மயிலை சிவக்குமார் கொலை வழக்கு ரவுடி அழகு ராஜா சரண் அடைந்தது ஏன்? வெளியான பரபரப்பு பின்னணி
Published : December 15, 2025 at 7:30 PM IST
சென்னை: மயிலை சிவக்குமார் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான ரவுடி அழகு ராஜா திடீரென சரண் அடைந்தது ஏன்? என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
2021-ல் சென்னையை உலுக்கிய பிரபல ரவுடி மயிலாப்பூர் சிவக்குமார் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய முக்கிய நபரான ரவுடி அழகு ராஜாவை பிடிக்க சென்னை ஜாம்பஜார் போலீசார் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்தநிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் அவரை பிடிப்பதற்கு போலீசார் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று தேடி வந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருப்பாச்சூரில் பதுங்கி இருப்பதாக ஜாம்பஜார் தனிப்படை காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
தகவலின் அடிப்படையில் ஜாம்பஜார் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் ஆனந்தகுமார் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று நோட்டமிட்டு உள்ளார். அப்போது ரவுடி அழகுராஜா சென்னை - திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரை நிறுத்தி விட்டு செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஆனந்த் குமார் காரை திறந்து ரவுடி அழகு ராஜாவை பிடிக்க முற்பட்டார்.
உடனே ரவுடி அழகு ராஜா காரை வேகமாக எடுத்துக் கொண்டு சென்றார். இதில் தொங்கியபடி சிறிது தூரம் வரை சென்ற காவலர் ஆனந்தகுமார் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். இதில் ஆனந்தகுமார் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் பரவி பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
மேலும் ஏ பிளஸ் பிரிவு ரவுடி அழகுராஜா திருப்பதி தப்பி செல்ல திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும், அவரை பிடிப்பதற்காக தனிப்படை போலீசார் அவரை தொடர்ந்து கண்காணித்து தேடி வருவதாகவும், போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இதையடுத்து போலீசார் அவரை சுமார் 6 மாதத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்து தேடி வந்த நிலையில் இன்று ரவுடி அழகுராஜா சென்னை 3-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கே. கீதா ராணி முன்பு சரணடைந்தார். இதையடுத்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த ரவுடி அழகு ராஜாவை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
சென்னையில் 1990 கால கட்டங்களில் பிரபல ரவுடியாக வலம் வந்தவர் தோட்டம் சேகர். இவர் அதிமுகவில் இணைந்து கட்சிப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தார். அதிமுகவில் இவருக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட சீட்டு வழங்கப்பட இருந்ததாகவும் பேசப்பட்டது. இந்த நிலையில் சென்னையில் பிரபல ரவுடியாக இருந்த மயிலாப்பூர் சிவகுமாருக்கும், இவருக்கும் முன்பகை இருந்து வந்துள்ளது.
தோட்டம் சேகரின் வளர்ச்சியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத ரவுடி மயிலை சிவக்குமார் கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தோட்டம் சேகரை தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து கொலை செய்தார். இந்த வழக்கில் 10 பேரை அப்போது போலீசார் கைது செய்த நிலையில் அயோத்திக்குப்பம் வீரமணியை என்கவுன்ட்டர் செய்தனர்.
மேலும் தோட்டம் சேகரின் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட மயிலை சிவக்குமாரை கொலை செய்ய வேண்டும் என சேகரின் மூன்றாவது மனைவி மலர்க்கொடி அப்போதே திட்டம் தீட்டி வந்தார். மேலும் அவரது மகன் அழகு ராஜாவுக்கு இரண்டு வயது இருந்த நிலையில் அவர் வளர்ந்த பிறகு மயிலை சிவகுமாரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்பதையே அவர் லட்சியமாகக் கொண்டு இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தன் தந்தையின் கொலைக்கு பழி வாங்க 20 ஆண்டுகள் கழித்து தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து அழகுராஜாவை மயிலை சிவக்குமாரை கொலை செய்தார். இந்த வழக்கில் அழகுராஜா மற்றும் கூட்டாளிகள் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஜாமீனில் வெளியே வந்த அழகுராஜா தலைமறைவானார்.
இந்நிலையில் அழகு ராஜா மேலும் ஒரு கொலை சம்பத்திற்கு திட்டம் திட்டி வருவதாக போலீசருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அவரை கைது செய்யவே தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த பரபரப்பான பின்னணியில் அழகு ராஜா சரணடைந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.