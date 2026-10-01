புவிசார் குறியீடு பெற்ற கைவினைப் பொருட்களின் உண்மைத்தன்மை - கண்டறியும் ஆய்வில் இறங்கிய சென்னை ஐஐடி
கைவினைஞர்கள் உற்பத்திச் செய்யும் தயாரிப்புகளின் உண்மைத்தன்மையை நிரூபிக்க உதவுவதோடு, நுகர்வோர் தாங்கள் வாங்கும் பொருட்கள் மீது கூடுதல் நம்பிக்கை கொள்ளவும் இந்த திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
Published : October 1, 2026 at 6:01 PM IST
சென்னை: புவிசார் குறியீடு பெற்ற கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளின் உண்மைத்தன்மையை தொழில்நுட்பம் மூலம் கண்டறியும் வகையில், சென்னை ஐஐடி மற்றும் மனித நலவாழ்வுச் சங்கம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
இந்தியாவின் புவிசார் குறியீடு பெற்ற கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும், அவற்றின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வுகளை மேம்படுத்தவும், சென்னை ஐஐடி, மனித நலவாழ்வுச் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து கைவினைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, வலுப்படுத்தப் புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளன.
மனித நலவாழ்வுச் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரஜினிகாந்த், சென்னை ஐஐடி டீன் (சிஎஸ்ஆர்) மனு சந்தானம் ஆகியோர் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இன்று கையெழுத்திட்டனர். சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி, திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பேராசிரியர் எம்.மணிவண்ணன், பேராசிரியர் ஜான் அகஸ்டின் ஆகியோர் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இந்த புதிய திட்டம் குறித்து சென்னை ஐஐடியில் அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ், உயிரி மருத்துவப் பொறியியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் மணிவண்ணன் கூறுகையில், " கைவினைஞர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் மூலம் அதிகாரமளிப்பதால் மாபெரும் மாற்றம் உருவாகும். சென்னை ஐஐடி தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி 'வளர்ந்த இந்தியா' என்ற இந்த தொலைநோக்குப் பார்வையை மேம்படுத்துவதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்றார்.
கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜான் அகஸ்டின் கூறுகையில், "கைவினைப் பொருட்களை வாங்குபவர்கள் அதன் உண்மையைத் தன்மையை மதிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்களால் அதைச் சரிபார்க்க முடிவதில்லை. எங்களின் இலக்கு என்னவென்றால், ஒரு கூட்டு நம்பிக்கை உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இதன் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் கைவினைஞர் ஒருவரின் அடையாளத்தையும், தயாரிப்பின் மூலத்தையும் எளிதில் சரிபார்க்க முடியும். இதன் காரணமாக உண்மைத்தன்மைக்கான நம்பிக்கையிலும், அதனால் ஏற்படும் நுகர்வோர் ஈடுபாட்டிலும் இந்தியா மாபெரும் எழுச்சிப் பெறும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மனித நலவாழ்வுச் சங்கத்தின் நிறுவனர் ரஜினிகாந்த் கூறுகையில், "சர்வதேச அளவில் 'சுயசார்பு இந்தியா' (உள்ளூர் முதல் உலகளாவிய வரை) மற்றும் 'வளர்ந்த இந்தியா' ஆகிய பிரச்சாரங்களுக்கு பெரும் ஊக்கமளிக்கும். இத்திட்டம் தேசிய அளவில் விரிவுபடுத்தப்படும்போது, நீண்ட காலத்தில் கோடிக்கணக்கான கைவினைஞர்கள், நெசவாளர்கள், உற்பத்தியாளர்கள், விவசாயிகள், பெண்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள்" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இக்கூட்டு முயற்சியின் மூலம் புவிசார் குறியீடு பெற்ற தயாரிப்புகளின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்த்தல், நுகர்வோரைச் சென்றடைதல் போன்றவைக் குறித்து மனித நலவாழ்வுச் சங்கம், சென்னை ஐஐடி ஆய்வு மேற்கொள்ளும்.
கைவினைஞர்கள் உற்பத்திச் செய்யும் தங்கள் தயாரிப்புகளின் உண்மைத் தன்மையை நிரூபிக்க இத்திட்டம் உதவுவதோடு, நுகர்வோர் தாங்கள் வாங்கும் பொருட்கள் மீது கூடுதல் நம்பிக்கை கொள்ளவும் வழிவகை செய்கிறது என்று சென்னை ஐஐடி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.