நவ.16-ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயல்; தயார் நிலையில் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரைப் பகுதிகளில், அவசர கால சூழல்களைக் கையாள்வதற்காக இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 7:40 PM IST
சென்னை: வங்கக் கடலில் நாளை மறுநாள் புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில், அவசரக் கால மீட்புப் பணிக்கு தயார் நிலையில் இருப்பதாக இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, நேற்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (நவ.14) காலை 5.30 மணி அளவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றது.
இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதியில் வலுப்பெறக்கூடும் என்றும், மேலும் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நவம்பர் 16ஆம் தேதி மாலை புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் காரணமாக அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள், தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
தயார் நிலையில் கப்பல்கள், வானூர்திகள்
இது குறித்து இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன. இது புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை, கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதியில் தனது தயார்நிலையை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
மாறிவரும் வானிலைச் சூழலில், மக்களின் உயிர்களைக் காக்கவும், உடைமைகளைப் பாதுகாக்கவும், கடல்சார் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் கப்பல்கள் மற்றும் வானூர்திகள் எந்த நேரத்திலும் செயலாற்றக்கூடிய வகையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலில் ரோந்துப் பணிகள் தீவிரம்
கடலோரக் காவல்படையின் ரேடார் நிலையங்கள், உருவாகி வரும் இந்த வானிலை அமைப்பைக் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன. மேலும், கடலில் மீனவர்கள், வணிகக் கப்பல்கள் மற்றும் பிற கடல் பயணிகளுக்கு தகுந்த நேரத்தில் வானிலை எச்சரிக்கைகளையும் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகளையும் வழங்க, கடல் ரோந்துப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள தொலைநிலை செயல்பாட்டு நிலையங்கள், உரிய தகவல்கள் உடனுக்குடன் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, பிராந்திய மொழிகளில் வானிலை எச்சரிக்கைகளையும் ஆலோசனைகளையும் உயர் அலைவரிசை கருவிகள் மூலம் ஒலிபரப்பி வருகின்றன.
நங்கூரமிட்டுள்ள கப்பல்களுக்கு எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன; மேலும், தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக துறைமுக அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் தயார்
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரைப் பகுதிகளில், அவசர காலச் சூழல்களைக் கையாள்வதற்காக இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் (DRTs) தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேவைப்படும் பட்சத்தில், தேடல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் (SAR), மற்றும் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளை (HADR) உடனடியாக மேற்கொள்ளும் வகையில், இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் அனைத்துக் கப்பல்களும் விமானங்களும் முழுத் தயார் நிலையில் உள்ளன.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை, சிவில் நிர்வாகம், துறைமுக அதிகாரிகள் மற்றும் பிற கடல்சார் பங்குதாரர்களுடன் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பைப் பேணி வருகிறது. ஏதேனும் அவசரச் சூழல் ஏற்பட்டால், அதற்கு விரைவாகவும் திறம்படவும் பதிலளிக்க இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை முழுமையாக தயாராக உள்ளது.
கடல்சார் பாதுகாப்பில் தனது உறுதியான அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில், கடலில் உயிர்களையும் உடைமைகளையும் காக்க இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை விழிப்புடனும், எந்த நேரத்திலும் பணியைச் செய்யத் தயாரான நிலையிலும் உள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.