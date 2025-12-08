சென்னை அமர்வு நீதிமன்றங்களில் குறையும் தண்டனை விகிதம்; காரணத்தை பட்டியலிடும் சட்ட வல்லுநர்கள்
December 8, 2025
BY, க. சசிக்குமார்
சென்னை அமர்வு நீதிமன்றங்களில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெறும் 5 சதவீத வழக்குகளில் மட்டுமே குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் குறித்த தகவல்களை சட்ட வல்லுநர்கள் பட்டியலிட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் குற்றங்களுக்கு ஏற்ப காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் பல ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளன.
பொதுவாகவே, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கையாக நீதிமன்றத்தையே நம்பியுள்ளனர். அதனால் பாரிம்பரியம் மிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் மட்டும் சுமார் 5 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 234 வழக்குகள் 2025 அக்டோபர் வரை நிலுவையில் உள்ளன.
இதில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல், திருட்டு, மோசடி மற்றும் வழிப்பறி என, பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆயிரக்கணக்கில் நிலுவையில் உள்ளன. குறிப்பாக சென்னை மாவட்ட அமர்வு (Sessions court) நீதிமன்றங்களில் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
குற்றவாளிகள் விடுதலை?
ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டாலும் நிலுவையில் உள்ள பழைய வழக்குகளை விசாரணைக்கு எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதால் புதிய வழக்குகளும் சரியாக விசாரணை செய்யப்படுவது இல்லை.
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட 26 அமர்வு நீதிமன்றங்களில், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வழக்குகள், விடுதலை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விபரம்:
|ஆண்டு
பதிவு செய்யப்பட்ட
மொத்த வழக்குகள்
விடுதலை செய்யப்பட்ட
வழக்குகள் எண்ணிக்கை
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட
வழக்குகள் எண்ணிக்கை
|2020
|206 வழக்குகள்
|145
|12
|2021
|381 வழக்குகள்
|266
|34
|2022
|432 வழக்குகள்
|258
|42
|2023
|635 வழக்குகள்
|304
|33
|2024
|476 வழக்குகள்
|152
|3
இதன் மூலம் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட 5 சதவீத வழக்குகளில் அதாவது 124 வழக்குகளில் மட்டுமே தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். தண்டனை குறைந்ததற்கான காரணம் என்ன? என்று சட்ட வல்லுநர்கள் கூறியதை பார்ப்போம்.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி:
பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளில் காவல்துறை சரியாக விசாரணை செய்வது இல்லை. அவசரகதியில் வழக்கை முடிக்க அப்பாவிகள் மீதும் பொய் வழக்கு காவல் துறையால் பதிவு செய்யப்படுகிறது. அதனை காவல்துறையால் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க முடிவதில்லை.
குற்ற வழக்காக இருந்தால் பயம் காரணமாக சாட்சிகள் நீதிமன்றத்திற்கு வருவதில்லை. ஒருவேளை நீதிமன்றத்துக்கு வந்தால் பிறழ் சாட்சியாக மாறி விடுகின்றனர். மறுபுறம் நீண்ட கால நிலுவை வழக்குகளில் குற்றவாளிகளும், சாட்சிகளும் இறந்து விடுவதால், விசாரணை கைவிடப்படுகிறது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சூரியபிரகாசம்:
முக்கிய பிரமுகர்களின் வருகை, மாநாடு, அரசியல் கூட்டங்கள் என பாதுகாப்பு பணிக்கு செல்வதால் காவலர்களால் விசாரணையை சரியாக செய்ய முடிவதில்லை. குறைவான காவலர்களால் சரியாக விசாரணை நடத்தப்படுவதில்லை. நிறைய வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஆதரவாக அரசியல் தலையீடு உள்ளது.
காவல் நிலையங்களில் விசாரணைக்கு தேவையான நிதியை அரசு ஒதுக்குவது இல்லை. புகார் தொடர்பாக விசாரணை அதிகாரிகள் நேரடியாக விசாரணை செய்யாமல் உதவியாளர்களை விசாரணைக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். உயர் அதிகாரிகளின் அழுத்தம் காரணமாக சில வழக்குகளில் விசாரணை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை காவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவதால், பெரும்பாலான காவலர்கள் விசாரணையில் ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை என தெரிவித்தார். காவல் துறை தனது கடமையை சரியாக செய்தால் குற்றவாளிகளுக்கு நிச்சயம் தண்டனை கிடைக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.