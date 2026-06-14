தூத்துக்குடி மாலுமி நிஷாந்த்தின் உடலை தாயகம் கொண்டுவர நடவடிக்கை; இந்திய தூதரகம் தகவல்
ஓமன் கப்பலில் உயிரிழந்த இந்திய மாலுமி நிஷாந்த்தின் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருப்பதாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 14, 2026 at 4:01 PM IST
தூத்துக்குடி/மும்பை: இந்திய மாலுமி நிஷாந்த்தின் உடலை கப்பலில் இருந்து மீட்டு தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஓமனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த், ஓமன் நாட்டுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் கப்பலில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கப்பல் ஓமன் நாட்டு துறைமுகத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்தபோது உடல்நலப் பாதிப்பு காரணமாக நிஷாந்த் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் கப்பலில் இரண்டாம் நிலை அலுவலராகப் பணியாற்றி வந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதற்கிடையில், தனது கணவரின் மரணம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அவர் எப்படி உயிரிழந்தார் என்பது தொடர்பான உண்மை தகவல்களை வெளியிட வேண்டும் என்றும் நிஷாந்த்தின் மனைவி சரோபின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும் கப்பல் நிறுவனத்திடமிருந்து உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவர் மனு அளித்துள்ளார். இந்நிலையில், நிஷாந்த்துடன் பணியாற்றிய சக கப்பல் ஊழியர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
The Embassy remains in close touch with family members of the Indian national Mr. Nishanth Uirthanathan who unfortunately lost his life due to medical conditions, crew members of the vessel and concerned authorities. Efforts are underway to facilitate the earliest possible…— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026
அந்த வீடியோவில், உயிரிழந்த நிஷாந்த்தின் உடலை கப்பல் நிறுவனம் முறையாக குளிர்சாதன வசதியில் பாதுகாக்காமல், மனிதாபிமானமற்ற முறையில் வைத்துள்ளதாக ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், உடலை முறையாகப் பராமரிக்காமல் கப்பலில் உள்ள ஒரு பகுதியில் வைத்திருந்ததாகவும், உடல் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க குளிர்ந்த தண்ணீர் பாட்டில்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சக ஊழியர்கள் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சகம் உடனடியாக தலையிட்டு, நிஷாந்த்தின் உடலைப் பாதுகாப்பாக மீட்டு அவரது சொந்த ஊரான தூத்துக்குடிக்கு கொண்டு வந்து குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என சக ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தூத்துக்குடி பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும், கப்பல் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
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இந்த நிலையில் ஓமனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், 'மருத்துவக் காரணங்களால் துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழந்த இந்திய குடிமகன் நிஷாந்த்தின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் தூதரகம் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது. அவரது உடலை கப்பலில் இருந்து மீட்டு தாயகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.