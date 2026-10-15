குடையை மறந்துவிடாதீர்கள்; ‘வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது’ - வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
நாடு முழுவதிலும் இருந்து இன்று தென்மேற்கு பருவமழை முழுமையாக விலகியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவ மழை இன்று முதல் தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 அல்லது 16 ஆம் தேதியில் தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னரே கணித்திருந்தது. அந்த வகையில், இன்று (அக்.15) முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக அறிவிப்பில், ”நாடு முழுவதிலும் இருந்து இன்று தென்மேற்கு பருவமழை முழுமையாக விலகியது. அதனையடுத்து, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், கடலோர ஆந்திர பிரதேசம், ராயலசீமா, தெற்கு கர்நாடகாவில் உள்பகுதிகள், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது.
வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்குகளில், தெற்கு கடலோரத் தமிழ்நாடு மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டலச் சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும், தென்னிந்திய தீபகற்பப் பகுதி மற்றும் வங்காள விரிகுடாவின் தெற்கு, மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்குப் பகுதிகளில் கிழக்கு/வடகிழக்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசத் தொடங்கியுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயல்பை விட கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்பு
மேலும், வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக 44 செமீ மழை பதிவாகும் நிலையில், நடப்பாண்டில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலாக மழை பதிவாக கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், படிப்படியாக வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைய கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட வானிலை அறிக்கையில், இன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
|இதையும் படிங்க: வடகிழக்கு பருவமழையில் மக்களை தத்தளிக்கவிடாமல் பாதுகாக்க அதிரடி நடவடிக்கைகள் - பேரிடர் மேலாண்மை துறை விளக்கம்
மேலும், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், கடலூர், தென்காசி, கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திருப்பூர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் மழை பாதிப்புகளை தடுக்கும் வண்ணம் பல்வேறு வகையிலான முன்னெச்சரிகை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள படுகிறது. குறிப்பாக நீர் நிலைகள் தூர்வாரப்படுவது, மழை நீர் வடிக்கால் சீரமைப்பு, மழைப்பொழிவு மற்றும் நீர் தேக்க நிலைகளை கண்காணிப்பது, மீட்பு மற்றும் நிவாரணம் உள்ளிட்ட பணிகள் திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.