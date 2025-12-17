சென்னையில் இருந்து முக்கிய நகரங்களுக்கான விமான சேவையில் மாற்றம் - இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் அறிவிப்பு
சென்னையிலிருந்து திருச்சி, மதுரை ஆகிய நகரங்களுக்கு 180 முதல் 184 பயணிகள் பயணம் செய்யக்கூடிய பெரிய வகை விமானங்களை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் இயக்கி வருகிறது
சென்னை: சென்னையில் இருந்து திருச்சி, மதுரை ஆகிய நகரங்களுக்கு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் இயக்கி வந்த சிறிய வகை விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக, அதிக அளவிலான பயணிகளை ஏற்றி செல்லக்கூடிய பெரிய வகை விமானங்களை இயக்க அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு ஏடிஆர் எனப்படும் சிறிய வகை விமானங்களையும், சில நகரங்களுக்கு பெரிய விமானங்களையும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் இயக்கி வருகிறது. அதன்படி, சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு தினமும் 8 சிறிய ரக விமான சேவைகளும், மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு 8 சிறிய விமான சேவைகளும் என மொத்தம் 16 விமான சேவைகள் இருந்தன.
அதேபோல், சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு 6, திருச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு 6 என மொத்தம் 12 சிறிய விமான சேவைகளை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் வழங்கி வந்தது. இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருச்சி இடையே இயக்கப்பட்டு வந்த சிறிய ரக விமான சேவைகளை கடந்த 15ஆம் தேதியுடன் இண்டிகோ நிறுவனம் நிறுத்தியது. இதற்கு பதிலாக, நேற்று முதல் திருச்சி, மதுரைக்கு சென்னையிலிருந்து ஏ20 எனப்படும் பெரிய வகை விமானங்களை இண்டிகோ நிறுவனம் இயக்கி வருகிறது.
இதன் காரணமாக சென்னை - திருச்சி இடையே இயங்கி வந்த இண்டிகோவின் 12 விமான சேவைகள், வெறும் 4 விமான சேவைகளாக குறைந்துள்ளன. அதேபோல், சென்னை - மதுரை இடையே இயக்கப்பட்டு வந்த 16 விமான சேவைகள், 6 விமான சேவைகளாக குறைந்துள்ளது.
தற்போது இயக்கப்படும் பெரிய ரக விமானங்களில் ஒரே நேரத்தில் 180 முதல் 184 பயணிகள் வரை அமர முடியும். ஆனால், முன்பு இயக்கப்பட்டு வந்த சிறிய விமானங்களில் வெறும் 78 நபர்கள் மட்டுமே அமர முடியும். அது மட்டுமின்றி, பெரிய ரக விமானத்தில் பிசினஸ் கிளாஸ், முதல் வகுப்பு, சாதாரண என 3 வகை இருக்கை வசதிகளும் உள்ளன. சிறிய ரக விமானத்தில் வெறும் சாதாரண இருக்கைகள் மட்டுமே இருந்தன.
விமான நேரங்கள்:
இண்டிகோவின் இந்த பெரிய ரக விமானங்கள் சென்னை - திருச்சி இடையே காலை 9:10, மாலை 4:30 மணிக்கு தினசரி இயக்கப்படுகின்றன. மறு மார்க்கத்தில் திருச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு பகல் 11:45 மணி, இரவு 7:00 மணி ஆகிய நேரங்களில் தினசரி இயக்கப்படுகின்றன. அதேபோல் சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு காலை 6:10 மணி, பகல் 12:15 மணி, இரவு 8:05 மணி ஆகிய நேரத்தில் விமான சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மறு மார்க்கத்தில் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு காலை 9:00 மணி, மதியம் 3:25 மணி, இரவு 11:30 மணிக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
மேலும், இந்த பெரிய ரக விமான சேவையை வரும் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி வரை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் சோதனை அடிப்படையில் இயக்குவதாகவும், பயணிகளின் வரவேற்பை பொறுத்து தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கான ஆலோசனை நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.