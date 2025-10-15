ETV Bharat / state

'கேம்ப்பெல் வளைகுடா' பகுதியில் ஆட்சேர்ப்பு முகாம்; இந்திய ராணுவத்தின் புதிய முயற்சி!

கேம்ப்பெல் வளைகுடாவில் நடந்த ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் உள்ளூர் மட்டுமின்றி, நிக்கோபார் தீவை சேர்ந்த இளைஞர்களும் உற்சாகமாக பங்கேற்றதாக இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய ராணுவம் சார்பில் நடந்த ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள்
இந்திய ராணுவம் சார்பில் நடந்த ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் (PIB)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நாட்டின் தென்கோடி முனையான 'கேம்ப்பெல் வளைகுடா' பகுதியில் முதன்முறையாக ஆட்சேர்ப்பு முகாம் நடத்தி இந்திய ராணுவம் சாதனை படைத்துள்ளது.

ராணுவத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தகுதியான இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுக்க, அக்னிவீர் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் ஆட்சேர்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகிறது. இதில், ராணுவத்தில் சேர விரும்பும் நபர்களுக்கான உடல் தகுதி மற்றும் தேர்வு செயல்முறைகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில், இந்தியாவின் தென்கோடி முனையாகிய 'கேம்ப்பெல் வளைகுடா' பகுதியில் ராணுவத்திற்கு ஆட்களை சேர்க்கும் முகாம் நேற்று (அக்.14) நடந்துள்ளது.

அந்தமான், நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கேம்ப்பெல் வளைகுடா புயலால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்று. 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இங்கு ஆண்கள், பெண்கள் என மொத்தமாகவே 5,736 மக்கள் தான் இருந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, 2020ம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி 16,880 பேர் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள்
ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் (PIB)

இந்நிலையில், இந்திய ராணுவம் அங்கு நடத்தியுள்ள ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான செய்தி குறிப்பில், ‘அந்தமான், நிக்கோபார் யூனியன் பிரதேசம் நிக்கோபார் மாவட்டம் கேம்ப்பெல் வளைகுடா பகுதியில் இந்திய ராணுவம் சார்பில் முதல்முறையாக ஆட்சேர்ப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது. இதன்மூலம், இந்திய ராணுவம் நாட்டின் மூலைமுடுக்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கி ஊக்குவிக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிகழ்வு சென்னை மண்டல ஆட்சேர்ப்பு அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆட்சேர்ப்பு அலுவலக அதிகாரிகளால் நடத்தப்பட்டது.

இம்முகாம் சவாலான வானிலைக்கு மத்தியிலும் சிறப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த முகாம் வான், கடல் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து ஆகிய முறைகளை பயன்படுத்தி இந்திய ராணுவம் நடத்தியது. இந்நிகழ்வு முப்படைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு மற்றும் சிவில்-ராணுவ ஒத்துழைப்பிற்கு சிறப்பான எடுத்துக்காட்டாகவும், ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை மற்றும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் மைல்கல்லாகவும் அமைந்துள்ளது.

இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள்
இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் (PIB)

கேம்ப்பெல் வளைகுடாவில் நடந்த இந்த ஆட்சேர்ப்பு முகாமில், உள்ளூர் இளைஞர்கள் மட்டுமின்றி, நிக்கோபார் தீவை சேர்ந்த இளைஞர்களும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். இந்த முகாமிற்கு தீவுவாசிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. முன்னதாக, ஆட்சேர்ப்பு பேரணிக்கான பணிகள் ராணுவத்தின் சார்பில் அப்பகுதி மக்களின் ஒத்துழைப்புடன் பல மாதங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டது’ என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CAMPBELL BAY
INDIAN ARMY
கேம்ப்பெல் வளைகுடா
ராணுவத்தில் ஆட்சேர்ப்பு முகாம்
AGNIVEER RECRUITMENT CAMPBELL BAY

