கால்வாயில் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெண் சிசு; வேலூர் மக்களை பதற வைத்த கொடூரம்
குழந்தை அரசு பென்ட்லெண்ட் மருத்துவமனையில் பிறந்ததா? அல்லது வீட்டில் பிரசவம் செய்து கொண்டு வந்து தூக்கி எறியப்பட்டதா? என்ற கோணங்களில் தீவிரமாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.
Published : November 24, 2025 at 5:49 PM IST
வேலூர்: பிறந்த பெண் சிசு கால்வாயில் வீசிப்பட்ட சம்பவம் குறித்து வேலூர் தெற்கு காவல் நிலைய போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம், கொசப்பேட்டை பகுதியில் இயங்கி வரும் அரசு பென்ட்லெண்ட் மருத்துவமனை, மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் சிறப்பு சிகிச்சை வழங்கும் மருத்துவமனையாக உள்ளது. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலிருந்து கர்ப்பிணிகள் இந்த மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த மருத்துவமனையில் பிறந்த பெண் சிசு சில மணி நேரத்திற்குள் மருத்துவமனைக்கு அருகிலுள்ள கால்வாயில் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால் பெரும் அதிர்ச்சி நிலவியது. கால்வாயில் சிசு இருப்பதை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வேலூர் தெற்கு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவல் கிடைத்ததும் விரைந்து வந்த போலீசார், மாநகராட்சி பணியாளர்களின் உதவியுடன் சிசுவை பிளாஸ்டிக் வாளி மூலம் கால்வாயிலிருந்து மீட்டனர். பின்னர் பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
சம்பவத்திற்கிடையில், குழந்தையை யார் கால்வாயில் வீசி எறிந்தனர்? அது அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தையா அல்லது வீட்டில் பிரசவம் செய்து பின்னர் இங்கு கொண்டு வந்து போட்டார்களா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் வேலூர் தெற்கு போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் இருந்து புகார் பெற்று 174 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், குழந்தை எவ்வாறு கால்வாயில் விடப்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்த அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சம்பவம் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து வேலூர் தெற்கு காவல் நிலையத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர், "கால்வாயில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெண் சிசுவின் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம். குழந்தை பிறந்து சில மணி நேரங்களிலேயே உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. குழந்தை அரசு பென்ட்லெண்ட் மருத்துவமனையில் பிறந்ததா அல்லது வீட்டில் பிரசவம் செய்து கொண்டு வந்து தூக்கி எறியப்பட்டதா என்ற கோணங்களில் தீவிரமாக விசாரணை நடந்து வருகிறது. சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதி முழுவதும் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளும் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.'' என தெரிவித்தார்.
கொசப்பேட்டை கிராம நிர்வாக அலுவலர் கூறுகையில், "சிசுவின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இதுவரை புகார் அளிக்கவில்லை. பொதுமக்கள் தகவல் அளித்ததையடுத்து போலீசாருடன் இணைந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்தோம். குழந்தையின் உடல்நிலை, கண்டெடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலை குறித்து ஆரம்ப தகவல் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகக் கொடூரமான செயல். குற்றவாளிகள் யார்? என்பதை கண்டறிய தேவையான அனைத்து பதிவுகளையும், ஆவணங்களையும் போலீசாருக்கு வழங்கியுள்ளோம். விசாரணைக்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறோம்." என்றார்.