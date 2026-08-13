ஓய்வு பெற்றவர்கள் டேப்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் இடைக்கால நிவாரணம் பெற வழி என்ன?
தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இந்த திட்டத்தின் இறுதி செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் வகுக்கப்பட்டு, செயல் வடிவம் பெறும் போது தங்களுடைய விருப்பத்தை மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்
Published : August 13, 2026 at 1:09 PM IST
சென்னை: பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின்கீழ் இடைக்கால நிவாரணம் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என கல்லூரி கல்வி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.
கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் பொன்னையா அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர்கள், அனைத்து அரசு கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில், ”கடந்த 1.4.2003 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ பணியில் சேர்ந்து 1.1.2026 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ பணி ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS) என்ற புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான விதிகளை உருவாக்கும் பணிகளை அரசு தொடங்கி உள்ளதால், 1.1.2026 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அல்லது இறந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மாதாந்திர இடைக்கால தொகை வழங்க அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.
மேலும், 1.4.2003-க்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்து, 1.1.2026 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ ஓய்வு பெற்ற, இறந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் (CPS) அல்லது தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS)- ல் ஏதேனும் ஒன்றை தெரிவு செய்யும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
1.1.2026 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் TAPS திட்டத்தின் கீழ் இடைக்கால மாதாந்திர தொகை (Interim pay out) பெற விரும்பினால் அரசாணையில் வெளியிட்டுள்ள அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிநிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
இறந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வாரிசுதாரர்கள் TAPS திட்டத்தின் கீழ் இடைக்கால மாதாந்திர தொகை (Interim pay out) பெற விரும்பினால், அரசாணையில் அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிநிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
1.1.2026 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் CPS திட்டத்தின் கீழ் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையினை பெற விரும்பினால் அதற்குரிய படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டும்.
இறந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வாரிசுதாரர்கள் CPS திட்டத்தின் கீழ் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையினை பெற விரும்பினால் அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டும். விருப்பம் தெரிவித்தவர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் (Interim pay out) IFHRMS வழியாக பதிவேற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதற்கான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். CPS கணக்கில் உள்ள ழுழு தொகையையும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளவாறு ஓய்வூதியதாரர், வாரிசுதாரர்கள் Final Settlement பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின் (TAPS) கீழ் இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியம் (Interim pay out) பெறுபவர்கள் இந்த திட்டத்தின் இறுதி செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் வகுக்கப்பட்டு, செயல் வடிவம் பெறும் போது தங்களுடைய விருப்பத்தை மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
|இதையும் படிங்க: சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைக்கு ரொக்கப்பரிசு வழங்கக் கோரி வழக்கு
ஓய்வு பெறும் பணியாளர்கள், ஆசிரியர்களின் பணிப்பதிவேடு (e-SR) மற்றும் இதர விவரங்கள் IFHRMS-இல் முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். ஓய்வூதியங்களை கல்லூரியில் பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அல்லாத பணியாளர்கள் பெரும் வகையில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர், கல்லூரி முதல்வர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.