ETV Bharat / state

பல்லாவரம், குன்னம் தொகுதிகளில் களமிறங்கும் ஐஜேகே; இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி

அதிமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றவும், தொகுதிகளில் மக்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுக்கவும் நாங்கள் பாடுபடுவோம் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து கூறினார்.

ஐஜேகே வேட்பாளர்களுடன் பாரிவேந்தர் மற்றும் பச்சமுத்து
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் (ஐஜேகே) சார்பில் போட்டியிடும் இரண்டு வேட்பாளர்களும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் களமிறங்குவார்கள் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து தெரிவித்தார்.

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி, தங்களின் வேட்பாளர்களை இன்று அறிமுகம் செய்தது. அதிமுக கூட்டணியில் ஐஜேகே-வுக்கு இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது பல்லாவரம் மற்றும் குன்னம் இந்த இரண்டு தொகுதிகளே அக்கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இதில், பல்லாவரம் தொகுதியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பாக வழக்கறிஞர் வி வெங்கடேசனும், குன்னம் தொகுதியில் சரண்யா அன்பழகன் ஆகியோரும் வேட்பாளராக நிற்க உள்ளனர். இவர்களை அக்கட்சியின் நிறுவனர் பாரிவேந்தர் முன்னிலையில், ரவி பச்சமுத்து (இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர்) அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து, தனி சின்னத்தில் அல்லாமல் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே அவர்கள் போட்டியிட இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசியலை வழிநடத்தி இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கவே நான் நேரடியாக இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. எப்போதும் நாங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் உள்ளதால், எங்கள் வேட்பாளர்கள் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுவார்கள். எங்கள் கட்சி ஒரு சுயம்பு கட்சி. ஏற்கனவே மக்களவையில் நாங்கள் இடம் பெற்றுள்ளோம். இப்போது சட்டமன்றத்திலும் இடம் பெறுவோம். சட்டமன்றத்தில் இடம் பெற்றவுடன், ஊழலுக்கு முழுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம். அதிமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றவும், தொகுதிகளில் மக்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுக்கவும் நாங்கள் பாடுபடுவோம்" என்றார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 30 அன்று தொடங்க இருக்கின்றது. வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாள் ஏப்ரல் 6 ஆகும். மேலும், வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெற ஏப்ரல் 9 அன்றே கடைசி நாள் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கின்றது. இதைத்தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட இருக்கின்றது.

ஆகையால், அரசியல் கட்சிகள் தற்போது தேர்தல் பணியில் மிக தீவிரமாகக் களமிறங்கி இருக்கின்றன. சமீபத்தில் மக்களைக் கவரும் விதமான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அதிமுக வெளியிட்டது. குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச குளிர்சாதன பெட்டி வழங்குவது தொடங்கி பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 2 ஆயிரம் வழங்குவது என 200க்கும் அதிகமான வாக்குறுதிகளை அது வெளியிட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

TAGGED:

INDIYA JANANAYAKA KATCHI CANDIDATES
INDIYA JANANAYAKA KATCHI
IRATTAI ILAI
தேசிய ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர்கள்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.