விமானம் தரையிறங்கிய போது அவசரகால கதவை திறக்க முயன்ற பயணி - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு
பெங்களூருவில் இருந்து வந்த விமானம் தரையிறங்கி கொண்டிருந்த போது, விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறக்க யாரோ முயற்சிப்பதாக விமானியின் அறையில் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்துள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 12:32 PM IST
சென்னை: சென்னை வந்த இண்டிகோ விமானம் தரையிரங்கி கொண்டிருந்த போது பயணி ஒருவர், அவசரகால கதவை திறக்க முயன்ற சம்பவம் குறித்து சென்னை விமான நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், 142 பயணிகளுடன் நேற்று இரவு சுமார் 8 மணிக்கு, சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையம் வந்தடைந்தது. விமானம் தரையிறங்கிய பின்னர், ஓடுபாதையில் ஓடி தனது வேகத்தைக் குறைத்து நிற்பதற்குத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறக்க, யாரோ முயற்சிப்பதாக விமானியின் அறையில் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விமான ஊழியர்கள், உடனடியாக என்ன நடந்தது என்பது குறித்து விசாரிக்கத் தொடங்கினர். விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறக்க முயன்றது யார், எதற்காக அந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது விமானத்தின் அவசர கால கதவு அமைந்துள்ள பகுதிக்கு அருகில் உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பயணி ஒருவர், கதவைத் திறப்பதற்கான பட்டனை அழுத்தியது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து அந்தப் பயணியை விமான ஊழியர்கள் தடுத்து நிறுத்தி சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்தப் பயணி தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீசைலம் (40) என்பது தெரியவந்தது. இவர் சென்னையில் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை மொத்தமாக வாங்கி விற்பனை செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீசைலத்திடம் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, தனது கை தவறுதலாக அவசரகால கதவைத் திறப்பதற்கான பட்டன் மீது பட்டதால், அதனை அழுத்திவிட்டதாகவும் வேண்டுமென்றே கதவைத் திறக்க முயற்சிக்கவில்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்ததாகத் கூறப்படுகிறது. ஆனால், பயணி அளித்த விளக்கத்தை விமானப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டியதன் அடிப்படையில், ஸ்ரீசைலத்தை சென்னை விமான நிலைய போலீஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதனையடுத்து விமான நிலைய போலீசார் ஸ்ரீசைலத்திடம், விமானம் தரையிறங்கி ஓடுபாதையில் நின்று கொண்டிருந்த போது அவசரகால கதவைத் திறப்பதற்கான பட்டன் அழுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் 142 பயணிகள் பயணம் செய்த நிலையில், விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த விமானத்தில் அவசரகால கதவைத் பயணி திறக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.