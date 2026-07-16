நண்பனை அடித்துக் கொன்றுவிட்டு காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த நபர்கள் - மதுபோதையில் நடந்த கொடூரம்
மது போதையில் நண்பர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றி ராஜேஷ் தவறாக பேசியதாகவும், அதனால் அவரை அடித்துக் கொன்றதாகவும் சரணடைந்த இருவரும் தெரிவித்தனர்.
Published : July 16, 2026 at 4:48 PM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஶ்ரீபெரும்புதூர் அருகே மதுபோதையில் நண்பனை அடித்துக் கொன்று விட்டதாக இரண்டு பேர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த சோமங்கலம் அருகே உள்ள சேத்துப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் (32). இவருக்குத் திருமணமாகி ஒரு ஆண் குழந்தையும், 2 பெண்களும் உள்ளனர். இவர், அப்பகுதியில் உள்ள கறிக்கடை ஒன்றில் கூலித் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று இரவு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நண்பர்களான தங்கம் மற்றும் ஆனந்தஜோதி ஆகிய இருவரும் ராஜேஷை மது அருந்துவதற்காக காரில் அழைத்துச் சென்றனர். இரவு முழுவதும் ராஜேஷ் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் கவலையடைந்த ராஜேஷின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் பல்வேறு இடங்களில் அவரை தேடிப் பா்ரத்தனர்.
இன்று காலை, தங்கம், ஆனந்தஜோதி ஆகிய இருவரும் சோமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து, தாங்கள் ராஜேஷை மதுபோதையில் கொலை செய்துவிட்டதாகக் கூறி சரணடைந்தனர். இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், அவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் உடனடியாகச் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
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சேத்துப்பட்டு - சோமங்கலம் சாலையில், சாலையோரம் உள்ள காலி மைதானத்தில் முகம் மற்றும் தலை சிதைந்த நிலையில் கிடந்த ராஜேஷின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பல்வேறு அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மது அருந்திக் கொண்டிருந்தபோது, ராஜேஷ் தனது நண்பர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பற்றித் தவறாகவும், சர்ச்சைக்குரிய வகையிலும் பேசியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த தங்கம், ஆனந்தஜோதி ஆகிய இருவரும், அருகில் கிடந்த இரும்பு கம்பி மற்றும் கற்களைக் கொண்டு ராஜேஷின் தலையில் கொடூரமாகத் தாக்கி, சம்பவ இடத்திலேயே அவரைக் கொலை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ராஜேஷின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் ராஜேஷின் உடலைப் பார்த்து கதறி அழுதனர். நிலைகுலைந்துபோன போன ராஜேஷின் மனைவியும், அவரது மாமனாரும் அங்கிருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளின் காலில் விழுந்து, தங்களுக்கு நீதி வேண்டும் எனக் கதறி அழுதனர்.
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மூன்று பச்சிளம் குழந்தைகளைத் தவிக்கவிட்டு, குடும்பத்தின் ஒரே வாழ்வாதாரமாக இருந்தவர் கொல்லப்பட்டதால் உறவினர்கள் சோகத்தில் மூழ்கி உள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து சோமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, சரணடைந்த இருவரிடமும் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.