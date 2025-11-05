ETV Bharat / state

எல்லை தாண்டி செல்வதால் மீனவர்களை கைது செய்கிறார்கள் - இந்திய கடற்படை அதிகாரி பரபரப்பு பேட்டி!

மீனவர்களின் நலனுக்கும் பாதுகாப்புக்கும் தினசரி உள்ளூர் மீனவர்களிடையே இந்திய கடற்படை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருவதாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரிக்கான கடற்படை பொறுப்பு அதிகாரி கமோடர் சுவரத் மாகோன் கூறியுள்ளார்.

இந்திய கடற்படை பொறுப்பு அதிகாரி கமோடர் சுவரத் மாகோன்
இந்திய கடற்படை பொறுப்பு அதிகாரி கமோடர் சுவரத் மாகோன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 1:40 PM IST

சென்னை: இந்திய மீனவர்கள் எல்லை தாண்டிச் சென்றால், இலங்கை கடற்படை கைது நடவடிக்கை எடுக்கிறது என இந்திய கடற்படையின் பொறுப்பு அதிகாரி (தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி) கமோடர் சுவரத் மாகோன் கூறியுள்ளார்.

இந்திய கடற்படையின் ’மாபெரும் மாரத்தான் போட்டி' குறித்து சென்னை ஐ.என்.எஸ் அடையாறு கடற்படை தலைமையகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைப்பெற்றது. இதில் இந்திய கடற்படையின் பொறுப்பு அதிகாரி (தமிழ் நாடு மற்றும் புதுச்சேரி) கமோடர் சுவரத் மாகோன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம் இலங்கை கடற்படையால் அடிக்கடி மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "இந்திய கடற்படை எப்போதும் மீனவர் சமூகத்திற்கு உறுதுணையாக நிற்கிறது. பாக் வளைகுடாவில் நம் மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறோம். மீனவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கப்பற்படையினர் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சில சமயங்களில் நம் இந்திய மீனவர்கள் எல்லையை தாண்டிச் சென்றால், இலங்கை கடற்படை நடவடிக்கை எடுக்கிறது. மீனவர்களின் நலனுக்கும் பாதுகாப்பிற்கும், நாங்கள் தினசரி உள்ளூர் மீனவர் சமூகத்துடன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்" என்றார்.

முன்னதாக, ’மாபெரும் மாரத்தான் போட்டி' பற்றி பேசிய அவர், “இந்திய கடற்படையின் மாபெரும் மாரத்தான் போட்டி வரும் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி சென்னையில் நடைப்பெற உள்ளது. ‘போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியா’, ’மகளிர் ஆதிசக்தி ஆற்றல்’, ‘ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்க்கு எதிரான நிலைப்பாடு’ போன்ற மூன்று முக்கிய விஷயங்களை எடுத்துரைக்கும் வகையில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த போட்டி நடத்தப்பட உள்ளது.

இந்த போட்டி பொதுவாக நடத்தப்படும் மாரத்தான் போல் இருக்காது. உடல் வலிமை, தேச ஒற்றுமை மற்றும் சேவை மனப்பான்மையை மேம்படுத்த மக்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சி இது. மேலும் தன்னலமற்ற பொது நோக்கத்தையும், நெறிகளையும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க நினைக்கிறோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து போட்டி வடிவமைக்கப்பட்ட அம்சங்கள் குறித்து பேசிய அவர், “இந்த போட்டி ஐ.என்.எஸ் 21.1 கி.மீ மாரத்தான், ஐ.என்.எஸ் 10 கி.மீ பருந்து ஓட்டம், ஐ.என்.எஸ் 5 கி.மீ பல்லவா ஓட்டம் என மூன்று பிரிவுகளில் நடத்தப்பட உள்ளது. 21.1 கி.மீ மாரத்தான் போட்டிக்கு 18 வயதிற்க்கு மேல் உள்ளவர்களும், 10 கி.மீ போட்டிக்கு 15 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்களும், 5 கி.மீ போட்டிக்கு வயது வரம்பு இன்றி போட்டியாளர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.

இந்த போட்டியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு குடிநீர், மருத்துவம், ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்படும். போட்டியில் மொத்தம் 8,000 முதல் 10,000 நபர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெற்றியாளர்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் மொத்தம் ரூ.10 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும்” என்றார்.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக்கு முன்னதாக மாரத்தான் போட்டிக்கான பிரத்யேக டி -சர்ட் (T - Shirt) அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

