சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் அதிநவீன நரம்பியல் அறுவை அரங்கு; புற்றுநோய் முதல் ரத்தக்கட்டு வரை அனைத்துக்கும் ஒரே இடத்தில் சிகிச்சை
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அரங்கில் 3டி சிடி ஸ்கேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனை வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : November 27, 2025 at 6:05 PM IST
சென்னை: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இந்தியாவின் முதல் ஒருங்கிணைந்த அதிநவீன நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரங்கத்தில் 3டி அதிநவீன அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கான வசதிகளும், அனைத்து கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பொதுவாக அறுவை சிகிச்சை அரங்கத்தில் அனைத்து கருவிகளும் ஒன்றாக பொருத்தப்பட்டு இருக்காது. குறிப்பாக சிடி ஸ்கேன், எண்டோஸ்கோபி உள்ளிட்ட கருவிகள் தனியாக வேறு அறைகளில் இருக்கும். நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போதோ, அதன் பின்னர் பரிசோதனை செய்ய அந்த கருவிகள் உள்ள அறைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும். இதனால் நோயாளிகள் சந்திக்கும் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில், நரம்பியல் துறையில் ஒருங்கிணைந்த அதிநவீன நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஹைப்ரிட் அரங்கம், மேம்பட்ட நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் எண்டோவாஸ்குலர் நியூரோ இன்டர்வென்ஷன்ஸ் போன்ற சிக்கலான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள உதவுகிறது.
இதுகுறித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை துறையின் தலைவர் கோட்டிஸ்வரன் ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அதில், "எங்களது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முன்மாதிரியான பிரத்யேக நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அரங்கை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்து கொடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டம், ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமை (ஜிகா) நிதியுதவியுடன் இந்த அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரங்கில் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான வசதிகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவருக்கு உள்ள மூளை கட்டியை அகற்றுவதற்கு மைக்ரோஸ்கோப், எண்டோஸ்கோப், இன்டோபியோரோ மானிட்டரிங், அல்ட்ராசவுண்ட் உள்ளிட்ட கருவிகள் தேவைப்படும்.
அறுவை சிகிச்சை நடைபெறும்போது மருத்துவப் பயனாளருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அவரை வெளியில் அழைத்து சென்று சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டி இருக்கும். அதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு இந்த அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அறுவை சிகிச்சை மேஜையிலேயே 3டி சிடி ஸ்கேன் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் மிகவும் துல்லியமாக சரி செய்ய முடியும்," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த வாரம் உலகப் புகழ்பெற்ற ரத்தக்குழாய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் ஷகீர் உசேன் ஹக்கீம் உடன் நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவத் துறை மருத்துவர்கள் இணைந்து 7 அறுவை சிகிச்சைகளை 2 நாளில் செய்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு மிகத் துல்லியமாக நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை செய்ய எங்களுக்கு கிடைத்த பரிசாக இந்த அரங்கை கருதுகிறோம். இந்த நவீன சிகிச்சை அரங்கின் மூலம் மாதம்தாேறும் 40 முதல் 50 அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதை இலக்காக கொண்டுள்ளோம்.
நரம்பியல் சார்ந்த எளிய அறுவை சிகிச்சை முறைகளை கொண்டு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு செய்யும் அறுவை சிகிச்சை, மூளையில் கட்டி, தண்டுவடத்தில் ரத்தக்கட்டு, தண்டுவடத்தில் கட்டி போன்றவற்றுக்கான சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை இந்த அரங்கில் மேற்கொள்கிறோம். மேலும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் உயர்தர அறுவை சிகிச்சைகளையும் இங்கு செய்கிறோம்," என்றார்.
அத்துடன், "நரம்பு வீக்கம் ஏற்பட்டால் மருந்தாலும் சரி செய்ய முடியும். அதே நேரம் ஹைபிரிட் அரங்கில் மேற்கொள்ளப்படும் அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவும் அதனை சரிசெய்ய இயலும். மேலும் இந்த அரங்கில் உள்ள நவீன மருத்துவ வசதிகளை கொண்டு நரம்பியல் தொடர்பான புற்றுநோய்க்கும் துல்லியமாக அறுவை சிகிச்சை செய்கிறோம். அனைத்து வகையான சிகிச்சைகளை செய்யும் ஒருங்கிணைந்த உலகத்தரம் வாய்ந்த அறுவை சிகிச்சை அரங்கமாக இது உள்ளது. பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு முதல் 4 மணி நேரத்தில் ஊசி போட்டால் அதன் தாக்கம் குறையும். மாறாக அதன் தாக்கம் அதிகமாகி மூளையை பாதிக்கும்போது, அவர்களுக்கும் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும்" என்று கோட்டிஸ்வரன் தெரிவித்தார்.