ETV Bharat / state

கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை

கடற்படை வீரர்கள், தீயணைப்புப் படையினர் வருவதற்குள், எரிந்து கொண்டிருக்கும் பகுதிகளை பிரித்து, ஒரு வளையத்தை ஏற்படுத்தி தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்தனர்.

கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை
கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை (DEFENCE WING)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 11:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கல்பாக்கம் அருகே தீ விபத்தின்போது உதவி செய்த இந்திய கடற்படை, மிகப்பெரிய சேதத்தை தவிர்த்துள்ளது.

கல்பாக்கம் அருகே உள்ள புதுப்பாக்கம் வனப்பகுதியில் திறந்தவெளி சேமிப்புக் கிடங்கு உள்ளது. அந்த சேமிப்புக் கிடங்கில், சென்னை குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு சொந்தமான 520 ராட்ச இரும்புக் குழாய்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த இரும்புக் குழாய்கள், கடல்நீரால் அரிப்பு ஏற்படாத வகையில் ரப்பர் முலாம் பூசப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த சேமிப்புக் கிடங்கிற்கு அருகிலேயே இந்திய கடற்படையின் ஒரு பிரிவு இயங்கி வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. "ஜனநாயகன்" இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் - 2 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, அந்த சேமிப்புக் கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ராட்சத இரும்புக் குழாய்களை சூழ்ந்து எரியத் தொடங்கியது.

தீ விபத்து ஏற்பட்டதும், இந்திய கடற்படை வீரர் பார்த்து, உடனடியாக தீயணைப்புத் துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். அப்போது, பலத்த காற்று வீசியதால், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ரப்பர் பொருட்களில் தீ வேகமாகப் பரவியது. இதனால் அந்த பகுதியே புகை மண்டலமாக மாறியது.

கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை
கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை (DEFENCE WING)

இதனைத் தொடர்ந்து, கடற் படை அதிகாரிகள், தங்கள் படையினரை தண்ணீர் குழாய்கள், மற்றும் சிறிய ரக தீயணைப்பு உபகரணங்களுடன் அனுப்பி வைத்தனர். இதையடுத்து அங்கு சென்ற கடற்படை வீரர்கள், தீயணைப்புப் படையினர் வருவதற்குள், தீ மேலும் பரவாமல் இருப்பதற்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும் பகுதிகளை பிரித்து, ஒரு வளையத்தை ஏற்படுத்தினர்.

கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை
கல்பாக்கம் அருகே பெரும் தீ விபத்தை தடுத்த இந்திய கடற்படை (DEFENCE WING)

அதன் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினருடன் இணைந்து அடுத்தக்கட்ட தீயணைப்புப் பணிகளில் கடற்படை வீரர்கள் ஈடுபட்டனர். இதனால், உரிய நேரத்தில் தீ முழுமையாகக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டடு, பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. யாருக்கும் காயமோ அல்லது உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை என்று கடற்படை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

INDIAN NAVY
KALPAKKAM
METRO WATER PIPES
INDIAN NAVY AID FIRE FIGHTING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.