இந்தியாவின் முதல் ஏஐ ஊழல் - பெரியார் அறிவுலகில் நடந்தது என்ன?
"கோவை பெரியார் அறிவுலக சர்ச்சையில் நாங்கள் முறையான விசாரணை நடத்தத் தயார். திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த முறைகேடு நடந்திருக்கவே முடியாது என்பதில் நான் 100% உறுதியாக இருக்கிறேன்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : November 7, 2026 at 6:32 PM IST
-By. எஸ்.சிவக்குமார்
கோவையில் ரூ.300 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு அண்மையில் திறக்கப்பட்ட பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தின் புத்தகக் கொள்முதலில் பல கோடிகள் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு, தமிழக அரசியலில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
பிரபல எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சுட்டிக்காட்டிய குறைபாடுகளைத் தொடர்ந்து, செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) பயன்படுத்தித் தரமற்ற நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இச்சம்பவம் தொடர்பாக ஆளும்கட்சியான தவெக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான திமுக இடையே பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகளும் காரசார விவாதங்களும் வெடித்துள்ளன.
கட்டடம் கட்டிய திமுக, ரிப்பன் வெட்டிய தவெக
கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோவை மாவட்டம் காந்திபுரத்தில் 300 கோடி ரூபாய் செலவில் 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட நூலகம் கட்டப்பட்டது. தேர்தலுக்கு பிறகு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தற்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், பெரியார் அறிவுலகத்தை கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார். திமுக ஆட்சியில் கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம் கட்டப்பட்டதை கொண்டாடும் வகையில், அண்மையில் திராவிட கழகம் சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழாவும் நடத்தப்பட்டது.
இணையதள கட்டுரை எழுப்பிய ஊழல் புகார்கள்
இந்த நிலையில் பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதலில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக, பிரபல எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், இணையத்தில் எழுதிய கட்டுரையில் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். இது தமிழ்நாட்டில் ஒரு புயலை கிளப்பி உள்ளது. அதில், பெரியார் அறிவுலகத்தின் 4-ஆம் தளத்தில் 'அகல் விளக்கு' பதிப்பகத்தின் 1,800 நூல்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், தனது 40 ஆண்டுகால அனுபவத்தில் 'அகல் விளக்கு பதிப்பகம்' என்ற பெயரில் பதிப்பகம் இருப்பதே தனக்கு தெரியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வழக்கமாக 350 ரூபாய் வரை விற்கப்படும் 300 பக்கங்கள் கொண்ட சாதாரணப் புத்தகங்கள், இந்நூலகத்திற்காக, ரூ.1,395 முதல் ரூ.1,445 வரை அதிக விலை கொடுத்து பெறப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் கோரிக்கை
நூல்களில் அச்சிடப்பட்டுள்ள பன்னாட்டுத் தரப் புத்தக எண்களை (ISBN) இணையத்தில் தேடினால் அப்படி ஒரு எண்ணே இல்லை என்ற தகவல் வருவதாகவும், பதிப்பகங்களின் முகவரிகள் போலியானதாக இருப்பதாகவும் பெருமாள் முருகன் கூறியுள்ளார்.
மேலும், அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் நாலடியார் வாழ்வின் வழிகாட்டி, மதுரைக்காஞ்சி, பாரதியார் கவிதைகள் ஆகிய புத்தகங்களில், பெயர்கள், ஆண்டு கணக்குகள், இலக்கிய பிழைகள் ஏராளமாக இருப்பதாகவும், நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ள பொருளடக்கம் மிகவும் தரமற்றதாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், அந்த பதிப்பகத்தில் இருக்கும் நூல் ஆசிரியர்கள் யாரும் தமிழ் சூழலில் அறியப்பட்ட நூல் ஆசிரியர்களாக இல்லை என்றும், இப்புத்தகங்களில் இருக்கும் தகவல்கள், ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்குமோ? என்ற சந்தேகம் எழுவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
இதன்படி போலி நூல்களை விநியோகித்து கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்வது யார்? இதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் என்ன? யாருக்கு பணம் போய் சேர்ந்துள்ளது? இதுபோன்று எத்தனை நூல்கள் தமிழகத்தில் உள்ள நூல்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன? இவற்றை கண்டறிந்து ஊழல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அந்த கட்டுரையில் பெருமாள் முருகன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
புத்தக கொள்முதலுக்கு குழு அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணி
தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் சார்பில், கோவை பெரியார் அறிவுலகம் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் 6 மாவட்டங்களில் உள்ள மைய நூலகங்களுக்கு நூல்கள் மற்றும் மின்நூல்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான குழு அமைத்து கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதில், நூல் பரிந்துரை குழுவில் 137 உறுப்பினர்கள், நூல் தேர்வு குழுவில் 13 பேர், நூல் விலை நிர்ணய குழுவில் 5 பேர் என நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இக்குழுக்களின் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு எந்தெந்த புத்தகங்கள் வாங்கப்பட உள்ளன என்ற இறுதி முடிவு எடுக்கும் உயர்நிலைக் குழுவில், பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் நூல் பரிந்துரைக் குழுவில் உள்ள 137 உறுப்பினர்களில் பெருமாள் முருகனும் ஒருவர் என்பது கவனத்திற்குரிய ஒன்று.
குறிப்பாக நூலகத் துறை சார்பில் பெரியார் நூலகத்திற்கு நூல் கொள்முதலுக்கு 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதும், அதில் 20 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நூல்கள் வாங்கப்பட்டிருப்பதும், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இப்பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்தவுடன், இந்த விவகாரம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்த விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தற்பொழுது இருக்கும் நூலகங்கள் மட்டுமல்லாது புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்படவுள்ள புத்தகங்களையும் சரிபார்க்கும் பணிகளை தொடங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். பெரியார் பெயரில் இப்படி ஒரு ஊழல் செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் அளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
மேலும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மக்களின் வரிப் பணத்தை வைத்து இதில் மிகப்பெரிய மோசடி நடந்து இருப்பதாகவும், திமுக ஆட்சியில்தான் இந்த ஊழல் நடைபெற்றதாகவும் சுட்டிக் காட்டிய ராஜ்மோகன், இந்த விவகாரத்தில் முறைப்படி விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தவறு செய்தவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இம்முறைகேடுகள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
காவல் துறையினரிடம் உரிய விசாரணை நடத்தக்கோரி புகார் அளித்துள்ளார்.
குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன்
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து 'பீனிக்ஸ்' மற்றும் 'அகல் விளக்கு' பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகனிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட பொழுது, தாம் கோவை அறிவுலகம் நூலகத்திற்கு 17 லட்சம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ததாகவும், இதில் தனக்கு ஒரு லட்சத்து 70 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே லாபம் கிடைத்தது என்றும் கூறியுள்ளார்.
தாம் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்யவில்லை என்றும், நூல் விநியோகத்தில் என்ன ஊழல் நடந்துள்ளது என்று தனக்கு தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புத்தக பதிப்புத் துறையில் இருப்பதாகவும், அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ், சிக்மா ஆகிய 3 பதிப்பகங்களை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
திரிஷா விஜய் போன்ற புனைபெயரில் யாராவது புத்தகங்கள் எழுதி இருப்பார்கள் என்றும், ஊழல் குற்றச்சாட்டு நடந்ததாக கூறப்படுவது தொடர்பாக இதுவரை எந்தவித அதிகாரியும் தன்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். விரைவில் தனது வழக்கறிஞருடன் ஆலோசித்து தனது பதிப்பகம் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளிக்க இருப்பதாகவும் பதிப்பாளர் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் எழுப்பும் கேள்வி
நூல் கொள்முதலில் முறைகேடு நடந்ததாக தவெக அரசின் அமைச்சர் ராஜமோகன், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் கொடுப்பது ஏன்? என திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் "திரிஷா விஜய்" என்ற பெயர் கொண்ட ஆசிரியரின் புத்தகத்தையும், சிக்மா பதிப்பகத்தின் புத்தகத்தையும் வாங்க மாட்டோம் எனவும், தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஜூன் மாதம்தான் இதுவெல்லாம் நடந்துள்ளது எனவும் அவர் கூறினார். திமுக தவறு செய்திருந்தால் ஆதாரத்துடன் காண்பிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவின் முதல் ஏஐ ஊழல்
இதையடுத்து பரந்தாமனின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நடந்திருப்பது இந்தியாவில் முதல் ஏஐ ஊழல். பெரியார் அறிவுலக நூலகம் மட்டுமல்லாமல் திருச்சி, கடலூர், திருநெல்வேலி மற்றும் மின்-நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் திமுக அரசு செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) பயன்படுத்தி பல கோடி ரூபாய் அளவில் மிகப்பெரிய ஊழல் செய்துள்ளது. போலியான பெயர்கள் மற்றும் 'திரிஷா' 'விஜய்' போன்ற பெயர்களைப் பயன்படுத்தி, AI மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பயனற்ற குப்பை புத்தகங்கள் நூலகங்களுக்குக் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இத்தகைய நூல்களைக் கண்டறிய சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட உள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை மூலம் சட்டரீதியான வழக்குப்பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஊழல் பணத்தை முழுமையாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தவெக ஆட்சியில் இதுபோன்ற தவறான கொள்முதல்கள் எதுவுமே செய்யப்படவில்லை. அனைத்து நூலகங்களிலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
நேர்மையான விசாரணைக்குத் தயார்
கோவை பெரியார் நூலக சர்ச்சை குறித்து தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், "தவெக உண்மையில் எதற்கும் லாயக்கற்றது. தவெகவிடம் எந்தக் கேள்வி கேட்டாலும் அவர்களிடம் சரியான பதில் இல்லை. அவர்கள் அனைத்திற்கும் திமுகதான் காரணம் என்பார்கள். சூரியன் உதிப்பது கூட திமுகவால்தான் என்று சொல்வார்கள். அதுதான் அவர்களிடம் இருக்கும் ஒரே பதில்.
கோவை பெரியார் அறிவுலக சர்ச்சையில் நாங்கள் முறையான விசாரணை நடத்தத் தயார். திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த முறைகேடு நடந்திருக்கவே முடியாது என்பதில் நான் 100 சதவீதம் உறுதியாக இருக்கிறேன். அங்குள்ள புத்தகங்களின் பெயர்களையும், அதை எழுதிய ஆசிரியர்களின் பெயர்களையும் பார்க்கும்போது எந்த ஆட்சியின்போது இந்தத் தவறு நடந்தது என்பது மிகவும் தெளிவாகத் தெரிகிறது" என்றார்.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் திமுக புகார்
இதற்கிடையே, புத்தக கொள்முதலில் நடைபெற்ற ஊழல் குறித்து விசாரிக்க திமுக சார்பில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த புகாரில், இந்த புத்தகங்களுக்கான கொள்முதல் ஆர்டர்களை வழங்கிய அதிகாரிகள் யார்? இந்த பதிப்பகங்களுக்கு கொள்முதல் ஆர்டர்கள் எந்த தேதிகளில் வழங்கப்பட்டன? கொள்முதலுக்கான குறிப்பு கோப்பில் கையெழுத்திட்ட, ஒப்புதல் அளித்த அதிகாரிகள் யார்?
த்ரிஷா விஜய், சங்கீதா விஜய், தாமரை பன்னீர், தாமரை முரளி, மோனிகா ரவி மற்றும் பிற பெயர்களைக் கொண்ட எழுத்தாளர்கள் உண்மையில் இருக்கிறார்களா? புத்தகங்கள் எந்த தேதிகளில் விநியோகிக்கப்பட்டன, அவை பெறப்பட்டவுடன் அவற்றின் தரம் மற்றும் அளவு சரிபார்க்கப்பட்டதா? ஒவ்வொரு பதிப்பகத்திற்கும் எந்த தேதிகளில் எவ்வளவு தொகை வழங்கப்பட்டது? என்பது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நூலகங்கள் என்பது அறிவைப் புகட்டும் புனிதத் தலங்களாகும். அதில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தித் தரமற்ற புத்தகங்களை அச்சிட்டு, போலி முகவரிகள் மூலம் கொள்முதல் செய்து நிதி முறைகேடு செய்ததாக எழுந்துள்ள புகார் மிகவும் தீவிரமானது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் அரசு அமைக்கும் சிறப்புக்குழுக்கள் மேற்கொள்ளும் நேர்மையான விசாரணையின் மூலமே, இந்த ஊழல் எந்த ஆட்சிக் காலத்தில், யாரால் அரங்கேற்றப்பட்டது என்பதும், இதில் தொடர்புடைய உண்மையான குற்றவாளிகள் யார் என்பதும் வெளிச்சத்திற்கு வரும்.