கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் இந்திய பாதுகாப்புத் துறை கண்காட்சி துவக்கம்!
Published : November 13, 2025 at 8:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கொடிசியா வளாகத்தில் இன்றும் நாளையும் இந்திய பாதுகாப்புத் துறை கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.
கோவையில் கொடிசியா பாதுகாப்பு புதுமை மற்றும் அடல் இன்க்யூபேஷன் மையம் சார்பில் பாதுகாப்பு குறித்தான கருத்தரங்கு மற்றும் கண்காட்சி கொடிசியாவில் வளாகத்தில் இன்று துவங்கியுள்ளது. இந்திய பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறையில் தனியார் தொழில் துறையின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பது, தொடர்புகளை வலுப்படுத்துவது ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு இந்த கருத்தரங்கு மற்றும் கண்காட்சி நாளை வரை நடைபெறுகிறது.
இதில் பல்வேறு பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அவர்களது உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் பாதுகாப்புத்துறை சார்பிலும் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கருத்தரங்கில் இந்திய ராணுவத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல், அரசு மின் சந்தை, எதிர்கால தேவைகள், பாதுகாப்பு உற்பத்தியாளர் பதிவு செயல்முறை, தரச் சான்றிதழ் பெறுவதற்கான தகுதி விதிமுறைகள், அரசு திட்டங்கள் குறித்தான இணைய தளங்கள், நிதி மற்றும் கடன் வசதிகள் ஆகியவை முக்கிய அம்சங்களாக இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த நிகழ்வை பாதுகாப்பு உற்பத்தியாளர் பதிவு மற்றும் தரநிலை மேலாண்மை இயக்குநர் மனோகரன் துவக்கி வைத்தார். மேலும் இந்நிகழ்வில் கொடிசியா தலைவர் கார்த்திகேயன், TIDCO துணை தலைவர் விநாயகம், கொடிசியா பாதுகாப்பு புதுமை மற்றும் அடல் இன்க்யூபேசன் தலைவர் சுந்தரம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூறுகையில், "பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த பொருட்களுக்கு தர சோதனை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எனவே இதற்கான சோதனை சாதாரணமான பொருட்களை காட்டிலும் அதிக அளவு இருக்கும். மேலும் எங்கள் இணையதளத்தில் தர சோதனை குறித்தான விவரங்கள் முழுமையாக இருப்பதாகவும் எங்கெங்கெல்லாம் தர பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்ற விவரங்களும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த பொருட்களை தயாரிக்கும்போது எவை எல்லாம் முக்கியமான தேவையாக இருக்கும், எவற்றையெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறோம்," என்றனர்.
மேலும், "எங்களுடைய இணையதளத்தில் பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான 48,000 உபகரணங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை தொழில் துறையினர் கண்டறிந்து, அவர்களால் எவற்றையெல்லாம் உற்பத்தி செய்ய முடிகிறதோ அவற்றை உற்பத்தி செய்யலாம் என்றும், உபகரணங்கள் உற்பத்திக்கு அரசாங்கமே மானியம் அளிக்கிறது" என்றும் தெரிவித்தனர்.
அத்துடன், "கோவையில் ராணுவ தளவாட பகுதியில் இன்னும் சில வருடங்களில் நிறுவனங்கள் அவர்களது தொழிற்சாலைகளை கட்டுவதற்கு துவங்கி விடுவர். அங்கு ஏரோஸ்பேஸ், வாகன உற்பத்தி போன்ற தொழிற்சாலைகள் அமைய உள்ளன. ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உள்ளே வந்தால் தொழில்நுட்பங்கள் சார்ந்து கூடுதலான புதுமைகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. மேலும் அவர்களுக்கு தேவையான மானியங்கள் கிடைக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன" என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.