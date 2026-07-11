சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு செல்லும் இந்திய வம்சாவளி வீரர்: 8 மாதங்கள் தங்கி முக்கிய ஆராய்ச்சி
விண்வெளி வீரரான அனில் மேனன், ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும் இருப்பதால் பல முக்கிய மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை அவர் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 8:24 PM IST
வாஷிங்டன்: இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நாசா விண்வெளி வீரரும், மருத்துவருமான அனில் மேனன், முதன்முறையாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு வரும் ஜூலை 14-ம் தேதி செல்லவுள்ளார்.
மேலும், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் அவர் 8 மாதக்காலம் தங்கி, பல மருத்துவ ரீதியான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
கஜகஜஸ்தானில் உள்ள பைக்கோனூர் விண்வெளி ஏவுதளத்தில் இருந்து 'ராஸ்கோமோஸ் சோயுஸ் MS-29' ராக்கெட் மூலமாக அவர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு செல்லவுள்ளார்.
அவருடன் ரஷ்யாவை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்களான பியோட்டர் டுப்ரோவ், அன்னா கிகினா ஆகியோரும் இணைந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு பயணிக்கவுள்ளனர்.
அவர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் 8 மாதகாலம் வரை அவர்கள் தங்கியிருப்பர். இந்த காலக்கட்டத்தில் அனில் மேனன் பல முக்கிய அறிவியல் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடவுள்ளார் என நாசா தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது, விண்வெளியில் நீண்டகாலம் தங்கியிருக்கும் போது மனித உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன? விண்வெளியின் மிகக் குறைவான புவி ஈர்ப்பு விசை, ரத்த ஓட்டத்திலும், நரம்பு அமைப்புகளிலும், ரத்த அணுக்களிலும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன? உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சிகளில் அவர் ஈடுபடவுள்ளார்.
அதை விட முக்கியமாக, விண்வெளியில் மனிதர்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டால், நரம்புகளில் வெற்றிகரமாக மருந்து ஏற்றுவது (IV) எப்படி என்பது குறித்த ஆராய்ச்சியிலும் அனில் மேனன் ஈடுபடவுள்ளார்.
எதிர்காலத்தில் விண்வெளியிலும், நிலவு உள்ளிட்ட கோள்களிலும் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான அடித்தளத்தை இந்த ஆராய்ச்சி ஏற்படுத்தும் என நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
யார் இந்த அனில் மெனன்?
அமெரிக்காவின் மினியோபோலிஸில் இந்திய - உக்ரைன் பெற்றோருக்கு பிறந்தவர் அனில் மெனன் (49). மருத்துவ மேற்படிப்பை முடித்த இவர், ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க விமானப் படையில் பணிபுரிந்தார்.
பின்னர் ஆபரேஷ் எண்டூரிங் ஃப்ரீடம் திட்டத்துக்காக ஆப்கானிஸ்தானில் அவர் பணியமர்த்தப்பட்டார். தொடர்ந்து, இமயமலை மீட்புக்குழுவில் இணைந்து, எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் மலையேறும் வீரர்களுக்கு மருத்துவ உதவி வழங்கும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டார்.
தொடர்ந்து, 2014ஆம் ஆண்டு நாசாவில் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக பணியில் சேர்ந்தார். பின்னர் 2018-இல் எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் இணைந்து பணியாற்றினார். அங்கு விண்வெளி வீரருக்கான பயிற்சியில் அவர் ஈடுட்டார். இதையடுத்து, 2021-இல் நாசாவில் விண்வெளி வீரராக இணைந்து, தற்போது விண்வெளிக்கு செல்லவுள்ளார்.