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அரைக்கம்பத்தில் இந்திய தேசியக்கொடி: கத்தார் நாட்டின் ‘தந்தை அமீர்’ மறைவுக்கு ஒருநாள் துக்கம் அனுசரிப்பு

மத்திய அரசின் துக்க நாள் உத்தரவை பின்பற்றாமல், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்தில் தேசியக்கொடி வழக்கம்போல் ஏற்றப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அரைக்கம்பத்தில் பறந்த தேசியக்கொடி
தலைமைச் செயலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் பறந்த தேசியக்கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 2:41 PM IST

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சென்னை: கத்தார் நாட்டின் தந்தை என்று போற்றப்படும், ஷேக் அகமது பின் கலீஃபா அல் தானி மறைவை முன்னிட்டு, இந்தியாவில் இன்று ஒருநாள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படுவதால், தேசியக்கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது.

கத்தாரின் 'தந்தை அமீர்' என போற்றப்பட்ட ஷேக் அகமது பின் கலீஃபா அல் தானி, அந்நாட்டின் நவீன வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர். 1995 - 2013 வரை 18 ஆண்டுகள் ஆட்சியில், கத்தாரை பல்வேறு நிலைகளில் உலகளாவிய முக்கிய மையமாக நிலைநிறுத்தினார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் பறந்த தேசியக்கொடி
தலைமைச் செயலகத்தில் அரைக்கம்பத்தில் பறந்த தேசியக்கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, எரிசக்தி வளம் மிக்க வளைகுடா நாட்டின் சமூக-பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய அடித்தளத்தை அமைத்தவர். மேலும், இந்தியா-கத்தார் இடையேயான உறவை வலுப்படுத்துவதிலும் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அதுமட்டுமின்றி, கத்தாரை எண்ணெய் வளமிக்க நாடாகா முன்நிறுத்தியவர்.

2013-ஆம் ஆண்டு, தனது மகனும் தற்போதைய கத்தார் அமீருமான ஷேக் தமீம் பின் ஹமத் அல் தானிக்கு ஆட்சிப் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார்.

இந்நிலையில், கத்தாரின் முன்னாள் அரசர் ஷேக் அகமது தனது 74ஆவது வயதில் நேற்று காலமானதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது. அவரது மறைவுக்கு 4 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிப்பதாகவும் அறிவித்துள்ளது. அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் ஒரு நாள் துக்கம்

இந்நிலையில், புதுடெல்லியில் உள்ள உள்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் அவசர தகவல் ஒன்றை அனுப்பியது. அதில், கத்தார் நாட்டின் தந்தை அமீர், ஷேக் அகமது பின் கலீஃபா அல் தானி மறைவை முன்னிட்டு, நாடு முழுவதும் இன்று (ஜூலை 13ஒரு நாள் அரசு துக்க நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனால், நாடு முழுவதும் தேசியக்கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிட வேண்டும்.

அதேபோல, அரசு சார்பிலான எந்தவித கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படக்கூடாது. மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவை அனைத்து மாநில அரசுகளும் பின்பற்ற வேண்டும்’ என்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்தில் வழக்கம்போல் ஏற்றப்பட்ட தேசியக்கொடி
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்தில் வழக்கம்போல் ஏற்றப்பட்ட தேசியக்கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முழு கம்பத்தில் தேசியக் கொடி

அதற்கேற்ப, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் தேசியக்கொடியை அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிட்டு அரசு துக்க நாளுக்கான மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. ஆனால், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (எஸ்பி) அலுவலகத்தில் தேசியக்கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படாமல், வழக்கம்போல் முழுக்கம்பத்தில் ஏற்றப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

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மத்திய அரசின் உத்தரவு நடைமுறையில் இருந்தபோதும், காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள தேசியக்கொடி வழக்கமான முறையில் ஏற்றப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் வெளியாகவில்லை. இது நிர்வாக கவனக்குறைவா? அல்லது தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஏற்பட்ட தவறா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

இச்சம்பவத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிப்பார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஆனால், இந்நிகழ்வு அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

கத்தார் நாட்டின் தந்தை மறைவு
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QATAR FATHER SHEIKH HAMAD DEATH
கத்தாரின் தந்தை ஷேக் அகமது
FATHER OF QATAR PASSED AWAY

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