கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: சிறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் கவனிப்பா?
கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார், குற்றப்பத்திரிக்கையை ஓரிரு நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவுள்ளனர்.
Published : October 25, 2025 at 1:48 PM IST
திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் உள்ள காவல் அதிகாரிகளுக்கு தனி சிறப்பு உணவு வழங்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலத்தை சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் கவின் (25) பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், அந்த பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித் தனது அக்காவுடனான காதலை கைவிட வலியுறுத்தி கவினை கேடிசி நகர் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 27 ஆம் தேதி ஆணவக் கொலை செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சுர்ஜித்தை கைது செய்த காவல் துறையினர் நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். சுர்ஜித்தின் தந்தையான உதவி சார்பு காவல் ஆய்வாளராக இருந்த சரவணனையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் இந்த வழக்கை விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், மூன்றாவதாக இந்த வழக்கில் சுர்ஜித்தின் உறவினர் மகன் ஜெயபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது இந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன், ஜெயபாலன் ஆகிய மூவரும் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் உள்ளனர். கவின் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரவணன், ஜெயபாலன் ஆகியோர் தனித்தனியாக நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்தனர். ஆனால், அவை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், கொலை நடந்து 88 நாட்கள் ஆன நிலையில் இந்த வழக்கின் பல்வேறு வெளிவராத உண்மைகளுடன் குற்றப்பத்திரிக்கையை ஓரிரு நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் தாக்கல் செய்ய இருக்கின்றனர்.
சிறையில் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு ஸ்பெஷல் உணவா?
இதற்கிடையே, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் கொலை வழக்கில் கைதாகி தண்டனை கைதியாக உள்ள முன்னாள் டிஎஸ்பி ராமகிருஷ்ணன், கவின் கொலை வழக்கில் கைதான காவல் உதவி ஆய்வாளர் சரவணன் மற்றும் அவரது மகன் சுஜித் ஆகியோருக்கு தனி சமையலறையில் சிறப்பு உணவு தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் புகார் எழுந்தது. ஆனால் இந்த தகவலை சிறை நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
இது குறித்து பாளையங்கோட்டை சிறை கண்காணிப்பாளர் செந்தாமரைக்கண்ணன் அளித்த விளக்கத்தில், “சமூக வலைதளங்களில், குறிப்பிட்ட சில கைதிகளுக்கு மட்டும் தனி சமையலறை, தனி பாத்திரங்கள் மற்றும் சிறப்பு கவனிப்பு வழங்கப்படுவதாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. அதில், சமையலறைக்கு அருகே 14 வது எண் அறை போன்ற விவரங்கள் காட்டப்படுகின்றன.
இது முற்றிலும் ஆதாரமற்ற வதந்தி. சிறையில் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு சமையலறை மட்டுமே உள்ளது. நீதிபதிகள் உட்பட யார் வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் வந்து பார்வையிட்டு செல்லலாம். இங்கு சுமார் 80 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட அந்த காவலர்கள் இருக்கும் பிளாக்கிலும் சிசிடிவி கேமரா உள்ளது.
அவர்கள் இருக்கும் பிளாக்கில் சாதாரண கைதிகளும் உள்ளனர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், மற்ற கைதிகளால் அவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகவும் அவர்கள் மூவரும் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மற்றபடி தனிப்பட்ட சலுகைகள் ஏதும் கிடையாது.
சிறையில் ஏ கிளாஸ், பி கிளாஸ் என கைதிகள் பிரிக்கப்பட்டு உணவு வழங்கப்படுகிறது. ஏ கிளாஸ் என்பது கெஜட்டட் அதிகாரி, இன்ஜினியர் போன்ற புரொபஷனல்கள், வருமான வரி கட்டுபவர்கள் ஆகியோருக்கானது. டிஎஸ்பி ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் எஸ்ஐ சரவணன் நீதிமன்றம் அல்லது அரசிடமிருந்து அனுமதிக்காக காத்திருக்கிறார்கள். விரைவில் அனுமதி கிடைத்தவுடன் அவர்களுக்கு ஏ கிளாஸ் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்“ என தெரிவித்தார்.