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செங்கோல் குறித்து மத்திய அரசின் பள்ளிப் பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற தகவலால் மீண்டும் வெடித்த சர்ச்சை

2023ஆம் ஆண்டு மே 28ஆம் தேதி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறக்கப்பட்டபோது, நேருவிடம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் செங்கோலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் சபாநாயகர் நாற்காலிக்கு அருகில் நிறுவினார்.

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பின்போது பிரதமர் மோடியிடம் செங்கோலை வழங்கிய 293வது தலைமை மதுரை ஆதீன சுவாமிகள் - கோப்புப் படம்
புதிய நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பின்போது பிரதமர் மோடியிடம் செங்கோலை வழங்கிய 293வது தலைமை மதுரை ஆதீன சுவாமிகள் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 10:04 PM IST

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சென்னை: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தபோது, அதிகார மாற்றத்தின் அடையாளமாக அப்போதைய பிரதமர் நேருவிடம் செங்கோல் கொடுக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு அண்மையில் வெளியிட்டிருந்த 9ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் தகவல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (என்சிஇஆர்டி) பள்ளிக்கல்விக்கான பாடப்புத்தகங்களை வடிவமைத்து வருகிறது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 மற்றும் பள்ளிக்கல்விக்கான தேசியக் கலைத்திட்டக் கட்டமைப்பு 2023 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாடத்திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்ட புதிய பாடப்புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி 9ஆம் வகுப்புக்கான ’இந்தியச் சமூகத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: இந்தியாவும் அதற்கு அப்பாலும் - பகுதி 2’ என்ற புதிய சமூக அறிவியல் பாடப்புத்தகம் வெளியிட்டப்பட்டது. இந்த பாடப்புத்தகத்தில் ’பாராளுமன்ற ஆட்சி முறை சட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாகத்துறை’ என்ற பாடத்தில் 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி இந்திய சுதந்திரத்தை முன்னிட்டு, அதிகார மாற்றத்தின் அடையாளமாக பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவிற்கு செங்கோல் கொடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து 9ஆம் வகுப்பு புத்தக்கத்தில், “1947 ஆகஸ்ட் 14 இந்திய சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, அதிகாரப் பரிமாற்றத்தைக் குறிக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த அடையாளமாக இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட, வெள்ளி செங்கோல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது இப்போது புதிய மக்களவையில் சபாநாயகர் நாற்காலிக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டு, நீதியான மற்றும் நியாயமான ஆட்சியின் அடையாளமாக செயல்படுகிறது. சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த செங்கோல், தர்மம் மற்றும் நீதியின் மூலம் அதிகாரம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுவதற்காக புதிய ஆட்சியாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதன் உச்சியில் நீதியின் அடையாளமாக நந்தி அமைந்துள்ளது” என்ற தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

சர்ச்சையாவது ஏன்?

1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி அதிகார மாற்றத்தின் அடையாள செங்கோல் அப்போதைய பிரதமர் நேருவிடம் கொடுக்கப்பட்டதற்கான எந்தவித வரலாற்றும் சான்றும் இல்லை என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினர் தெரிவித்துவரும் நிலையில, இந்த விவகாரம் தற்போது மீண்டும் சர்ச்சையாகி உள்ளது.

செங்கோல் குறித்து பள்ளிப் பாட புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள்
செங்கோல் குறித்து பள்ளிப் பாட புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக, 2023ஆம் ஆண்டு மே 28ஆம் தேதி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறக்கப்பட்டபோது, நேருவிடம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் செங்கோலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் சபாநாயகர் நாற்காலிக்கு அருகில் நிறுவினார். அப்போதே, அதற்கு கூறப்பட்ட பின்கதைக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

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நாடாளுமன்றத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள செங்கோல் என்பது, 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தினால் மவுண்ட் பேட்டனிடம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் அது அதிகார மாற்றத்தின் அடையாளமாக நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு நேருவிடம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. அதன் பின்னர் அந்த செங்கோல் அலாகபாத் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

1947ஆம் ஆண்டு நடந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வை குறிக்கும் வகையில் அந்த செங்கோலை மீண்டும் புதிய நாடாளுமன்றத்தில் நிறுவியதாக மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

தமிழர்களுக்கும் செங்கோலுக்கும் தொடர்பு என்ன?

தமிழர்களின் வரலாற்றில் செங்கோல் என்பது முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் குறிப்பாக சோழர்கள் காலத்தில் புதிய மன்னர் பதவியேற்கும்போது அதிகார மாற்றத்திற்கு அடையாளமாகவும், நேர்மையான, நியாயமான ஆட்சியின் அடையாளமாகவும் செங்கோல் இருந்துள்ளது. அதனைக் குறிக்கும் வகையிலேயே சுதந்திரத்தின்போது, மவுண்ட் பேட்டன் விழா நடத்த கேட்டுக்கொண்டதன்படி, ராஜாஜியின் மூலம் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.

மேலும், இந்த சர்ச்சைக்கு விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் 2023ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற புதிய நாடாளுமன்ற திறப்பு விழாவில் பங்கேற்று பின்னர் சென்னை வந்தடைந்த திருவாவடுதுறை ஆதீனர், செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "செங்கோல் மவுண்ட் பேட்டனிடம் வழங்கப்பட்டது என்பது கட்டுக்கதை கிடையாது. மவுண்ட் பேட்டனிடம் செங்கோல் வழங்கப்பட்டதற்கு எங்களிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

கல்வியாளர்கள் கூறுவது என்ன?

செங்கோல் குறித்த தகவல் பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து சிபிஎஸ்இ பள்ளியின் முன்னாள் முதல்வர் சதீஷ் கூறும்போது, ”நேரு செங்கோலைப் பெற்றார் என்பதைப் பொதுவாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மறுப்பதில்லை. அவர்கள் சான்றுகளின் அடிப்படையிலேயே கூறுகின்றனர்.

ஆனால், அதிகாரத்தை முறைப்படி கைமாற்றியதாகக் கூறப்படும் ஒரு நிகழ்வு, சுதந்திரத்தின் மைய ஆவணப் பதிவேடுகளான அலுவலக கடிதப் போக்குவரத்து, வைஸ்ராயின் பதிவேடுகள், நேரு மற்றும் ராஜகோபாலாச்சாரியின் ஆவணங்கள், அரசியலமைப்பு நடவடிக்கைகள், நினைவுக் குறிப்புகள் மற்றும் சமகால அறிக்கைகள் போன்றவற்றில் காணப்படவில்லை.

குறிப்பாக சி. ராஜகோபாலாச்சாரியின் பேரனும் வரலாற்று ஆசிரியருமான ராஜ்மோகன் காந்தியும், நேரு அல்லது ராஜாஜியின் தனிப்பட்ட ஆவணங்கள், கடிதங்கள் அல்லது சுயசரிதை சார்ந்த விஷயங்களில், செங்கோலை அதிகாரப் பரிமாற்றத்தின் முறையான சின்னமாக அடையாளம் காட்டும் எந்தப் பதிவையும் தாம் காணவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

இதேபோல், மற்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களும், இந்த நிகழ்வுக்கான வலுவான விளக்கம் இல்லை என்று வாதிட்டுள்ளனர். இந்த சூழலில் வரலாற்று சான்று இல்லாத ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு, சுதந்திரத்தன்று ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து அதிகார மாற்றத்தின் அடையாளமாக செங்கோல் கொடுக்கப்பட்டது என பள்ளி மாணவர்கள் பயிலும் பாடப்புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல”எனத் தெரிவித்தார்.

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செங்கோல் சர்ச்சை
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