிழக அரசின் வெற்றி தமிழகம்’ என்ற பெயரில் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கான தொலைநோக்கு திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது. அதில், இடம்பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படும் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்தத் திட்டத்தில் ரூ. 50,000 கோடி மதிப்பிலான மாநில முதலீட்டு நிதி, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) நகரம், விண்ணப்பமின்றி நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் ஆட்சி முறை, தமிழ்நாடு Super App, மக்களின் தேர்வு பட்ஜெட் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய முயற்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. சேவைகளை காலக்கெடுவுக்குள் வழங்கும் சட்டம், அதாவது அரசு சேவைகள் குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் Right to Service Act நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘மக்களின் தேர்வு பட்ஜெட்’ என்ற புதிய திட்டத்தின் மூலம், மாவட்ட அளவில் ஒதுக்கப்படும் நிதியில் 10 சதவீதத்தை எந்தத் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மக்கள் நேரடியாகத் தீர்மானிக்கும் நடைமுறையும் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரூ. 50,000 கோடி மாநில முதலீட்டு நிதி
தமிழ்நாடு ஸ்ட்ராட்டஜிக் முதலீட்டு ஆணையம் அமைத்து, ரூ. 50,000 கோடி மதிப்பிலான மாநில முதலீட்டு நிதியை உருவாக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிதியானது செமிகண்டக்டர்கள், மின்சார வாகனங்கள், விண்வெளித் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறை உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடு செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது
இது தனியார் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், அரசும் இணைந்து முதலீடு செய்து புதிய வேலைவாய்ப்புகள், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் நீடித்த வருவாய் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூக நீதி தொலைநோக்கு திட்டம்
சமூக நீதி தொலைநோக்கு திட்டத்தில் சமூக நீதி, பழங்குடியினர் மற்றும் பின்தங்கிய மக்களின் முன்னேற்றம், பிராந்திய சமநிலை வளர்ச்சி, வருமான ஏற்றத்தாழ்வைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கடல் பாதுகாப்பு, வெள்ள மேலாண்மை, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த திட்டங்களும் இதில் முன்னுரிமை பெற்றுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விண்ணப்பமின்றி ஆதார், ரேஷன் கார்டு, குடும்ப விவரங்கள் உள்ளிட்ட அரசுத் தரவுத்தளங்களை ஒருங்கிணைத்து, தகுதியான பயனாளிகளை தானாக அடையாளம் கண்டு, அவர்கள் விண்ணப்பிக்காமலேயே நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படும் No-Application Governance முறை அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
AI நகரம்
இந்தியாவின் முதல் AI நகரம் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின் முதல் முழுமையான AI நகரம் (AI City) உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நகரத்தில், AI பல்கலைக்கழகம், உயர் திறன் GPU கணினி மையம், உலக தரத்திலான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையங்கள் ஆகியவை அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு Super App மூலம் 500க்கும் மேற்பட்ட அரசு சேவைகளை மக்கள் தங்களது மொபைல் போன் வாயிலாகப் பெறும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். இதில், பிறப்புச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு சேவைகள், ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு சேவைகள் ஒரே செயலி மூலம் கிடைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி மற்றும் இளைஞர் மேம்பாடு
AI, உயிரியல் தொழில்நுட்பம், காலநிலை தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட எதிர்கால தொழில்நுட்பத் துறைகளில் உலக தரத்திலான கல்வி வழங்கும் நோக்கில் Periyar Institute of Emerging Technologies நிறுவப்படும்.
மேலும், உலகின் முதல் 100 பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பயிலத் தகுதிபெறும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் மற்றும் வாழ்வாதாரச் செலவுகளை தமிழக அரசே ஏற்கும் திட்டமும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
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மைக்ரோ-டெக்னாலஜி பூங்காக்கள்
மாநிலம் முழுவதும் மைக்ரோ-டெக்னாலஜி பூங்காக்கள் மற்றும் கூட்டு வேலை மையங்கள் (Co-working Spaces) உருவாக்கவும் இந்தத் தொலைநோக்கு திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.