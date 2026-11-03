இந்தியாவின் அனைத்து கலாச்சாரமும் பாரதிய கலாச்சாரத்தின் வெளிப்பாடுதான்- தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் பேச்சு
காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சியின் செய்தியை அனைத்து மாநில மக்களிடமும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் பல்வேறு கலாசாரங்கள் இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் ஒரே பாரதிய கலாச்சாரத்தின் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகள்தான் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தேசிய ஒருமைப்பாட்டை பேச்சளவில் மட்டுமின்றி, கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலமாக வலியுறுத்தி வருகிறார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' நிகழ்ச்சியின் முன்னோட்ட நிகழ்வு, சென்னை ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அவர் பேசும்போது, "காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்தியாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம் நம்மை எவ்வாறு ஒன்றிணைக்கின்றன என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தேசிய ஒருமைப்பாட்டை பேச்சளவில் மட்டுமின்றி, கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் வலியுறுத்தி வருகிறார்.
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‘ஏக் பாரத், ஷ்ரேஷ்ட பாரத்’ (ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம்)என்ற சிந்தனையின் அடிப்படையில், இந்தியர்கள் அனைவரும் கலாசாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் புவியியல் ரீதியாக ஒன்றிணைந்தவர்கள் என்பதைத் தொடர்ந்து நினைவூட்ட வேண்டியுள்ளது.
நான், கேரள ஆளுநராக இருந்தபோது கண்ணூரில் உள்ள ராமேஸ்வரம் சிவன் கோயிலுக்குச் சென்றேன். அங்கிருந்து காசி விஸ்வநாதர் கோயில் அமைந்துள்ள திசையை நோக்கிப் பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம்.
பல தலைமுறைகளாகத் தொடர்ந்து வரும் இத்தகைய மரபுகள், இந்தியாவின் பண்பாட்டு ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. பீகார் ஆளுநராக இருந்தபோது கங்கையில் நீராடினேன். காசியில் வழிபடும்போதும், ராமேஸ்வரத்தில் வழிபடும்போதும் மக்கள் ஒரே ஆன்மிக உணர்வைப் பெறுகின்றனர்.
நான் கோவாவைச் சேர்ந்தவன் என்றாலும், காசி மற்றும் ராமேஸ்வரத்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்று எனது பாட்டி வலியுறுத்தினார். இவ்விரு தலங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு, இந்திய மக்களின் வாழ்விலும் பாரம்பரியத்திலும் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது.
இந்தியாவில் பல்வேறு கலாசாரங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டாலும், அவை அனைத்தும் ஒரே பாரதிய கலாசாரத்தின் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகள்தான். தமிழ்நாடு காசியுடன் மட்டுமின்றி, சௌராஷ்டிரம், ஒடிசா, மகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பண்பாட்டு மற்றும் பாரம்பரியத்துடன் தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சியின் செய்தியை அனைத்து மாநில மக்களிடமும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்; இந்தியாவின் பண்பாட்டு ஒற்றுமையை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் அவசியம்" என்றார்.
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நிகழ்ச்சியில், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேசும்போது, "காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, மக்களிடையே திருக்குறளைக் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில் ‘திருக்குறள் பயில்வோம்’ இயக்கம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில், காசி தமிழ் சங்கமத்தில் பங்கேற்பதற்காகத் தமிழகத்தில் 2 லட்சம் பேர் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் சுமார் 7,000 பேர் காசிக்குச் சென்றுள்ளனர்.
நவம்பர் 26-ஆம் தேதி, சென்னையில் இருந்து காசிக்கு முதல் ரயில் புறப்பட உள்ளது. அதில் செல்லும் 50 மாணவர்கள், மக்களுக்குத் திருக்குறளைக் கற்பிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் காமகோடி கூறுகையில், "மழை, வெள்ளம் மற்றும் எல்-நினோ குறித்து ஆய்வு செய்ய சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள் தமிழக அரசுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றனர்.
டைடல் பார்க் அருகே ஒரு புதிய மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டியதால் சென்னை ஐஐடி வளாகத்திற்குள் வெள்ளம் தேங்கவில்லை. இதேபோன்று பல இடங்களில், தமிழக அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
காசி தமிழ் சங்கம் - 5.0
காசி தமிழ் சங்கமம் 2026 நவம்பர் 28-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க https://kashitamil.iitm.ac.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காசி தமிழ் சங்கமம் மாநாட்டில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து 1,400 பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள் 200 பேர் கொண்ட 7 குழுக்களாகப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு குழுவும் 8 நாட்களுக்கு பயணத் திட்டத்தில் பங்கேற்கும். இப்பயணத்தில் பண்பாடு, கல்வி, வரலாற்றுப் பாரம்பரியம் சார்ந்த பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடம்பெற உள்ளது.