பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் தொழில் துறை அமைச்சர் பங்கேற்பு
பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் அறிவிப்புகள் எதையும் வெளியிடவில்லை.
Published : May 17, 2026 at 6:16 PM IST
விருதுநகர்: சிவகாசி பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா கலந்து கொண்டார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட கீர்த்தனா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோகனை சுமார் 11,670 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, 51,078 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், மே 10- ஆம் தேதி அன்று சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் முதலமைச்சராக விஜய்யும், அவருடன் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், கீர்த்தனா உள்பட 9 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக் கொண்டது. அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டவர்களுக்கான இலாக்காக்கள் நேற்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு பெண் அமைச்சரான கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசில் மிக முக்கிய துறைகளில் ஒன்று தொழில்துறை.
இந்த நிலையில், இன்று (மே 17) சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா கலந்து கொண்டார். அவருக்கு பட்டாசு ஆலைகளின் தொழிலதிபர்கள், பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பட்டாசு ஆலைகளின் உற்பத்தியாளர்கள் தாங்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சனைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர். எனினும் சில காரணங்களால் இன்றைய கூட்டத்தில் தம்மால் உரையாற்ற முடியவில்லை எனக் கூறிவிட்டு அமைச்சர் சென்றதால், தாங்கள் ஏமாற்றம் அடைந்ததாக பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், பட்டாசு தொழிலின் தற்போதைய நிலை, பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், உரிமம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து அமைச்சர் ஏதேனும் தீர்வுகளை இன்றைய கூட்டத்தில் முன்வைப்பார் என்றும் தாங்கள் எதிர்பார்த்ததாகவும் அவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 100- க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.