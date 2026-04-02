தமிழ்நாடு டிஜிபி மாற்றம் - தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை
பொறுப்பு டிஜிபியாக இருந்த வெங்கட்ராமனை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : April 2, 2026 at 6:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபியாக இருந்த வெங்கட்ராமனை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தவிர, 2 மாவட்ட ஆட்சியர்கள், 2 மாநகராட்சி காவல் ஆணையர்கள் மற்றும் ஒரு ஐஜி ஆகியோரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அரசியல் கட்சிகள் மிக தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்ற இந்த வேளையில், தமிழக காவல்துறை உயரதிகாரிகளை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது.
டிஜிபி மாற்றம்
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. புதிதாக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி-யாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நாளை காலை 11 மணிக்கு சந்தீப் ராய் ரத்தோர் பொறுப்பேற்க உள்ளார். தொடர்ந்து, தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதில் புதிய காவல் ஆணையராக சஞ்சய் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதே போல் மதுரை காவல் ஆணையர் லோகநாதனும் மாற்றப்பட்டுள்ளார். புதிய காவல் ஆணையராக அபிஷேக் தீக்ஷித்தை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், ஆர்.வி. ரம்யா பாரதி மேற்கு மண்டல ஐஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்களும் நாளை காலை 11 மணிக்கு பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை தொடர்ந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிருந்தா தேவி மாற்றப்பட்டுள்ளார். சேலம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக விஷ்ணு மஹாஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த இளம்பகவத் மாற்றப்பட்டு அவருக்குப் பதில் அருண் தம்புராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
யார் இந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோர்?
டிஜிபி ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சந்தீப் ராய் ரத்தோர் ஏற்கனவே சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்தவர். இது தவிர, தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பல்வேறு உயர் பொறுப்புகளிலும் இருந்துள்ளார். 1992 ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இவர். ஏஎஸ்பியாக பரமக்குடி மற்றும் நாகர்கோயிலில் பணிபுரிந்துள்ளார்.
1996 ஆம் ஆண்டு திண்டுக்கல் மாவட்ட எஸ்பியாகவும், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி துணை ஆணையராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். 1998 பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் குறுகிய காலத்திற்குள் குற்றவாளிகளை கைது செய்து அதிரடி காட்டியவர்.
பின்னர் டெல்லி திஹார் சிறை கமாண்டன் அதிகாரியாகவும் பணிபுரிந்து உள்ளார். 2000-ல் மீண்டும் தமிழ்நாடு திரும்பிய இவர் சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறையில் துணை ஆணையராக பதவி வகித்தார். அப்போது எல்இடி சிக்னல்களை அறிமுகப்படுத்தினார்.
உலக அமைதிக்கான சிறப்பு காவல் படையில் பணிபுரிந்து பல்வேறு பதக்கங்களையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இந்தநிலையில் தான் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை காவல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டு பணிபுரிந்து வந்தார்.
இந்த நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலைக்கு பிறகு காவல் ஆணையர் பதவியில் இருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.