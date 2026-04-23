திருப்பத்தூரில் வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பியவர் கைது

வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் அலுவலர்கள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி தவெகவினர் வாக்குவாதம் செய்ததால் 1 மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது.

சக்திவேல் - கைதானவர்
Published : April 23, 2026 at 2:22 PM IST

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூரில் வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிய தவெகவை பிரமுகரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டாக்டர் திருப்பதி என்பவர் போட்டியிடுகிறார். அந்த தொகுதியில் வழக்கம் போல் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியது. வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு செல்போன் கொண்டு செல்லக் கூடாது என்றும், அங்கு வீடியோ எடுக்க கூடாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கெனவே அறிவித்து விட்டது.

ஆனால், அதனையும் மீறி திருப்பத்தூரில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில், தவெகவினர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்களித்து, அதனை செல்போனில் வீடியோ எடுத்து ரீல்ஸாக இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், பெரியகுளிச்சி பகுதியை சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர்.

தவெக வேட்பாளருடன் சக்திவேல்

1 மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்

வாணியம்பாடியில் தேர்தல் அலுவலர்கள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி, அவர்களுடன் தவெகவினர் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால் 1 மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது.

வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட பெரியபேட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு வாக்குப்பதிவு மையத்திற்கு மும்தாஜ் பேகம் என்பவர் வாக்களிக்க வந்தார். அவரிடம் இருந்து ஆவணங்களை பெற்றுக் கொண்ட தேர்தல் அலுவலர்கள், அவரை மாலையில் வந்து வாக்களிக்குமாறு கூறியுள்ளனர்.

இதனை அறிந்த வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சையத் புர்ஹானுதீன் உள்ளிட்ட தவெகவினர், வாக்குப்பதிவு மையத்திற்கு சென்று தேர்தல் அலுவலர்களுடன் இது குறித்து கேட்டு வாக்குவாதம் செய்தனர். இதையடுத்து, அங்கு விரைந்து வந்த வாணியம்பாடி நகர காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அவர்களிடம் தேர்தல் அலுவலர்கள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு கள்ள ஓட்டு போடுவதாக கூறி தவெகவினர் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால், அந்த வாக்குப்பதிவு மையத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது.

இதையடுத்து, அங்கு வந்த திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாமாள தேவி, தவெக வேட்பாளரிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு, உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததன் பேரில், 1 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

