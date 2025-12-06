ETV Bharat / state

புயல் மழை இல்லை ஆனாலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று ஒரே நாளில் 48 விமானங்களின் சேவை ரத்து

இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தில் பைலட்டுகள் மற்றும் விமான பொறியாளர்கள், விமான இயக்க பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக உள்நாட்டு விமான சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் - கோப்புப்படம்
இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று காலை ஒரே நேரத்தில் 48 விமானங்களின் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளானார்கள்.

நாடு முழுவதும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தில் பைலட்டுகள் மற்றும் விமான பொறியாளர்கள், விமான இயக்க பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக கடந்த 4 நாட்களாக விமான சேவைகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர்.

இந்த பிரச்சனை காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்திலும் பயணிகள் கடும் அவதியுற்று வந்த நிலையில், நேற்று மதியத்தில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் முழுவதுமாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்தன. இதனால் பயணிகள் பெரும் தவிப்புக்குள்ளாகிக் கொண்டு இருந்தனர்.

இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை முதல் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் இயங்கத் தொடங்கியுள்ளன. முதல் விமானம் அதிகாலை 3 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து புனேக்கு புறப்பட்டு சென்றது.

அதைத்தொடர்ந்து அகமதாபாத், அந்தமான், கவுகாத்தி, கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், கோவை ஜெய்ப்பூர், கொச்சி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு 10 விமானங்கள் இயங்கத் தொடங்கின. படிப்படியாக பல்வேறு இன்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் இன்று இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

வருகை புறப்பாடு ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்களின் விவரம்
வருகை புறப்பாடு ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்களின் விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதற்கிடையே இன்று காலையில் இருந்து இரவு வரையில் சென்னையில் இருந்து டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, புனே, விசாகப்பட்டினம், ஹைதராபாத், கொச்சி, பெங்களூரு, கோவை, புவனேஸ்வர், பாட்னா உள்ளிட்ட 28 இடங்களுக்கு இயக்கப்படவிருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன என்று நிறுவன நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதேபோல் இன்று அதிகாலையில் இருந்து இரவு வரை டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத், கொல்கத்தா, திருவனந்தபுரம், கொச்சி, அந்தமான், கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இருந்து சென்னை வரவிருந்த 20 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் இண்டிகோ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதனால் இன்று ஒரே நாளில் 28 புறப்பாடு விமானங்களும், 20 வருகை விமானங்களும் என மொத்தம் 48 இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களின சேவை ரத்தாகி உள்ளன.

அத்துடன் இன்று எந்தெந்த விமானங்கள் ரத்து என்பது குறித்து இண்டிகோ விமான நிறுவனம் தரப்பில் பட்டியல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பயணிகள் முன்கூட்டியே தங்கள் பயணத்தை மாற்றிக் கொள்ள திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

CHENNAI AIRPORT
INDIGO DOMESTIC SERVICE
சென்னை விமான நிலையம்
இண்டிகோ விமான நிறுவனம்
INDIGO AIRLINES FLIGHTS CANCEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.