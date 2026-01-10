ETV Bharat / state

சென்னையில் சர்வதேச பாய்மர படகு போட்டி நிறைவு - இந்திய அணி 12 பதக்கம் வென்று அசத்தல்

13 நாடுகள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் இந்தியா, மலேசியா அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் பதக்கங்களை வென்றனர்.

சர்வதேச பாய்மர படகு சர்வதேச பாய்மர படகு போட்டியில் கலந்துகொண்ட வீரர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 10:45 PM IST

சென்னை: சர்வதேச இளையோர்களுக்கான பாய்மர படகு போட்டியில் இந்திய அணி 6 தங்கம் உள்ளிட்ட 12 பதக்கங்கள் வென்று அசத்தியுள்ளது.

சென்னையில் 11 ஆவது சர்வதேச இளையோர்களுக்கான பாய்மர படகு போட்டி கடந்த 4 ஆம் தேதி முதல் சென்னை துறைமுகத்தில் உள்ள கடற்பகுதியில் நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் சர்வதேச பாய்மரச் சங்கம் இணைந்து நடத்திய இந்த போட்டியில் இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, அயர்லாந்து, ஸ்வீடன், மொரீஷியஸ், ரஷ்யா, உட்பட 13 நாடுகளை சேர்ந்த சர்வதேச போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

குறிப்பாக 8 முதல் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட 114 வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்தியா சார்பில் 50 வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர். இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த 20 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த போட்டியில் வீரர்கள் தங்கள் பாய்மர படகுகளை காற்றின் திசை மற்றும் வேகத்திற்கேற்ப நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை கடந்து இலக்கை அடைய வேண்டும். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை முதலில் கடப்பவர்கள் வெற்றியாளர்களாக கருதப்படுவர். இந்த தொடரில் 8 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் 5 பிரிவுகளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்றனர்.

இந்த தொடருக்கான இறுதிப் போட்டி நேற்று சென்னை துறைமுகத்தில் உள்ள கடற்பகுதிகளில் 5 பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டது. 13 நாடுகள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் இந்தியா, மலேசியா அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் பதக்கங்களை வென்றனர். இதில் இந்திய வீரர்கள் 6 தங்கம், 5 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என மொத்தமாக 12 பதக்கங்களை தட்டிச் சென்றனர். மேலும் அயர்லாந்து அணி 1 தங்கம், 1 வெண்கலம், மலேசியா அணி 1 வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றது.

வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டு
இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பதக்கம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் பாய்மர படகு போட்டியின் நிறைவு விழா சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. இதில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு பதக்கங்கம் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

இந்த போட்டி குறித்து இந்திய வீரர்களின் பயிற்சியாளரும், முன்னாள் ராணுவ அதிகாரியுமான சரவணன் கூறுகையில், ''தமிழ்நாட்டில் நீர் சார்ந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான சிறந்த இடமாக சென்னை மெரினா கடற்கரை திகழ்கிறது. பாய்மரம் போன்ற நீர் சார்ந்த விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் வழங்குவது வரவேற்கத்தக்கது. வரும் நாட்க்களில் பாய்மர படகு போட்டிகளை பொதுமக்கள் பார்க்கும் வகையில் மெரினா கடற்கரையில் நடத்த வேண்டும்'' என்று தெரிவித்தார்.

வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டு
இந்த போட்டியில் தங்கம் வென்ற சென்னையை சேர்ந்த 14 வயது பாய்மரப்படகு வீரர் கிருஷ்ணா வெங்கடாசலம் கூறுகையில், ''சென்னையில் இந்த ஆண்டு பாய்மர படகு போட்டியை நடத்தியதன் மூலம் சென்னையில் பாய்மர படகு போட்டிக்கான, நிதி உதவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வசதிகள் அதிகரிக்க கூடும். கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில் தற்பொழுது பாய்மர படகுக்கான முக்கியத்துவம் மற்றும் போட்டிக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ளது'' என்று தெரிவித்தார்.

சர்வதேச பாய்மர படகு போட்டி
சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 11 ஆவது சர்வதேச இளையோருக்கான பாய்மர படகு போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றதும், தமிழக அரசு இந்த போட்டிக்காக ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

