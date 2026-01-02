விரைவில் இந்தியா உலகின் 3-வது வல்லரசு நாடாக மாறும் - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு
எந்த நேரத்திலும் குறுக்கு வழியைத் தேடி செல்லாதீர்கள். குறுக்கு வழி முதலில் வெற்றியாக இருந்தாலும் பிறகு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை தரும் என மாணவர்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுரை கூறினார்.
Published : January 2, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: உலகின் 3-வது வல்லரசு நாடாக இந்தியா விரைவில் மாறும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சென்னை எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தின் 34-வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பட்டம் முடித்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பட்டமளிப்பு விழா பேருரை ஆற்றினார். அப்போது அவர், "சென்னை என்றாலே ஒரு பாரம்பரியத்திற்கு சொந்தமான இடம். மேலும் வரலாற்று கலாச்சாரம் மட்டுமல்லாமல் புதிய மாற்றங்களையும் தனதாக்கிக் கொள்ள தயங்காத ஒரு பெருநகரம் சென்னை. இது தான் சென்னையின் மகத்தான சிறப்பு. தொண்டை மண்டலத்தின் தலைநகராக ஒரு காலத்தில் சென்னை இருந்தது. இந்த சென்னை கடற்கரை தான் பண்டைய தமிழர்களின் பண்பாடுகளை உலகெங்கும் எடுத்துச் சென்றது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இன்று நீங்கள் அனைவரும் பட்டம் பெற்று வாழ்வில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர உள்ளீர்கள். பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து முடித்து விட்டோம் என்பதுடன் கல்வி தேடலை நிறுத்தி விடக் கூடாது. நீங்கள் சார்ந்து இருக்கும் துறைகளில் என்ன புதிய புதிய மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை அறிந்து அதனை தினமும் கற்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், "நரேந்திர மோடி வரும் 2047-ல் இந்தியா மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக, பொருளாதார ஆளுமையாக வர வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயத்துள்ளார். இதை ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் சொல்லியிருந்தால், அதை நம்புகிறவர்களை விட நகைப்பவர்கள் தான் அதிகமாக இருந்திருப்பார்கள்.
எங்கேயோ இருந்த நம் நாடு தற்பொழுது உலகின் 5-வது மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக உயர்ந்துள்ளது. விரைவிலேயே உலகின் 3-வது வல்லரசு நாடாக இந்தியா உருவாக உள்ளது. இளைஞர்களின் உத்வேகத்தை பார்க்கும் போது இந்தியா வரும் 2044 ஆம் ஆண்டுக்குள் பல்வேறு துறைகளில் மிகப் பெரிய நாடாக வளரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
மருத்துவர்களுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எண்ணி விடாதீர்கள். எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் தான் மருத்துவத்தில் நீங்கள் நிபுணராக வளர முடியும். ஏ.ஐ தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருகிறது. ஏஐ தொழில்நுட்பம் மருத்துவத்திற்கு சம்பந்தமில்லை என்றாலும் கூட அதனை சிறிதளவாவது கற்றுக் கொள்ள நாம் முன் வர வேண்டும்.
இலக்கில்லாமல் ஒரு மனிதன் பயணிக்க கூடாது. பட்டதாரியாக வெளியே வரும் நீங்கள் எதை இலக்காக வைக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்க வேண்டும். அதை நோக்கி உங்கள் பயணம் இருக்க வேண்டும். எந்த நேரத்திலும் குறுக்கு வழியைத் தேடி செல்லாதீர்கள். குறுக்கு வழி முதலில் வெற்றியாக இருந்தாலும் பிறகு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை தரும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவு சிறிதாக இருந்தாலும் அறம் மற்றும் ஒழுக்கம் சார்ந்து இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
விழாவில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஏ.சி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பட்டமளிப்பு விழாவில் மருத்துவம், பொறியியல், மேலாண்மை, வணிகவியல், இணையவழி கல்வி உள்ளிட்ட 13 துறைகளைச் சேர்ந்த 5084 மாணவ, மாணவிகள் பட்டம் பெற்றனர். இதில் 26 பேர் தங்கப் பதக்கம் பெற்றனர்.