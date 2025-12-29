ETV Bharat / state

''புத்தாண்டு 2026'' - எந்த நாட்டில் தொடங்கி.. எந்த நாட்டில் முடியும் தெரியுமா?; சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுவது கிடையாது. பூமி பந்தின் சுழற்சி மற்றும் நேர மண்டலங்களின் அமைப்பு காரணமாக நாம் இருக்கின்ற இடங்களைப் பொறுத்து வெவ்வேறு நேரங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025

2 Min Read
சென்னை: புத்தாண்டு 2026 கொண்டாட்டம் எந்த நாட்டில் தொடங்கி, எந்த நாட்டில் முடியும்? என்கிற சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

''புத்தாண்டு 2026'' வருகின்ற டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணிக்கு பிறக்கப் போகின்றது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கு விடை கொடுத்து விட்டு ''2026'' ஐ உற்சாகமாக வரவேற்க காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர்.

அதே சமயம் உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுவது கிடையாது. பூமி பந்தின் சுழற்சி மற்றும் நேர மண்டலங்களின் அமைப்பு காரணமாக நாம் இருக்கின்ற இடங்களைப் பொறுத்து வெவ்வேறு நேரங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது. எனவே புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் முதல் மற்றும் கடைசி நாடு எது? என்று நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

புத்தாண்டை முதலில் வரவேற்பது ''கிறிஸ்துமஸ் தீவு'' எனப்படும் பசிபிக் தீவு நாடான ''கிரிபதி'' தான். கிரிபதியில் புத்தாண்டு பிறக்கும்போது இந்தியாவில் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி மதியம் தான். கிரிதிமதி இந்திய நேரப்படி (IST) சுமார் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நள்ளிரவை எட்டுகிறது. கிரிபதி இந்திய நேரப்படி சுமார் 8.5 மணி நேரம் முன்னதாக உள்ளதால் இந்தியா பல மணி நேரம் கழித்து புத்தாண்டை கொண்டாடுகிறது.

கடந்த 1995 ஆம் ஆண்டு கிரிபதி அரசு தனது அனைத்து தீவுகளும் ஒரே நாட்காட்டி நாளை பகிர்ந்து கொள்வதை உறுதி செய்ய சர்வதேச தேதிக் கோட்டை மறுசீரமைத்த காரணத்தால் இது சாத்தியமானது. பிறகு சமோவா மற்றும் டோங்கா போன்ற பசிபிக் நாடுகள் கிரிபட்டியை பின்பற்றி புத்தாண்டை கொண்டாடுகின்றன. ஆரம்ப கால கொண்டாட்டத்தில் நியூசிலாந்தும் அடங்கி இருந்தது.

புத்தாண்டை முதலில் கொண்டாடும் 5 நாடுகளின் பட்டியல்:

வரிசை இடம்புத்தாண்டு பிறக்கும்போது உள்ளூர் நேரம்*
1கிரிபட்டிஜனவரி 1, அதிகாலை 12:00 மணி
2சமோவாடிசம்பர் 31, இரவு 11:00 மணி
2டோங்காடிசம்பர் 31, இரவு 11:00 மணி
2டோகெலாவ்டிசம்பர் 31, இரவு 11:00 மணி
3நியூசிலாந்துடிசம்பர் 31, இரவு 10:45 மணி
4ரஷ்யாடிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
4பிஜிடிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
4மார்ஷல் தீவுகள்டிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
4நௌருடிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
4வாலிஸ் மற்றும் ஃபுடுனாடிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
4துவாலுடிசம்பர் 31, இரவு 10:00 மணி
5ஆஸ்திரேலியாடிசம்பர் 31, இரவு 9:30 மணி

* குறிப்பு: கிரிபட்டி நள்ளிரவை தொடும்போது மற்ற நாடுகளில் என்ன நேரம்? என்பதை குறிக்கிறது.

கிரிபட்டி:

உள்ளூர் கில்பர்டீஸ் மொழியில் "ti" என்ற எழுத்து "s" என்று உச்சரிக்கப்படுவதால் கிரிபட்டி என்ற பெயர் "Kiribass" என உச்சரிக்கப்படுகிறது. இந்த தீவு நாடு 1979 இல் ஐக்கிய இராச்சியத்திடம் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றது. உலகின் இளைய இறையாண்மை கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக கிரிபட்டி உள்ளது.

சமோவா:

பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள சமோவா, புத்தாண்டை வரவேற்கும் அடுத்த நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இது கிரிபட்டியுடன் ஒரே நேர மண்டலத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து டோங்கா உள்ளது.

புத்தாண்டை கடைசியாக கொண்டாடும் நாடு:

கிரிபட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் கழித்து UTC-11 நேர மண்டலத்தை தொடர்ந்து புத்தாண்டைக்கொண்டாடும் கடைசி மக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் அமெரிக்கன் சமோவா ஆகும். இதை தொடர்ந்து மக்கள் வசிக்காத பேக்கர் மற்றும் ஹவ்லேண்ட் தீவுகள் உள்ளன. இவை புத்தாண்டை கொண்டாடும் உலகின் கடைசி இடங்கள் ஆகும். சர்வதேச தேதிக் கோடு குறிப்பிட்ட இடங்களை நாட்காட்டி வரிசையின் கடைசியில் நிறுத்துவதால் புத்தாண்டை கடைசியாக கொண்டாடும் இடங்களாக இவை உள்ளன.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

