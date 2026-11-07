காசிமேடு மீனவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம்: புயல் எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குச் சென்றதே காரணம் - கடலோர காவல் படை அறிக்கை
காணாமல் போன 9 மீனவர்களில் இதுவரை 7 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 2 மீனவர்களைத் தேடும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என கடலோர காவல்படை தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 7, 2026 at 5:06 PM IST
சென்னை: காசிமேடு மீனவர்கள் மாயமான சம்பவத்தில் இதுவரை 7 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், 2 பேரை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், புயல் எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குச் சென்றதே இந்த விபரீதத்துக்கு காரணம் என இந்திய கடலோர காவல் படை தெரிவித்திருக்கிறது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி, விசைப்படகில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற 9 மீனவர்கள், புயல் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் துறைமுகத்தில் படகை நிறுத்தியுள்ளனர். பின்னர் மீண்டும், மீன்பிடிக்கச் சென்ற போது நடுக்கடலில் விசைப்படகின் என்ஜின் பழுதடைந்துள்ளது. இது குறித்து கடந்த 3 ஆம் தேதி அதிகாலை 3.30 மணியளவில் வயர்லெஸ் மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதன் பிறகு அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில், ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் தேடுதல் பணி நடைபெற்றது. இந்நிலையில் ஆந்திர மாநிலம் ஓங்கோல் அருகே 7 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கின. இன்னும் 2 பேர் இதுவரை கிடைக்காத நிலையில், தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், புயல் எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குச் சென்றதாலேயே இந்த விபரீதம் ஏற்பட்டதாக கடலோர காவல் படை தெரிவித்திருக்கிறது. இந்திய கடலோரக் காவல்படை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
1. தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்கூட்டியே விரைந்து செயல்படுதல் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை செயல்பட்டு வருகிறது. அர்னாப் மற்றும் முரசு ஆகிய இரண்டு புயல்களும் ஒரு வார இடைவெளியில் ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரையைக் கடந்ததையொட்டி, மாநில மீன்வளத்துறை மற்றும் தொடர்புடைய பிற துறைகளுடன் இணைந்து, மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என பல்வேறு வானிலை முன்னெச்சரிக்கைகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகளை இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை வெளியிட்டிருந்தது.
மேலும், கடலில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த கடலோரக் காவல் படைக் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் கடலோர ரேடார் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் கடலில் இருந்த மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கைகள் தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் புயல்களின் தாக்கம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே மீனவர்கள் பாதுகாப்பாகத் துறைமுகங்களுக்கு திரும்புவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
2. மாநில அதிகாரிகளிடமிருந்து கிடைத்த தகவலின்படி, 9 மீனவர்களுடன் ஸ்ரீ செங்காளம்மன் என்ற மீன்பிடிப் படகு, கடந்த அக்டோபர் 29, 2026 அன்று அர்னாப் புயல் கரையைக் கடந்த பிறகு சென்னை மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து கடலுக்குச் சென்றுள்ளது.
அதன் பிறகு, முரசு புயல் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, நெல்லூருக்கும் நரசாபுரத்துக்கும் இடையே நவம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட இரவில் புயல் கரையைக் கடக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்ததால், அந்தப் படகு நிஜாம்பட்டினத்தில் பாதுகாப்பிற்காகத் தஞ்சமடைந்துள்ளது.
3. புயல் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் நிலவியபோதிலும், நவம்பர் 2, 2026 அன்று இரவு முரசு புயல் கரையைக் கடந்து கொண்டிருந்த உச்சகட்டப் புயல் பாதிப்பின் போது, அந்தப் படகு நிஜாம்பட்டினத்திலிருந்து மீண்டும் கடலுக்குச் சென்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நேரத்தில் கடலில் மிக மோசமான வானிலை மற்றும் கடல் சீற்றம் நிலவியுள்ளன.
படகில் இருந்தவர்கள் கடலுக்குச் சென்றதற்கான காரணம் தற்போது தெரியவர வாய்ப்பில்லை. இருப்பினும், புயலின் மையப்பகுதி கடக்கும் நேரத்தில் காற்றின் வேகம் தற்காலிகமாகக் குறைந்திருக்கக்கூடும். இதனைப் புயல் முழுமையாகக் கடந்துவிட்டதாக மீனவர்கள் தவறாகக் கருதியிருக்கலாம் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. ஆனால், புயலின் பின்பகுதி அப்போது கடக்க வேண்டியிருந்தது.
4. இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கியது:-
நவம்பர் 3, 2026 அன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படைக்கு இந்தச் சம்பவம் குறித்த முதல் தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே சென்னைக்கு அருகிலுள்ள தளத்திலிருந்து தேடுதல் பணிக்கான விமானம் புறப்பட்டுச் சென்றது.
அதே நாளில், அருகிலுள்ள கிருஷ்ணபட்டினம் துறைமுகத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருந்த கடலோரக் காவல்படைக் கப்பலும், புயலுக்குப் பிந்தைய கடுமையான வானிலைச் சூழலையும் பொருட்படுத்தாமல் விரைவாகப் புறப்பட்டது. நவம்பர் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில், கடலோரக் காவல்படைக் கப்பல்களுடன் ஒருங்கிணைந்து விமானங்கள் மூலமாகவும் சம்பவம் நடைபெற்ற கடற்பகுதியில் தீவிரத் தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
5. இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் தொடர் தேடுதல் நடவடிக்கையின் பலனாக, நவம்பர் 5, 2026 அன்று காலை 9.35 மணியளவில், 15° 26' வடக்கு அட்சரேகை, 080° 14' கிழக்கு தீர்க்கரேகை பகுதியில் பச்சை நிற வெளிப்புற அமைப்பைக் கொண்ட நீரில் மூழ்கிய நிலையில் இருந்த ஒரு படகு கண்டறியப்பட்டது. அது ஸ்ரீ செங்காளம்மன் மீன்பிடிப் படகாக இருக்கலாம் எனத் தெரிந்தது. அந்தப் படகின் அருகே 2 மீனவர்களின் உடல்களை கடலோரக் காவல்படைக் கப்பல் கண்டறிந்து, மீட்டது.
இதற்கிடையே, கொத்தப்பட்டினம் கடலோரப் பாதுகாப்புப் படைப் பிரிவு (CSPS Kothapatnam), அதே நாளில் மேலும் 5 உடல்கள் கரை ஒதுங்கியிருப்பதாகத் தெரிவித்தது. அந்த உடல்கள் கொத்தப்பட்டினம் கடற்கரைப் பகுதியில் கரை ஒதுங்கியிருந்தன.
காணாமல் போன 9 மீனவர்களில் இதுவரை 7 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 2 மீனவர்களைத் தேடும் பணி இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையால் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
6. புயல் காலங்களில் நடைமுறையில் உள்ள வானிலை எச்சரிக்கைகளைப் புறக்கணித்துக் கடலுக்குச் செல்வதால் ஏற்படும் மிகப்பெரிய ஆபத்துகளை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற விபத்துகளைத் தடுக்கும் வகையில், மீனவர்கள், படகு உரிமையாளர்கள் மற்றும் மீனவர் சங்கங்கள் ஆகியோர் மாநில அரசு மற்றும் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை வெளியிடும் வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை அறிவுறுத்தல்களைத் தீவிரமாகப் பின்பற்ற வேண்டும். மேலும், புயல் மற்றும் மோசமான வானிலை நிலவும் காலங்களில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
7. கடுமையான வானிலைச் சூழலிலும், தங்களது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் நிலையிலும், மீனவர் சமூகத்தினருக்கு அனைத்து வகையான உதவிகளையும் வழங்கவும், தொடர்ந்து தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் எடுத்துக்காட்டுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.