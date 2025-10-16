கோரத்தாண்டவம் ஆடப் போகும் வடகிழக்கு பருவமழை! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!
பொதுவாக 44 செ.மீ. அளவிற்கு வடகிழக்கு பருவமழை பதிவாகும். ஆனால் இந்த ஆண்டு 50 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு மழைப்பொழிவு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் அமுதா கூறியுள்ளார்.
Published : October 16, 2025 at 7:22 PM IST
சென்னை: இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் அமுதா கூறியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்கிய நிலையில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையத்தில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் அமுதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “தென்மேற்கு பருவமழை இந்திய பகுதிகளில் இருந்து விலகி உள்ளது. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கேரளா, தெற்கு கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம் பகுதியில் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மூன்று இடங்களில் மிக கனமழையும், 7 இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் அக்டோபர் 1 முதல் 16ஆம் தேதி வரை பதிவான மழை அளவு 10 சென்டி மீட்டர். இது இயல்பாக பெய்யும் வடகிழக்கு பருவமழையை விட 37 சதவீதம் அதிகம்.
குமரி கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. அக்டோபர் 18ஆம் தேதி தென்கிழக்கு அரபிக் கடல், லட்சத்தீவு பகுதிகளில் கேரளா, கர்நாடகா பகுதிகளுக்கு அப்பால் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும். அக்டோபர் 24ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் இருந்து வட மேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வலுவடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
அடித்து ஊற்றப்போகும் மழை
அதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் 7 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு. இரண்டு நாட்களுக்கு மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்து 5 தினங்களுக்கு தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா, குமரி கடல் பகுதி, தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதி, லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம்.
இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும். பொதுவாக 44 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு வடகிழக்கு பருவமழை பதிவாகும். ஆனால், இந்த ஆண்டு 50 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு மழைப்பொழிவு இருக்கும். அக்டோபர் மாதத்தில் இயல்புநிலை 17 சென்டி மீட்டர் மழை பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். அதில் இன்றைய தேதி வரை 10 சென்டி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அதுவும் இயல்பை விட அதிகமாக தான் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையில் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
புயல் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது
வழக்கமாக அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் புயல்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு அதிகம். ஆனால் எத்தனை புயல்கள் உருவாகும் என்பதை கணிக்க முடியாது. அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். வட மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாக மழைப்பொழிவு இருக்கும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “மேக வெடிப்பு என்றால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதிகளவு மழை பொழிவு ஏற்படுகிறது. இப்போதே அதனை வானிலை ஆய்வு மையம் கண்காணிக்க முடியாது. கிட்டதட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட தரவுகளை வைத்து கண்காணித்து வருகிறோம். மேகவெடிப்பு ஏற்படும் போது 10 சென்டி மீட்டர் மழை ஒரு மணி நேரத்தில் பெய்கிறது” என்றார்.