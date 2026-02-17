ETV Bharat / state

நாங்க கேட்டது 16.. கருணாநிதி கொடுத்தது வெறும் 5.. இப்போவும் அந்த 5 தான் கேட்கிறோம் - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி நீடிக்க வேண்டுமென இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 8:01 PM IST

சென்னை: கருணாநிதி இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஐந்து தொகுதிகளை ஒதுக்கி இருந்தார். அதேபோன்று தற்போதும் ஐந்து தொகுதிகளை தான் திமுகவிடம் கேட்க உள்ளோம் என்று காதர் மொய்தீன் கூறினார்.

சென்னை, ராயபுரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன், மாநில பொதுச் செயலாளர் அபூபக்கர் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் 11 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்ளை சந்தித்து பேசிய காதர் மொய்தீன், '' இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் அவசர செயற்கூட்டமானது 32 மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அதாவது, திமுகவின் நல்லாட்சி வருகின்ற 2026 ஆம் ஆண்டும் தொடர வேண்டும். தமிழகத்தில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும். கருணாநிதி இருக்கும் பொழுது 16 தொகுதிகளை கேட்டிருந்தோம், ஆனால் அவர் ஐந்து தொகுதியை ஒதுக்கி இருந்தார். அதே போன்று தற்பொழுதும் ஐந்து தொகுதிகளை தான் கேட்க உள்ளோம்.

கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையில் இன்னும் எங்களுக்கு அழைப்பு வரவில்லை. நிச்சயம் அழைப்பு வரும் பொழுது ஐந்து தொகுதிகளை கேட்டு பெறுவோம். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது எங்களுக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் (திமுக ) எங்களை எந்த விதத்திலும் ஒதுக்கி வைத்தது இல்லை.

ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியில் சிலர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஆனால் தேசிய தலைவர்கள் அது போன்று எதுவும் பேசவில்லை. அவர்கள் காட்டும் வழியில் தான் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும் செயல்படுவார்கள். காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய கட்சி. அதில் இருப்பவர்களுக்கு பல்வேறு கொள்கைகளும், சிந்தனைகளும் இருக்கும். ஆனால், மதற்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குவது திமுக தான். இதில் காங்கிரஸ் ஒரு அங்கம் தான். எனவே, காங்கிரஸார் பேசி வரும் விஷயங்களால் திமுகவில் சலசலப்பு இருக்காது.

விஜய் இன்னும் தேர்தலில் நிற்கவில்லை. மக்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறார்கள் என்பது தேர்தலுக்கு பிறகு தான் தெரிய வரும். சிறுபான்மையினரை பொறுத்தவரை எல்லா கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள். அதனால் அவருக்கு வாக்கு சதவீதம் அதிகமாகும் என்பதை எதிர்பார்க்க முடியாது'' என கூறினார்.

